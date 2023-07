※一部地域によって発売日が異なります

ご了承ください

PICK UP PERSON 日本サッカーを熱くする者たちTHE SCENE 日本サッカーの"今"を切り取る目次[特集]2023夏の移籍完全ガイド事情通記者が語る今夏の市場ポイントJから世界へ 今夏も増えそうな欧州移籍[特集]2023シーズンJ1全18クラブの夏の補強戦略横浜F・マリノス / ヴィッセル神戸 / 名古屋グランパス浦和レッズ / セレッソ大阪 / サンフレッチェ広島鹿島アントラーズ / サガン鳥栖 / 北海道コンサドーレ札幌川崎フロンターレ / FC東京 / アビスパ福岡京都サンガF.C. / ガンバ大阪 / アルビレックス新潟柏レイソル / 横浜FC / 湘南ベルマーレ[新天地への想い]田中 聡(コルトリイク→湘南/MF) 「自信を取り戻す」[関連企画]J2動向[強化担当者に訊く]原 靖(町田フットボールダイレクター)"凡事徹底"[現役高校生ストライカー・インタビュー]後藤啓介(磐田/FW) 「啓明」[強化担当者に訊く]立石敬之(シント=トロイデンCEO) 問われる育成力2023年シーズン夏 欧州組 移籍ガイド[スペシャルインタビュー / 新天地への想い]三好康児(アントワープ→バーミンガム/MF) 「再証明」[6月シリーズ / 担当者コラム]「収穫だらけ」の2連勝[フォトギャラリー]快勝を収めた6月シリーズ[U-22日本代表レポート]パリ五輪開催まで約1年 積み上げてきたふたつの力「KAM,AMOTO Football Festival in 石川」レポート 釜本邦茂氏が、小学生を熱血指導!なでしこジャパン 女子ワールドカップ直前ガイド対戦国の注目ポイントなでしこジャパン名鑑[キープレーヤーインタビュー]清水梨紗(DF)「女子サッカーの未来のために」[元サッカー少年の挑戦]志田愛希飛(競輪選手)「自分の努力次第で夢が叶う競輪で、活躍中の兄を超える選手になる!」Number's Story~僕が背負うもの 藤井陽也(名古屋/DF)アディショナルタイムに独り言/平畠啓史蹴球賢語 / 中村憲剛宇佐美日記 / 宇佐美貴史自分に、期待しろ / 風間八宏天国と地獄 / セルジオ越後サッカーダイジェストTV 好評配信中!!旬な情報&連載コラムなどをお届け OTHERS REPORTJ2情報局J3情報局[アカデミー通信]川崎フロンターレ / 名古屋グランパス"通"な⁉取材ネタをお届け 草の根リポート[U-17アジアカップ / 総括レポート]戴冠をもたらした主将とエースの存在サムライタクティクス / 清水英斗フットボール見聞録/加部 究次号予告&バックナンバーadad