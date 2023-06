最新号

2023年6月22日・7月13日合併号

定価800円(税込)/A 4変 [特集]

J1&J2

MVPは誰だ⁉ 前半戦通信簿

PICK UP PLAYER 今見るべきJリーガー

THE SCENE 印象的なシーンをプレーバック



▼J1編

前戦のベストプレーヤー

番記者18人が選ぶ前半戦のMVP etc.

番記者の全回答



前半戦通信簿

ヴィッセル神戸

横浜F・マリノス

名古屋グランパス

浦和レッズ

セレッソ大阪

サンフレッチェ広島

鹿島アントラーズ

北海道コンサドーレ札幌

川崎フロンターレ

アビスパ福岡

FC東京

サガン鳥栖

アルビレックス新潟

京都サンガF.C.

柏レイソル

横浜FC

湘南ベルマーレ

ガンバ大阪

[最旬インタビュー]浅野雄也(札幌/MF)「五感を信じて」



▼J2編

前半戦のベストプレーヤー

番記者20人が選ぶ前半戦のMVP etc.

番記者の全回答



前半戦通信簿

FC町田ゼルビア/東京ヴェルディ

ヴァンフォーレ甲府/V・ファーレン長崎

大分トリニータ/清水エスパルス

ザスパクサツ群馬/ジュビロ磐田

ベガルタ仙台/ファジアーノ岡山

ブラウブリッツ秋田/ロアッソ熊本

藤枝MYFC/ジェフユナイテッド千葉

モンテディオ山形/徳島ヴォルティス

栃木SC/ツエーゲン金沢

レノファ山口FC/水戸ホーリーホック

いわきFC/大宮アルディージャ



[Jリーグ30周年記念企画]

第3回 俺たちJと同い歳 白崎凌兵(清水/MF)



[A代表プレビュー]「三笘、久保、鎌田同時起用はあるか?」



[U-20日本代表ワールドカップ総括レポート]

「突きつけられた世界との差」



イニエスタ"神戸"ラストダンスへ



Number’s Story~僕が背負うもの 畠中槙之輔(横浜/DF)



OTHERS REPORT

J2情報局

J3情報局

[WEリーグレポート]浦和の優勝が決定‼



COLUMNS

自分に、期待しろ/風間八宏

アディショナルタイムに独り言/平畠啓史

天国と地獄/セルジオ越後

サムライタクティクス/清水英斗

THE JUDGE/後藤健生、二宮寿朗

フットボール見聞録/加部 究



OTHERS

J1スタッツ&ニュース

