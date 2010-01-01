最新号
2023年5月25日号
３度目のACL制覇‼
浦和レッズ
宿敵アル・ヒラルを下し、
５大会ぶりのアジア王者に
３度目のACL制覇‼
浦和レッズ
宿敵アル・ヒラルを下し、
５大会ぶりのアジア王者に
PICK UP PLAYER 今見るべきJリーガー
THE SCENE 印象的なシーンをプレーバック
３度目のACL制覇‼ 浦和レッズ
［マッチレポート］アジア・チャンピオンズリーグ2022決勝すべての想いを乗せ宿敵にリベンジ！！
優勝の瞬間をプレーバック！！メモリアルフォトギャラリー
［戴冠の立役者①］西川周作（ＧＫ）「取り戻した自信」
［戴冠の立役者②］酒井宏樹（ＤＦ）「傷だらけの栄光」
［戴冠の立役者③］興梠慎三（ＦＷ）「見せつけた最高の勝負強さ」
［識者コラム］“グランデレッズ”への第一歩
ACL2022全結果
クラブワールドカップ2023詳細
現役選手・元日本代表・著名人らが選ぶJリーグ歴代ベストイレブン
▼現役選手編
青山敏弘（広島／ＭＦ）
東口順昭（Ｇ大阪／ＧＫ）
パトリック（京都／ＦＷ）
乾 貴士（清水／ＭＦ）
太田宏介（町田／ＤＦ）
柿谷曜一朗（徳島／ＦＷ）
梅崎 司（大分／ＭＦ）
矢野貴章（栃木／ＦＷ）
▼元日本代表・著名人編
森岡隆三（元・清水など）／久保竜彦（元・横浜など）
林 陵平（元・東京Ｖなど）／ヒデ（ペナルティ）
ＪＯＹ（モデル）／高階亜理沙（キャスター）
桑原 学（フリーアナウンサー）／三村ロンド（スタジアムDJ）
Jリーグ30周年特別企画
［スペシャルインタビュー①／レジェンドの金言］ジーコ（鹿島クラブアドバイザー）
［スペシャルインタビュー②］ 第２回 俺たちＪと同い歳 荒野拓馬（札幌／ＭＦ）
［スペシャルインタビュー③／川崎が歩んだ道のり］庄子春男×風間八宏
［スペシャルインタビュー④］野々村芳和（Ｊリーグチェアマン）
「KAMAMOTO Football Festival in 山口」レポート 釜本邦茂氏が、小学生を熱血指導！
Ｎumber’ｓ Story～僕が背負うもの 平岡大陽（湘南／ＭＦ）
旬な情報＆連載コラムなどをお届け OTHERS REPORT
Ｊ２情報局
Ｊ３情報局
［不定期連載］
大学界のニュースターインタビューシリーズ 第６回
髙橋直也（関西大／湘南内定／ＤＦ）＂前進＂を続けるモダンな守備者」
COLUMNS
自分に、期待しろ／風間八宏
アディショナルタイムに独り言／平畠啓史
天国と地獄／セルジオ越後
サムライタクティクス／清水英斗
THE JUDGE／後藤健生、二宮寿朗
フットボール見聞録／加部 究
OTHERS
Ｊ１スタッツニュース
HOT INFORMATION
次号予告＆バックナンバー
浦和レッズ
宿敵アル・ヒラルを下し、
５大会ぶりのアジア王者に
PICK UP PLAYER 今見るべきJリーガー
THE SCENE 印象的なシーンをプレーバック
３度目のACL制覇‼ 浦和レッズ
［マッチレポート］アジア・チャンピオンズリーグ2022決勝すべての想いを乗せ宿敵にリベンジ！！
優勝の瞬間をプレーバック！！メモリアルフォトギャラリー
［戴冠の立役者①］西川周作（ＧＫ）「取り戻した自信」
［戴冠の立役者②］酒井宏樹（ＤＦ）「傷だらけの栄光」
［戴冠の立役者③］興梠慎三（ＦＷ）「見せつけた最高の勝負強さ」
［識者コラム］“グランデレッズ”への第一歩
ACL2022全結果
クラブワールドカップ2023詳細
現役選手・元日本代表・著名人らが選ぶJリーグ歴代ベストイレブン
▼現役選手編
青山敏弘（広島／ＭＦ）
東口順昭（Ｇ大阪／ＧＫ）
パトリック（京都／ＦＷ）
乾 貴士（清水／ＭＦ）
太田宏介（町田／ＤＦ）
柿谷曜一朗（徳島／ＦＷ）
梅崎 司（大分／ＭＦ）
矢野貴章（栃木／ＦＷ）
▼元日本代表・著名人編
森岡隆三（元・清水など）／久保竜彦（元・横浜など）
林 陵平（元・東京Ｖなど）／ヒデ（ペナルティ）
ＪＯＹ（モデル）／高階亜理沙（キャスター）
桑原 学（フリーアナウンサー）／三村ロンド（スタジアムDJ）
Jリーグ30周年特別企画
［スペシャルインタビュー①／レジェンドの金言］ジーコ（鹿島クラブアドバイザー）
［スペシャルインタビュー②］ 第２回 俺たちＪと同い歳 荒野拓馬（札幌／ＭＦ）
［スペシャルインタビュー③／川崎が歩んだ道のり］庄子春男×風間八宏
［スペシャルインタビュー④］野々村芳和（Ｊリーグチェアマン）
「KAMAMOTO Football Festival in 山口」レポート 釜本邦茂氏が、小学生を熱血指導！
Ｎumber’ｓ Story～僕が背負うもの 平岡大陽（湘南／ＭＦ）
旬な情報＆連載コラムなどをお届け OTHERS REPORT
Ｊ２情報局
Ｊ３情報局
［不定期連載］
大学界のニュースターインタビューシリーズ 第６回
髙橋直也（関西大／湘南内定／ＤＦ）＂前進＂を続けるモダンな守備者」
COLUMNS
自分に、期待しろ／風間八宏
アディショナルタイムに独り言／平畠啓史
天国と地獄／セルジオ越後
サムライタクティクス／清水英斗
THE JUDGE／後藤健生、二宮寿朗
フットボール見聞録／加部 究
OTHERS
Ｊ１スタッツニュース
HOT INFORMATION
次号予告＆バックナンバー