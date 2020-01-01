最新号

2021年7月号

定価950円（税込）／A4変
2021年5月25日発売

NBA 2020-21 SEASON
515人の
通信簿

※一部地域によって発売日が異なります
   ご了承ください

[走力特集]
NBA 2020-21 SEASON
５１５人の通信簿
＋全30チーム通信簿

Who are the PLAYOFF HEROES?
スーパースターのプレーオフ期待度診断

MAKE HISTORY
歴史に名を刻んだ男たち

Strike Back Doormat
逆襲のドアマット

TRANSFER PLAYERS
移籍プレーヤー診断

Champion Ring Chasers
優勝を追い求める流浪人

TOKYO OLYMPIC CANDIDATES
各国代表候補たちの１年

Non-Elite Players
叩き上げプレーヤー採点

INJURY REPORT
故障者たちの2020－21シーズン

Where are you going Next?
今オフＦＡ選手パフォーマンスチェック

BREAKTHROUGH
飛躍を遂げた13人のホープたち

2020 DRAFT CLASS ROOKIES
2020年ドラフト組診断

OTHER PLAYERS
293選手一斉診断

COACHER’s JUDGE TABLE
ヘッドコーチ審査会

[日本人選手レポート 01]
八村塁　「苦悩」と「成長」の２年目

[日本人選手レポート 02]
渡邊雄太　“努力の男”がこじ開けた新たな扉

[日本人選手レポート 03]
馬場雄大　ＮＢＬ挑戦記

2020-21 レギュラーシーズン
全30チーム通信簿＆全選手最終成績

ALL-NBA ZONE Vol.22
指揮官が先頭に立ちポジティブなエナジーを注入
ナースＨＣ流のコロナ禍シーズンの“楽しみ方”

PANINI NBA 2020-21
トレーディングカード最新リリース情報局

REGULARS　[連載]
★SHOE MANIA 最新スニーカー情報
★NBA RECORD BOOK[Vol.5]：通算トリプルダブル
★SOLE&SOUL：AIR JORDAN 1 RETRO HI OG G8RD
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★DUNKIN’ TOPICS ＮＢＡを中心にホットな話題を直輸入
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★6TH MAN CLUB From SNS 読者のページ
★バックナンバー＆次回予告

[ビッグポスター]
ラッセル・ウエストブルック（ウィザーズ）
トレイ・ヤング（ホークス