最新号

2023年9月号

定価1100円（税込）／A ４変
2023年7月25日発売

NBA全30チーム
補強診断

※一部地域によって発売日が異なります
   ご了承ください

[巻頭特集]
ＮＢＡ全30チーム補強診断
今夏の移籍市場を徹底追跡！

[巻頭ストーリー]
八村塁（レイカーズ）
２時間37分の再契約劇

[移籍ストーリー]
渡邊雄太（サンズ）
６年目の新天地はサンズに決定!!

2023オフシーズン移籍マップ

全30チーム補強診断

[SPECIAL TEAM STORY]
Will BIG3 fit with CP3
ゴールデンステイト・ウォリアーズ
ビッグ３＋ポールで王座奪還なるか？

[SPECIAL STORY]
Damian LILLARD
デイミアン・リラード（ブレイザーズ）
彷徨える“アルファ・ドッグ”

[SPECIAL TEAM STORY]
GOOD or BAD
フェニックス・サンズ
時代遅れのスーパースターシステムは成功するのか？

[SPECIAL STORY]
James HARDEN
ジェームズ・ハーデン（シクサーズ）
裏切られた忠誠心

NBA POWER RANKING 2023-24
全30チーム　最新パワーランキング

[特別企画]
FIBAワールドカップ2023直前ガイド

[独占インタビュー]
Tom HOVASSE
トム・ホーバス（日本代表HC）
指揮官が語る――新生“Akatsuki Japan”の戦略

アメリカ代表「王国の新たなる挑戦」

BUTTLE in SUMMER
2023サマーリーグ通信簿

[特集]
NBA DRAFT 2023
ドラフト指名選手名鑑

ALL-NBA ZONE Vol.35
若手主体でワールドカップに挑むアメリカ
関係者が選手選考で重視したこととは？

PANINI NBA 2022-23
トレーディングカード最新リリース情報局

REGULARS　[連載]
★SHOE MANIA 最新スニーカー情報
★NBA RECORD BOOK[Vol.29]：歴代高身長ランキング
★SOLE&SOUL：AIR SHIP SP
★ＮＢＡムイミダス＜Vol.326＞：別次元のファッションセンスを持つ男、カイリーが中国のアンタと契約！
★DUNKIN’ TOPICS ＮＢＡを中心にホットな話題を直輸入
★プレーバックシーズン＜#９・2013-14 SEASON＞職人軍団が見せた究極にして至高のバスケ
★Who’s Who＜File.96＞マイク・ダンリービーJr.（ウォリアーズGM）
★ＮＢＡ秘話　第51話：全米のファンを驚愕させたマイアミ・ビッグ３誕生秘話
★FRONT LINE 情報最前線
★6TH MAN CLUB from SNS 読者のページ
★バックナンバー＆次回予告

[ビッグポスター]
ヴィクター・ウェンバンヤマ（2023NBAドラフト１位指名）
ブラッドリー・ビール（サンズ）