最新号
2023年10月号
［巻頭特集］ワールドカップ2023完全ガイド
出場３２か国選手名鑑／日本代表展望／大会スケジュールetc.
［第２特集］2023-24 SEASON NBA超速選手名鑑
ＮＢＡ全３０チームの最新陣容を完全網羅！
※一部地域によって発売日が異なります
ご了承ください
[巻頭特集]
FIBAワールドカップ2023完全ガイド
大会スケジュール
１次ラウンド展望
[スペシャルストーリー]
渡邊 雄太
進退を賭した戦い
[日本代表展望]
AKATSUKI JAPAN
勝利への３つのポイント
■出場チーム名鑑
Group Ａ：イタリア／ドミニカ共和国／フィリピン／アンゴラ
Group Ｂ：セルビア／プエルトリコ／中国／南スーダン
Group Ｃ：アメリカ／ギリシャ／ニュージーランド／ヨルダン
Group Ｄ：リトアニア／モンテネグロ／メキシコ／エジプト
Group Ｅ：日本／ドイツ／フィンランド／オーストラリア
Group Ｆ：スロベニア／ベネズエラ／ジョージア／カーボベルデ共和国
Group Ｇ：スペイン／ブラジル／イラン／コートジボワール
Group Ｈ：カナダ／フランス／ラトビア／レバノン
アメリカ代表 Ｗ杯記録集
バスケットボール ルール講座
[SPECIAL INTERVIEW]
JAMAL MURRAY
ジャマール・マレー（ナゲッツ）
「全員がコートで必要なことをすれば、
誰も僕らを止めることはできない」
[第２特集]
2023-24 SEASON
NBA超速選手名鑑
全30チームの最新陣容を完全網羅！
カンファレンス展望【ウエスト】【イースト】
【ウエスタン・カンファレンス】
ナゲッツ／グリズリーズ／キングス／サンズ
クリッパーズ／ウォリアーズ／レイカーズ／ウルブズ／ペリカンズ
サンダー／マーベリックス／ジャズ／ブレイザーズ／ロケッツ／スパーズ
【イースタン・カンファレンス】
バックス／セルティックス／76ers／キャバリアーズ
ニックス／ネッツ／ヒート／ホークス／ラプターズ
ブルズ／ペイサーズ／ウィザーズ／マジック／ホーネッツ／ピストンズ
今オフの勝ちと組負け組
NBA INSIDE
今季、リーグが初めて導入する
“NBAカップ”の全貌が明らかに
REGULARS [連載]
★SHOE MANIA 最新スニーカー情報
★NBA RECORD BOOK[Vol.30]：Ｗ杯アメリカ代表 大会別平均得点ランキング
★SOLE&SOUL：JORDAN MELO M8 ADVANCE
★ＮＢＡムイミダス：今年の殿堂式典で、アイバーソンの浪花節ライフワークが炸裂！
★DUNKIN’ TOPICS ＮＢＡを中心にホットな話題を直輸入
★プレーバックシーズン＜#10・2006-07 SEASON＞“キング”が味わったバスケ人生最大の屈辱
★ＮＢＡ秘話 第52話：クリス・ポール――悲劇を乗り越え、自己最多得点を記録した忘れ得ぬ一日
★FRONT LINE 情報最前線
★6TH MAN CLUB From SNS 読者のページ
★バックナンバー＆次回予告
[ビッグポスター]
河村勇輝（日本代表）
シェイ・ギルジャス・アレキサンダー（サンダー）
ご了承ください
[巻頭特集]
FIBAワールドカップ2023完全ガイド
大会スケジュール
１次ラウンド展望
[スペシャルストーリー]
渡邊 雄太
進退を賭した戦い
[日本代表展望]
AKATSUKI JAPAN
勝利への３つのポイント
■出場チーム名鑑
Group Ａ：イタリア／ドミニカ共和国／フィリピン／アンゴラ
Group Ｂ：セルビア／プエルトリコ／中国／南スーダン
Group Ｃ：アメリカ／ギリシャ／ニュージーランド／ヨルダン
Group Ｄ：リトアニア／モンテネグロ／メキシコ／エジプト
Group Ｅ：日本／ドイツ／フィンランド／オーストラリア
Group Ｆ：スロベニア／ベネズエラ／ジョージア／カーボベルデ共和国
Group Ｇ：スペイン／ブラジル／イラン／コートジボワール
Group Ｈ：カナダ／フランス／ラトビア／レバノン
アメリカ代表 Ｗ杯記録集
バスケットボール ルール講座
[SPECIAL INTERVIEW]
JAMAL MURRAY
ジャマール・マレー（ナゲッツ）
「全員がコートで必要なことをすれば、
誰も僕らを止めることはできない」
[第２特集]
2023-24 SEASON
NBA超速選手名鑑
全30チームの最新陣容を完全網羅！
カンファレンス展望【ウエスト】【イースト】
【ウエスタン・カンファレンス】
ナゲッツ／グリズリーズ／キングス／サンズ
クリッパーズ／ウォリアーズ／レイカーズ／ウルブズ／ペリカンズ
サンダー／マーベリックス／ジャズ／ブレイザーズ／ロケッツ／スパーズ
【イースタン・カンファレンス】
バックス／セルティックス／76ers／キャバリアーズ
ニックス／ネッツ／ヒート／ホークス／ラプターズ
ブルズ／ペイサーズ／ウィザーズ／マジック／ホーネッツ／ピストンズ
今オフの勝ちと組負け組
NBA INSIDE
今季、リーグが初めて導入する
“NBAカップ”の全貌が明らかに
REGULARS [連載]
★SHOE MANIA 最新スニーカー情報
★NBA RECORD BOOK[Vol.30]：Ｗ杯アメリカ代表 大会別平均得点ランキング
★SOLE&SOUL：JORDAN MELO M8 ADVANCE
★ＮＢＡムイミダス：今年の殿堂式典で、アイバーソンの浪花節ライフワークが炸裂！
★DUNKIN’ TOPICS ＮＢＡを中心にホットな話題を直輸入
★プレーバックシーズン＜#10・2006-07 SEASON＞“キング”が味わったバスケ人生最大の屈辱
★ＮＢＡ秘話 第52話：クリス・ポール――悲劇を乗り越え、自己最多得点を記録した忘れ得ぬ一日
★FRONT LINE 情報最前線
★6TH MAN CLUB From SNS 読者のページ
★バックナンバー＆次回予告
[ビッグポスター]
河村勇輝（日本代表）
シェイ・ギルジャス・アレキサンダー（サンダー）