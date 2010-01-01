最新号

2023年5月25日号

定価700円（税込）／A ４変 ３度目のACL制覇‼

浦和レッズ

宿敵アル・ヒラルを下し、

５大会ぶりのアジア王者に Amazonで購入

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３度目のACL制覇‼

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PICK UP PLAYER 今見るべきJリーガー

THE SCENE 印象的なシーンをプレーバック



３度目のACL制覇‼ 浦和レッズ



［マッチレポート］アジア・チャンピオンズリーグ2022決勝すべての想いを乗せ宿敵にリベンジ！！

優勝の瞬間をプレーバック！！メモリアルフォトギャラリー

［戴冠の立役者①］西川周作（ＧＫ）「取り戻した自信」

［戴冠の立役者②］酒井宏樹（ＤＦ）「傷だらけの栄光」

［戴冠の立役者③］興梠慎三（ＦＷ）「見せつけた最高の勝負強さ」

［識者コラム］“グランデレッズ”への第一歩

ACL2022全結果

クラブワールドカップ2023詳細



現役選手・元日本代表・著名人らが選ぶJリーグ歴代ベストイレブン

▼現役選手編

青山敏弘（広島／ＭＦ）

東口順昭（Ｇ大阪／ＧＫ）

パトリック（京都／ＦＷ）

乾 貴士（清水／ＭＦ）

太田宏介（町田／ＤＦ）

柿谷曜一朗（徳島／ＦＷ）

梅崎 司（大分／ＭＦ）

矢野貴章（栃木／ＦＷ）



▼元日本代表・著名人編

森岡隆三（元・清水など）／久保竜彦（元・横浜など）

林 陵平（元・東京Ｖなど）／ヒデ（ペナルティ）

ＪＯＹ（モデル）／高階亜理沙（キャスター）

桑原 学（フリーアナウンサー）／三村ロンド（スタジアムDJ）



Jリーグ30周年特別企画

［スペシャルインタビュー①／レジェンドの金言］ジーコ（鹿島クラブアドバイザー）

［スペシャルインタビュー②］ 第２回 俺たちＪと同い歳 荒野拓馬（札幌／ＭＦ）

［スペシャルインタビュー③／川崎が歩んだ道のり］庄子春男×風間八宏

［スペシャルインタビュー④］野々村芳和（Ｊリーグチェアマン）

「KAMAMOTO Football Festival in 山口」レポート 釜本邦茂氏が、小学生を熱血指導！

Ｎumber’ｓ Story～僕が背負うもの 平岡大陽（湘南／ＭＦ）



旬な情報＆連載コラムなどをお届け OTHERS REPORT

Ｊ２情報局

Ｊ３情報局

［不定期連載］

大学界のニュースターインタビューシリーズ 第６回

髙橋直也（関西大／湘南内定／ＤＦ）＂前進＂を続けるモダンな守備者」



COLUMNS

自分に、期待しろ／風間八宏

アディショナルタイムに独り言／平畠啓史

天国と地獄／セルジオ越後

サムライタクティクス／清水英斗

THE JUDGE／後藤健生、二宮寿朗

フットボール見聞録／加部 究



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