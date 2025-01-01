最新号

2025年2月号

定価1100円（税込）／A4変
2024年12月25日発売

[巻頭特集]
グリズリーズ大解剖

[総力特集]
2024-25 SEASON
優勝候補徹底分析

※一部地域によって発売日が異なります
   ご了承ください

[巻頭特集]
WILD GRIZZLY
“強獣”グリズリーズ大解剖

[SPECIAL COLUMN]
受け継がれる不屈の魂

今季チーム分析
“新生Grit and Grind”ができるまで

グリズリーズ30年史

球団を支えた功労者たち／個人＆チーム記録集

[特別インタビュー]
河村勇輝「それでも挑戦をやめない理由」

NBA＆Ｇリーグ出場全試合レポート

[特集]
2024-25 SEASON
優勝候補徹底分析
優勝経験者、エースの相棒、守備職人etc…リーグ制覇に必要な条件を満たすチームは？

[SPECIAL STORY①]
東西の大本命に死角なし
ボストン・セルティックス／オクラホマシティ・サンダー

[SPECIAL STORY②]
快進撃を続けるダークホースたち
クリーブランド・キャバリアーズ／ヒューストン・ロケッツ／オーランド・マジック

[SPECIAL STORY③]
優勝候補はなぜ失速したのか？
フィラデルフィア・76ers

■TEAM CHECK
セルティックス／サンダー
キャバリアーズ／ロケッツ／マジック
76ers／レイカーズ／ウォリアーズ／ナゲッツ
マーベリックス／ウルブズ／サンズ
ニックス／バックス

[特別企画]
KING turns 40
レブロン・ジェームズ 不死鳥伝説

[SPECIAL INTERVIEW]
LeBRON JAMES
レブロン・ジェームズ（レイカーズ）
「俺に対してはいまだに疑いの声があるし批判もある。
それがかえって闘志に火をつけてくれるんだ」

NBA40代プレーヤー図鑑

レブロン＆歴代40代選手 記録集

[NBA CUP 2024]
NBAカップ2024完全レポート
バックスが２代目王者に輝く

[JAPANESE PLAYER]
八村 塁（レイカーズ）
衝撃発言の真実

NBA全30チーム月間レポート

富永啓生 Ｇリーグ奮闘記

ALL-NBA ZONE Vol.43　著：宮地陽子
一流のリーダーシップを持つポールが
スパーズの若手選手たちに与えた影響

REGULARS　[連載]
★SHOE MANIA 最新スニーカー情報
★【新連載】Duka’s TREASURE BOX：talking LI’L PENNY（フィギュア）
★ＮＢＡムイミダスVol.342：“NBAのベストアリーナ”インテュイット・ドームに行ってきた！
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★【新連載】栄光なきスターたち　第１回：アレックス・グローザ――“伝説”になり損ねた哀しきビッグマン
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