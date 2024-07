最新号

2024年8月号

[特集]

U-23&なでしこ日本代表選手名鑑

男女出場28か国ガイド付き



U-23日本代表



パリ五輪/男子サッカー マッチスケジュール

56年ぶりの快挙なるか!? メダル獲得へ理想の3シナリオ

登録メンバー決定 U-23名鑑

[指揮官ストーリー/U-23日本代表の実像]

大岩 剛(U-23日本代表監督)「悲願への道筋」

グループステージ対戦国情報

他グループ12か国の情報を紹介 OTHER GROUP GUIDE

パリ五輪直前アンケート企画

識者10人の本音は?大岩ジャパンリアル評

現地レポート パリは閑古鳥が鳴く!?



なでしこジャパン



パリ五輪/女子サッカー マッチスケジュール

[チームレポート]

池田ジャパンはどう戦う?スペインとの初戦が鍵

登録メンバー決定 なでしこ名鑑

対戦国情報&他グループ紹介



[KAMAMOTO Football Festival in 福島]レポート

男女150名の小学生を松井大輔氏らが始動!!



[特別インタビュー]

谷口彰悟(アル・ラーヤン/DF/日本代表)]

「33歳、進化の途中」



夏休みはスタジアムへ!J1&J2注目イベント大紹介



▼J1編

北海道コンサドーレ札幌/鹿島アントラーズ

浦和レッズ/柏レイソル

FC東京/東京ヴェルディ

FC町田ゼルビア/川崎フロンターレ

横浜F・マリノス/湘南ベルマーレ

アルビレックス新潟/ジュビロ磐田

名古屋グランパス/京都サンガF.C.

ガンバ大阪/セレッソ大阪

ヴィッセル神戸/サンフレッチェ広島

アビスパ福岡/サガン鳥栖



▼J2編

ベガルタ仙台/ブラウブリッツ秋田

モンテディオ山形/いわきFC

水戸ホーリーホック/栃木SC

ザスパ群馬/ジェフユナイテッド千葉

横浜FC/ヴァンフォーレ甲府

清水エスパルス/藤枝MYFC

ファジアーノ岡山/レノファ山口FC

徳島ヴォルティス/愛媛FC

V・ファーレン長崎/ロアッソ熊本

大分トリニータ/鹿児島ユナイテッドFC



COLUMNS

アディショナルタイムに独り言/平畠啓史

宇佐美日記/宇佐美貴史

自分に、期待しろ/風間八宏

蹴球賢語/中村憲剛

天国と地獄/セルジオ越後

MLS挑戦記/山根視来

隠れたタレントを探せ!!

ピッチヒストリー/西部謙司

サムライタクティクス/清水英斗

マンスリーコラム/後藤健生、二宮寿朗

フットボール見聞録/加部 究



OTHERS

次号予告&バックナンバー