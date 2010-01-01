最新号
2022年2月号
[特集]
超絶シューター列伝
古今東西のシューターを年代別に紹介！
※一部地域によって発売日が異なります
ご了承ください
[巻頭特集]
ステフィン・カリー大解剖
ＮＢＡを変えた史上最高のシューターに迫る！
[SPECIAL STORY]
“革命家”カリーがバスケットボール界に与えた影響
[SPECIAL INTERVIEW]
歴代最高シューターの心得
HISTORY of CURRY カリー全史
キャリアスタッツ＆アウォード
[特集]
超絶シューター列伝
[SPECIAL COLUMN]
３ポイント進化論
年代別 名シューター図鑑
1980年代
バード、スコット、エインジ、ホッジス
1990年代
ミラー、ペトロビッチ、マリン、リッチモンドetc
2000年代
アレン、ストヤコビッチ、ナッシュ、ノビツキーetc
2010年代
カリー、トンプソン、デュラント、コーバーetc
[SPECIAL INTERVIEW]
REGGIE MILLER
レジー・ミラー（元ペイサーズ）
究極の勝負師が語る最強シューターの条件
スーパースターの３ポイント事情
最強３ポイントシューターランキング
伝説の３ポイント７選
シューター＆３ポイントにまつわるトピックス５選
ＮＢＡ版 必殺仕事人
歴代３ポイント主要記録集
[SPECIAL STORY 01]
Phoenix SUNS
フェニックス・サンズ
予想外の快進撃
[SPECIAL STORY 02]
Brooklyn NETS
ブルックリン・ネッツ
好成績に反した“不安な船出”
[日本人プレーヤー①]
八村塁（ウィザーズ）
復帰へのシナリオ
[日本人プレーヤー②]
渡邊雄太（ラプターズ）
「自信」と「確信」の４年目
馬場雄大（テキサス・レジェンズ） ＮＢＡ挑戦記 Part.2
富永啓生（ネブラスカ大） NCAA奮闘録
NBA INSIDE
今シーズン途中の移籍が噂される
スーパースター５人の行き先は？
REGULARS [連載]
★SHOE MANIA 最新スニーカー情報
★NBA RECORD BOOK[Vol.12]：１クォーター最多得点
★SOLE&SOUL：Trae Young 1
★ＮＢＡムイミダス：祝NBA記録達成！猛練習で頂点に登り詰めた努力の人カリー
★DUNKIN’ TOPICS ＮＢＡを中心にホットな話題を直輸入
★Who's Whoコート外の主役たち：イーメイ・ユドカ（セルティックスＨＣ）
★新・ＮＢＡレジェンド列伝<Vol.13>：レイ・アレン―寡黙な天才ピュアシューター―
★ＮＢＡ秘話 第34話：ドラゼン・ペトロビッチ―悲劇の死とその後の顛末
★ＮＣＡＡレポート 11／15～12／14
★ユーロリーグ・ダイジェスト 第10～16節
★FRONT LINE 情報最前線
★6TH MAN CLUB From SNS 読者のページ
★バックナンバー＆次回予告
[ビッグポスター]
ステフィン・カリー（ウォリアーズ）
レイ・アレン（元ヒートほか）
ご了承ください
[巻頭特集]
ステフィン・カリー大解剖
ＮＢＡを変えた史上最高のシューターに迫る！
[SPECIAL STORY]
“革命家”カリーがバスケットボール界に与えた影響
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歴代最高シューターの心得
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キャリアスタッツ＆アウォード
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超絶シューター列伝
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３ポイント進化論
年代別 名シューター図鑑
1980年代
バード、スコット、エインジ、ホッジス
1990年代
ミラー、ペトロビッチ、マリン、リッチモンドetc
2000年代
アレン、ストヤコビッチ、ナッシュ、ノビツキーetc
2010年代
カリー、トンプソン、デュラント、コーバーetc
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REGGIE MILLER
レジー・ミラー（元ペイサーズ）
究極の勝負師が語る最強シューターの条件
スーパースターの３ポイント事情
最強３ポイントシューターランキング
伝説の３ポイント７選
シューター＆３ポイントにまつわるトピックス５選
ＮＢＡ版 必殺仕事人
歴代３ポイント主要記録集
[SPECIAL STORY 01]
Phoenix SUNS
フェニックス・サンズ
予想外の快進撃
[SPECIAL STORY 02]
Brooklyn NETS
ブルックリン・ネッツ
好成績に反した“不安な船出”
[日本人プレーヤー①]
八村塁（ウィザーズ）
復帰へのシナリオ
[日本人プレーヤー②]
渡邊雄太（ラプターズ）
「自信」と「確信」の４年目
馬場雄大（テキサス・レジェンズ） ＮＢＡ挑戦記 Part.2
富永啓生（ネブラスカ大） NCAA奮闘録
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今シーズン途中の移籍が噂される
スーパースター５人の行き先は？
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★NBA RECORD BOOK[Vol.12]：１クォーター最多得点
★SOLE&SOUL：Trae Young 1
★ＮＢＡムイミダス：祝NBA記録達成！猛練習で頂点に登り詰めた努力の人カリー
★DUNKIN’ TOPICS ＮＢＡを中心にホットな話題を直輸入
★Who's Whoコート外の主役たち：イーメイ・ユドカ（セルティックスＨＣ）
★新・ＮＢＡレジェンド列伝<Vol.13>：レイ・アレン―寡黙な天才ピュアシューター―
★ＮＢＡ秘話 第34話：ドラゼン・ペトロビッチ―悲劇の死とその後の顛末
★ＮＣＡＡレポート 11／15～12／14
★ユーロリーグ・ダイジェスト 第10～16節
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ステフィン・カリー（ウォリアーズ）
レイ・アレン（元ヒートほか）