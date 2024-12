増刊号・MOOK 最新号

2024メジャーリーガー555人の通信簿

定価1540円(税込)/A4変 Slugger 2025年1月号増刊



2024シーズン総決算

メジャーリーガー555人の通信簿

C O N T E N T S

ドジャース2024総集編

タイトル受賞者&主要部門リーダーズ

大谷翔平 3度目のMVPの“真の価値”

無冠のヒーローたち

記録とマイルストーンで振り返る2024MLB

MLBを席巻した新星 2024 ROOKIES

WE BLEED DODGER BLUE ドジャーブルーの男たち

KING OF THE HILL 2024開幕投手

~それでも彼らは戦った~故障と戦った男たち

2024MLB野戦病院

途中移籍の助っ人たち 優勝請負人2024

1994「大谷世代」かく戦えり

I LOVE TROUBLE 2024 2024年“事件の主役”たち

この素晴らしき世界 2024 MLB グッドストーリーズ

ジャーニーマンの2024年 さすらいの旅人たち

2024 STATCASTリーダーズ

週間・月間表彰選手23人





2024 REGULAR SEASON TEAM REVIEW & FINAL STATS

30球団通信簿

全選手最終成績+編成トップ通信簿

チーム別247選手通信簿



2024個人成績ランキング

2024アウォード受賞者

2024順位表&チーム成績

2024ポストシーズン結果