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高校サッカーダイジェストVol.26
第９７回 全国高校サッカー選手権大会
選手権名鑑
※一部地域によって発売日が異なります
ご了承ください
第９７回 全国高校サッカー選手権大会
選手権名鑑
出場全４８チーム完全ガイド
北海道・東北
旭川実（北海道）
青森山田（青森）
遠野（岩手）
仙台育英（宮城）
秋田商（秋田）
羽黒（山形）
尚志（福島）
関東
明秀日立（茨城）
矢板中央（栃木）
前橋育英（群馬）
浦和南（埼玉）
流経大柏（千葉）
国士館（東京Ａ）
駒澤大高（東京Ｂ）
桐光学園（神奈川）
日本航空（山梨）
選手権を熱くする注目株
the NEXT HEROES 30 (FW編)
北信越
帝京長岡（新潟）
富山一（富山）
星稜（石川）
丸岡（福井）
都市大塩尻（長野）
東海
岐阜工（岐阜）
浜松開誠館（静岡）
東邦（愛知）
四日市中央工（三重）
選手権を熱くする注目株
the NEXT HEROES 30 (MF編)
関西
草津東（滋賀）
東山（京都）
大阪学院大高（大阪）
関西学院（兵庫）
一条（奈良）
和歌山北（和歌山）
中国
米子北（鳥取）
立正大淞南（島根）
岡山学芸館（岡山）
瀬戸内（広島）
西京（山口）
四国
徳島市立（徳島）
四国学院大香川西（香川）
宇和島東（愛媛）
高知西（高知）
九州
東福岡（福岡）
龍谷（佐賀）
長崎総科大附（長崎）
大津（熊本）
大分（大分）
日章学園（宮崎）
神村学園（鹿児島）
那覇西（沖縄）
選手権を熱くする注目株
the NEXT HEROES 30 (DF&GK編)
第２７回全日本高校
女子サッカー選手権大会
出場32チームガイド
大会展望＆女子組合せ
大会展望
北海道文教大明清（北海道）／北海道大谷室蘭（北海道）
常盤木学園（宮城）／聖和学園（宮城）／専大北上（岩手）
修徳（東京）／十文字（東京）／星槎国際湘南（神奈川）
花咲徳栄（埼玉）／日本航空（山梨）／前橋育英（群馬）
鹿島学園（茨城）／帝京長岡（新潟）／福井工大福井（福井）
選手権を華麗に彩る
the NEXT HEROES 32
開志学園JSC（新潟）／藤枝順心（静岡）／聖カピタニオ女子（愛知）
磐田東（静岡）／大商学園（大阪）／日ノ本学園（兵庫）
神戸弘陵（兵庫）／京都精華（京都）／播磨（兵庫）
作陽（岡山）／広島文教女子大附（広島）／松江商（島根）
鳴門渦潮（徳島）／四国学院大香川西（香川）／神村学園（鹿児島）
秀岳館（熊本）／東海大福岡（福岡）／筑陽学園（福岡）
地区大会決勝ダイジェスト
第9７回全国高校サッカー選手権大会 都道府県別
全予選記録 ～4058校の激闘譜～
第27回全日本高校女子サッカー選手権大会
地域決勝大会＆都道府県予選全記録
男子：過去10大会の入賞＆全出場校一覧
女子：過去10大会の入賞＆全出場校一覧
会場アクセスガイド（男子＆女子）
OTHER CONTENTS
［注目チーム探訪］
東福岡（福岡）「逞しさを増し、頂点へ」
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矢板中央（栃木）
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浦和南（埼玉）
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国士館（東京Ａ）
駒澤大高（東京Ｂ）
桐光学園（神奈川）
日本航空（山梨）
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北信越
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富山一（富山）
星稜（石川）
丸岡（福井）
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東海
岐阜工（岐阜）
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東邦（愛知）
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関西
草津東（滋賀）
東山（京都）
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和歌山北（和歌山）
中国
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立正大淞南（島根）
岡山学芸館（岡山）
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四国
徳島市立（徳島）
四国学院大香川西（香川）
宇和島東（愛媛）
高知西（高知）
九州
東福岡（福岡）
龍谷（佐賀）
長崎総科大附（長崎）
大津（熊本）
大分（大分）
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北海道文教大明清（北海道）／北海道大谷室蘭（北海道）
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修徳（東京）／十文字（東京）／星槎国際湘南（神奈川）
花咲徳栄（埼玉）／日本航空（山梨）／前橋育英（群馬）
鹿島学園（茨城）／帝京長岡（新潟）／福井工大福井（福井）
選手権を華麗に彩る
the NEXT HEROES 32
開志学園JSC（新潟）／藤枝順心（静岡）／聖カピタニオ女子（愛知）
磐田東（静岡）／大商学園（大阪）／日ノ本学園（兵庫）
神戸弘陵（兵庫）／京都精華（京都）／播磨（兵庫）
作陽（岡山）／広島文教女子大附（広島）／松江商（島根）
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秀岳館（熊本）／東海大福岡（福岡）／筑陽学園（福岡）
地区大会決勝ダイジェスト
第9７回全国高校サッカー選手権大会 都道府県別
全予選記録 ～4058校の激闘譜～
第27回全日本高校女子サッカー選手権大会
地域決勝大会＆都道府県予選全記録
男子：過去10大会の入賞＆全出場校一覧
女子：過去10大会の入賞＆全出場校一覧
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