最新号
2024年9月号
[巻頭特集]
パリ五輪展望＆ガイド
[第２特集]
今夏移籍市場の“勝者”と“敗者”
※一部地域によって発売日が異なります
ご了承ください
[巻頭特集]
パリ五輪 展望＆ガイド
グループリーグ＆メダル争い展望
[日本代表ストーリー]
AKATSUKI JAPAN
史上最大の挑戦
日本代表12名紹介
＼佐々木クリスが語る／
戦術分析＆予選突破のカギ
＼佐々木クリスが語る／
グループＢ 対戦国攻略法
■出場国選手名鑑＆ガイド
GROUP A：カナダ／オーストラリア／ギリシャ／スペイン
GROUP B：日本／ドイツ／フランス／ブラジル
GROUP C：アメリカ／セルビア／プエルトリコ／南スーダン
[SPECIAL INTERVIEW]
LeBRON JAMES
レブロン・ジェームズ（アメリカ代表）
「アメリカを代表して金メダルを獲得すること、
それが俺たちの唯一の目標だ」
[SPECIAL STORY]
TEAM USA
アメリカ代表
すべてを備えた“現代版ドリームチーム”
[第２特集]
2024 OFF-SEASON
移籍市場の“勝者”と“敗者”
最新移籍情報【イースト編】【ウエスト編】
[TEAM STORY 1]
PHILADELPHIA 76ERS
フィラデルフィア・セブンティシクサーズ
理想のビッグ３完成で一躍優勝候補に
[TEAM STORY 2]
DALLAS MAVERICKS
ダラス・マーベリックス
相思相愛の移籍劇
オフの勝者と敗者＋最新パワーランキング【イースト編】【ウエスト編】
[特別企画]
NBA DRAFT 2024
2024ドラフト指名選手名鑑
No.1：ザカリー・リザシェイ（ホークス）
No.2：アレックス・サー（ウィザーズ）
No.3～6：リード・シェパード（ロケッツ）、ステフォン・キャッスル（スパーズ）
ロン・ホランド二世（ピストンズ）、ティジャン・サローン（ホーネッツ）
No.７～12：ドノバン・クリンガン（ブレイザーズ）、ロブ・ディリングハム（ティンバーウルブズ）
ザック・イディー（グリズリーズ）、コディ・ウィリアムズ（ジャズ）
マタス・ブゼリス（ブルズ）、ニコラ・トピッチ（サンダー）
No.13～30：１巡目指名選手
No.31～58：２巡目指名選手
ALL-NBA ZONE Vol.41
選手だけでなくコーチ陣もドリームチーム
ＡＣとしてアメリカを支える３人のＨＣたち
PANINI NBA 2023-24
トレーディングカード最新リリース情報局
REGULARS [連載]
★SHOE MANIA 最新スニーカー情報
★NBA RECORD BOOK[Vol.40]：歴代ドラフト１位選手 通算得点ランキング
★SOLE&SOUL：NIKE ZOOM LEBRON Ⅵ
★ＮＢＡムイミダスVol.338：河村勇輝は、バッドボーイズのDNAを受け継ぐ男だ！
★DUNKIN’ TOPICS ＮＢＡを中心にホットな話題を直輸入
★プレーバックシーズン＜#20・2016-17 SEASON＞最凶最悪の“73勝ウォリアーズ×ＫＤ”
★Who’s Who＜File.102＞チャールズ・リー（ホーネッツＨＣ）
★ＮＢＡ秘話 第62話：NBAに繁栄をもたらしたテレビ放送と放映権料の歴史
★全30チームＦＡリスト
★移籍市場用語辞典
★FRONT LINE 情報最前線
★6TH MAN CLUB From SNS 読者のページ
★バックナンバー＆次回予告
ご了承ください
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グループＢ 対戦国攻略法
■出場国選手名鑑＆ガイド
GROUP A：カナダ／オーストラリア／ギリシャ／スペイン
GROUP B：日本／ドイツ／フランス／ブラジル
GROUP C：アメリカ／セルビア／プエルトリコ／南スーダン
[SPECIAL INTERVIEW]
LeBRON JAMES
レブロン・ジェームズ（アメリカ代表）
「アメリカを代表して金メダルを獲得すること、
それが俺たちの唯一の目標だ」
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TEAM USA
アメリカ代表
すべてを備えた“現代版ドリームチーム”
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2024 OFF-SEASON
移籍市場の“勝者”と“敗者”
最新移籍情報【イースト編】【ウエスト編】
[TEAM STORY 1]
PHILADELPHIA 76ERS
フィラデルフィア・セブンティシクサーズ
理想のビッグ３完成で一躍優勝候補に
[TEAM STORY 2]
DALLAS MAVERICKS
ダラス・マーベリックス
相思相愛の移籍劇
オフの勝者と敗者＋最新パワーランキング【イースト編】【ウエスト編】
[特別企画]
NBA DRAFT 2024
2024ドラフト指名選手名鑑
No.1：ザカリー・リザシェイ（ホークス）
No.2：アレックス・サー（ウィザーズ）
No.3～6：リード・シェパード（ロケッツ）、ステフォン・キャッスル（スパーズ）
ロン・ホランド二世（ピストンズ）、ティジャン・サローン（ホーネッツ）
No.７～12：ドノバン・クリンガン（ブレイザーズ）、ロブ・ディリングハム（ティンバーウルブズ）
ザック・イディー（グリズリーズ）、コディ・ウィリアムズ（ジャズ）
マタス・ブゼリス（ブルズ）、ニコラ・トピッチ（サンダー）
No.13～30：１巡目指名選手
No.31～58：２巡目指名選手
ALL-NBA ZONE Vol.41
選手だけでなくコーチ陣もドリームチーム
ＡＣとしてアメリカを支える３人のＨＣたち
PANINI NBA 2023-24
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★SHOE MANIA 最新スニーカー情報
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★ＮＢＡムイミダスVol.338：河村勇輝は、バッドボーイズのDNAを受け継ぐ男だ！
★DUNKIN’ TOPICS ＮＢＡを中心にホットな話題を直輸入
★プレーバックシーズン＜#20・2016-17 SEASON＞最凶最悪の“73勝ウォリアーズ×ＫＤ”
★Who’s Who＜File.102＞チャールズ・リー（ホーネッツＨＣ）
★ＮＢＡ秘話 第62話：NBAに繁栄をもたらしたテレビ放送と放映権料の歴史
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