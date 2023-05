最新号

2023年5月25日号

定価700円(税込)/A 4変 3度目のACL制覇‼

浦和レッズ

宿敵アル・ヒラルを下し、

PICK UP PLAYER 今見るべきJリーガー

THE SCENE 印象的なシーンをプレーバック



[マッチレポート]アジア・チャンピオンズリーグ2022決勝すべての想いを乗せ宿敵にリベンジ!!

優勝の瞬間をプレーバック!!メモリアルフォトギャラリー

[戴冠の立役者①]西川周作(GK)「取り戻した自信」

[戴冠の立役者②]酒井宏樹(DF)「傷だらけの栄光」

[戴冠の立役者③]興梠慎三(FW)「見せつけた最高の勝負強さ」

[識者コラム]“グランデレッズ”への第一歩

ACL2022全結果

クラブワールドカップ2023詳細



現役選手・元日本代表・著名人らが選ぶJリーグ歴代ベストイレブン

▼現役選手編

青山敏弘(広島/MF)

東口順昭(G大阪/GK)

パトリック(京都/FW)

乾 貴士(清水/MF)

太田宏介(町田/DF)

柿谷曜一朗(徳島/FW)

梅崎 司(大分/MF)

矢野貴章(栃木/FW)



▼元日本代表・著名人編

森岡隆三(元・清水など)/久保竜彦(元・横浜など)

林 陵平(元・東京Vなど)/ヒデ(ペナルティ)

JOY(モデル)/高階亜理沙(キャスター)

桑原 学(フリーアナウンサー)/三村ロンド(スタジアムDJ)



Jリーグ30周年特別企画

[スペシャルインタビュー①/レジェンドの金言]ジーコ(鹿島クラブアドバイザー)

[スペシャルインタビュー②] 第2回 俺たちJと同い歳 荒野拓馬(札幌/MF)

[スペシャルインタビュー③/川崎が歩んだ道のり]庄子春男×風間八宏

[スペシャルインタビュー④]野々村芳和(Jリーグチェアマン)

「KAMAMOTO Football Festival in 山口」レポート 釜本邦茂氏が、小学生を熱血指導!

Number’s Story~僕が背負うもの 平岡大陽(湘南/MF)



旬な情報&連載コラムなどをお届け OTHERS REPORT

J2情報局

J3情報局

[不定期連載]

大学界のニュースターインタビューシリーズ 第6回

髙橋直也(関西大/湘南内定/DF)"前進"を続けるモダンな守備者」



COLUMNS

自分に、期待しろ/風間八宏

アディショナルタイムに独り言/平畠啓史

天国と地獄/セルジオ越後

サムライタクティクス/清水英斗

THE JUDGE/後藤健生、二宮寿朗

フットボール見聞録/加部 究



OTHERS

J1スタッツニュース

HOT INFORMATION

次号予告&バックナンバー