最新号

2023年6月22日・7月13日合併号

定価800円（税込）／A ４変 ［特集］

Ｊ１＆Ｊ２

MVPは誰だ⁉ 前半戦通信簿

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［特集］

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PICK UP PLAYER 今見るべきJリーガー

THE SCENE 印象的なシーンをプレーバック



▼Ｊ1編

前戦のベストプレーヤー

番記者18人が選ぶ前半戦のＭＶＰ etc.

番記者の全回答



前半戦通信簿

ヴィッセル神戸

横浜Ｆ・マリノス

名古屋グランパス

浦和レッズ

セレッソ大阪

サンフレッチェ広島

鹿島アントラーズ

北海道コンサドーレ札幌

川崎フロンターレ

アビスパ福岡

ＦＣ東京

サガン鳥栖

アルビレックス新潟

京都サンガＦ.Ｃ.

柏レイソル

横浜ＦＣ

湘南ベルマーレ

ガンバ大阪

［最旬インタビュー］浅野雄也（札幌／ＭＦ）「五感を信じて」



▼Ｊ2編

前半戦のベストプレーヤー

番記者20人が選ぶ前半戦のＭＶＰ etc.

番記者の全回答



前半戦通信簿

ＦＣ町田ゼルビア／東京ヴェルディ

ヴァンフォーレ甲府／Ｖ・ファーレン長崎

大分トリニータ／清水エスパルス

ザスパクサツ群馬／ジュビロ磐田

ベガルタ仙台／ファジアーノ岡山

ブラウブリッツ秋田／ロアッソ熊本

藤枝ＭＹＦＣ／ジェフユナイテッド千葉

モンテディオ山形／徳島ヴォルティス

栃木ＳＣ／ツエーゲン金沢

レノファ山口ＦＣ／水戸ホーリーホック

いわきＦＣ／大宮アルディージャ



［Ｊリーグ30周年記念企画］

第３回 俺たちＪと同い歳 白崎凌兵（清水／ＭＦ）



［Ａ代表プレビュー］「三笘、久保、鎌田同時起用はあるか？」



［Ｕ-20日本代表ワールドカップ総括レポート］

「突きつけられた世界との差」



イニエスタ＂神戸＂ラストダンスへ



Number’s Story～僕が背負うもの 畠中槙之輔（横浜／ＤＦ）



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OTHERS REPORT

Ｊ２情報局

Ｊ３情報局

［ＷＥリーグレポート］浦和の優勝が決定‼



COLUMNS

自分に、期待しろ／風間八宏

アディショナルタイムに独り言／平畠啓史

天国と地獄／セルジオ越後

サムライタクティクス／清水英斗

THE JUDGE／後藤健生、二宮寿朗

フットボール見聞録／加部 究



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