最新号

2018年3月号

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定価880円（税込）／A4変
2018年1月25日発売

[巻頭特集]
ＮＢＡドラフト大研究

※一部地域によって発売日が異なります
　 ご了承ください
[巻頭特集]
ＮＢＡドラフト大研究
NBA DRAFT CHRONICLE

[ドラフトランキング]
指揮者の投票で農作年を順位付け！

１ｓｔ　1984　ジョーダン、オラジュワン、ストックトン etc……

２nd　1996　アイバーソン、コビー、アレン etc……

３rd　2003　 レブロン、ウェイド、カーメロ etc……

４th　1985　マローン、ユーイング、ミラー etc……

５th　1987　ロビンソン、ピッペン etc……

６th　1960　ロバートソン、ウエスト etc……

７th　1970　マラビッチ、レイニアー etc……

８th　2009　カリー、ハーデン etc……

９th　1998　ノビツキー、ピアース etc……

10th　2011　アービング、レナード etc……

11～21th & OTHER YEARS DRAFT

[SPECIAL STORY]
ドラフトの歩み
NBA DRAFT HISTORY 1947-2017

上位指名大ハズレ選手番付

ドラフト トピックス集

ドラフト２巡目以降の出世株

ドラフト外の掘り出し物

ロッタリーを巡る勝者と敗者

[NBAドラフト外伝]
ABAvsNBA　仁義なき新人争奪戦

[SPECIAL INTERVIEW]
Draymond GREEN 
ドレイモンド・グリーン（ウォリアーズ）
「２巡目35位だったけど、指名してくれてたのは最高のチームだったよ」

ドラフト１巡目指名全リスト

[第２特集]
NBA 2017-18 SEASON 後半戦展望

NBAライター座談会　ウエスタン・カンファレンス編


NBAライター座談会　イースタン・カンファレンス編


チームチェック

WESTERN CONFERENCE

ウォリアーズ／ロケッツ

スパーズ／ウルブズ

サンダー／ナゲッツ

ブレイザーズ／ペリカンズ

クリッパーズ／ジャズ／レイカーズ

サンズ／マーベリックス／キングス／グリズリーズ


EASTERN CONFERENCE

セルティックス／キャバリアーズ

ラプターズ／ウィザーズ

バックス／ヒート／ピストンズ

ペイサーズ／シクサーズ／ニックス／ホーネッツ

ネッツ／ブルズ／マジック／ホークス


 [RISINGSTAR BIOGRAPHY]
 Donovan MITCHELL
 ドノバン・ミッチェル（ジャズ）
「失意のソルトレイクシティに舞い降りた救世主」


移籍マーケット最前線
    
オールスターガイド2018



NBA Inside
〈ニューヨーク〉新制度“２WAY契約“でNBAはどう変わる？

REGULARS　[連載]
★佐々木クリスのスタッツ研究所
★ＮＢＡムイミダス 強豪キャブズが最悪の状態。ここからV字回復は可能か？
★ＮＢＡ珍百景　得点“上昇率”ランキング
★SOLE＆SOUL　ジョーダン ジャンプマンオールスター
★SHOE MANIA 最新スニーカー情報
★DUNKIN’ TOPICS ＮＢＡをメインにホットな話題を直輸入
★ALL-NBA ZONE プレーオフの常連となったラプターズがさらなる高みを目指すために選んだ道とは？
★全30チーム月間レポート
★渡邊雄太 月間レポート
★八村塁 ＮＣＡＡ２年目レポート
★カレッジバスケットボール通信
★EURO LEAGUE　ユーロリーグ・ダイジェスト
★FRONT LINE 情報最前線
★6th MAN CLUB From SNS 読者のページ
★バックナンバー＆次回予告

[付録]ビッグポスター
コビー・ブライアント（レイカーズ）
アイザイア・トーマス（キャバリアーズ）