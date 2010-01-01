最新号

2021年9月号

定価950円（税込）／A4変
2021年7月21日発売

[特集]
東京五輪 展望＆ガイド
出場12か国選手名鑑＆大会展望

※一部地域によって発売日が異なります
   ご了承ください


[巻頭特集]
東京五輪 展望＆ガイド

[SPECIAL STORY 01]
日本代表
「八村、渡邊を擁する“最強軍団”は奇跡を起こせるか？」

＼識者が徹底予想！／
日本の予選ラウンド展望

[SPECIAL STORY 02]
TEAM ＵＳＡ
「大会４連覇に挑むバスケ大国に死角はあるのか」

予選ラウンド＆メダル争い展望

出場国選手名鑑
グループＡ
アメリカ
フランス
チェコ
イラン

グループＢ
オーストラリア
イタリア
ドイツ
ナイジェリア

グループＣ
日本
スペイン
アルゼンチン
スロベニア

[第２特集]
2021 ＮＢＡファイナル速報

ゲームレポート／Game１～４
ファイナル トピックス集

カンファレンス決勝レポート

[SPECIAL STORY]
Atlanta HAWKS
“飛躍の理由”と“来季の懸念”

[第３特集]
2021 OFFSEASON
注目チーム 来季の理想布陣大予想

レイカーズ
シクサーズ／ネッツ
クリッパーズ／ナゲッツ
セルティックス／ヒート
マーベリックス／ラプターズ

全30チームＦＡリスト／移籍市場用語辞典

2021 NBA DRAFT PREVIEW
ドラフト候補生 徹底チェック

[CLOSE UP]
馬場雄大　ＮＢＬ挑戦記
「“日本人の誇り”を胸に」

NBA INSIDE
故障者が続出した今季の王者に
正当な評価は与えられるのか？

ALL-NBA ZONE Vol.23
キャリア初のプレーオフで躍動するエイトン
元ドラフト１位が大ブレイクした理由とは？

PANINI NBA 2020-21
トレーディングカード最新リリース情報局

REGULARS　[連載]
★SHOE MANIA 最新スニーカー情報
★NBA RECORD BOOK[Vol.7]：通算アシスト
★SOLE&SOUL：JORDAN OLYMPIA UWR
★ＮＢＡムイミダス：アメリカ代表に必要なのは、曲者の“髭将軍”ハーデンだ！
★DUNKIN’ TOPICS ＮＢＡを中心にホットな話題を直輸入
★新・ＮＢＡレジェンド列伝<Vol.9>：マヌ・ジノビリ―唯一無二のトリックスター―
★ＮＢＡ秘話　第30話：1970年代のNBAを暗黒時代に変えた“コカイン問題”
★FRONT LINE 情報最前線
★6TH MAN CLUB From SNS 読者のページ
★バックナンバー＆次回予告

[ビッグポスター]
デイミアン・リラード（アメリカ代表）
デビン・ブッカー（サンズ）