最新号

2024年4月号

定価1100円（税込）／A4変
2024年2月27日発売

※一部地域によって発売日が異なります
   ご了承ください

[特集]
NBA 2023-24 SEASON
最新選手名鑑＆後半戦展望
勝負の後半戦に挑む各チームの最新布陣を大紹介！

WEST POWER RANKING
ウエスタン・カンファレンス後半戦展望

[SPECIAL INTERVIEW]
ANTHONY EDWARDS
アンソニー・エドワーズ（ウルブズ）
「バスケ史上最も偉大なSGとして記憶してもらいたい」

■チーム別名鑑＆展望
ウルブズ／サンダー／ナゲッツ
クリッパーズ／サンズ
キングス／レイカーズ
ペリカンズ／マーベリックス／ジャズ／ロケッツ
ウォリアーズ／グリズリーズ／ブレイザーズ／スパーズ

[SPECIAL STORY]
PHOENIX SUNS
フェニックス・サンズ
登り始めた太陽

最新移籍マップ2024

EAST POWER RANKING
イースタン・カンファレンス後半戦展望

[SPECIAL STORY]
MILWAUKEE BUCKS
ミルウォーキー・バックス
大鉈を振るった優勝候補

■チーム別名鑑＆展望
セルティックス／バックス
76ers／キャバリアーズ
ニックス／ヒート／ペイサーズ
マジック／ブルズ／ホークス／ネッツ
ラプターズ／ホーネッツ／ウィザーズ／ピストンズ

チャンピオンチームのデータで見る
優勝への傾向と対策

[第２特集]
NBA ALL-STAR 2024
オールスター2024詳報

ゲームレポート

スラムダンク・コンテスト３ポイントコンテスト
スキルズチャレンジ／ライジングスターズ

球宴スニーカーギャラリー

[日本人ストーリー①]
八村 塁（レイカーズ）
王座への再挑戦

[日本人ストーリー②]
渡邊雄太（グリズリーズ）
始まりの地で再出発

全30チーム月間レポート

[日本人ストーリー③]
富永啓生（ネブラスカ大）
和製カリーが挑む“３つの関門”

NCAAトーナメント2024展望

[特別インタビュー]
河村勇輝（横浜ビー・コルセアーズ）
日本バスケ“新時代の旗手”

NBA INSIDE
今年のオールスターゲームで
選ばれるべきだった６選手

REGULARS　[連載]
★SHOE MANIA 最新スニーカー情報
★NBA RECORD BOOK[Vol.36]：シーズン別・１試合60得点以上達成者数ランキング
★SOLE&SOUL：NEW BALANCE KAWHI Ⅲ
★ＮＢＡムイミダスVol.333：祝、男女揃っての五輪出場！　パリ五輪は日本バスケ界にとって勝負の時！
★DUNKIN’ TOPICS ＮＢＡを中心にホットな話題を直輸入
★プレーバックシーズン＜#16・2018-19 SEASON＞国外へ渡ったNBAの覇権
★ＮＢＡ秘話　第58話：スラムダンク――“禁断の果実”が市民権を得るまで
★ユーロリーグ・ダイジェスト 第22～26節
★FRONT LINE 情報最前線
★6TH MAN CLUB From SNS 読者のページ
★バックナンバー＆次回予告

[ビッグポスター]
渡邊雄太（グリズリーズ）
女子日本代表（パリ五輪出場決定）