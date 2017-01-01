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高校サッカーダイジェストVol.22
第９６回 全国高校サッカー選手権大会
選手権名鑑
※一部地域によって発売日が異なります
ご了承ください
第９６回 全国高校サッカー選手権大会
選手権名鑑
出場全４８チーム完全ガイド
北海道・東北
旭川実（北海道）
青森山田（青森）
遠野（岩手）
仙台育英（宮城）
秋田商（秋田）
羽黒（山形）
尚志（福島）
関東
明秀日立（茨城）
矢板中央（栃木）
前橋育英（群馬）
昌平（埼玉）
流経大柏（千葉）
実践学園（東京Ａ）
関東一（東京Ｂ）
桐蔭学園（神奈川）
山梨学院（山梨）
THE HEROES FILE
選手権を熱くする注目株 必見３０選FW編
北信越
日本文理（新潟）
富山一（富山）
星稜（石川）
北陸（福井）
上田西（長野）
東海
帝京大可児（岐阜）
清水桜が丘（静岡）
中京大中京（愛知）
三重（三重）
THE HEROES FILE
選手権を熱くする注目株 必見３０選MF編
関西
草津東（滋賀）
京都橘（京都）
大阪桐蔭（大阪）
滝川二（兵庫）
一条（奈良）
初芝橋本（和歌山）
中国
米子北（鳥取）
立正大淞南（島根）
作陽（岡山）
広島皆実（広島）
高川学園（山口）
THE HEROES FILE
選手権を熱くする注目株 必見３０選DF&GK
四国
徳島北（徳島）
高松商（香川）
松山工（愛媛）
高知西（高知）
九州
東福岡（福岡）
佐賀東（佐賀）
長崎総科大附（長崎）
東海大星翔（熊本）
大分西（大分）
日章学園（宮崎）
神村学園（鹿児島）
宜野湾（沖縄）
第２６回全日本高校
女子サッカー選手権大会
出場32チームガイド
大会展望＆女子組合せ
大会展望
北海道文教大明清（北海道）／北海道大谷室蘭（北海道）
聖和学園（宮城）／常盤木学園（宮城）
専大北上（岩手）
修徳（東京）／星槎国際湘南（神奈川）
前橋育英（群馬）
十文字（東京）／日本航空（山梨）
花咲徳栄（埼玉）
帝京三（山梨）／開志学園ＪＳＣ（新潟）
福井工大福井（福井）
THE HEROINES FILE
選手権を華麗に彩る注目株 必見３２選女子編
松商学園（長野）／常葉大橘（静岡）
藤枝順心（静岡）
聖カピタニオ女子（愛知）／日ノ本学園（兵庫）
大商学園（大阪）
神戸弘陵（兵庫）／大阪学芸（大阪）
六甲アイランド（兵庫）
作陽（岡山）／広島文教女子大附（広島）
山陽（広島）
鳴門渦潮（徳島）／四国学院大香川西（香川）
神村学園（鹿児島）
鳳凰（鹿児島）／東海大福岡（福岡）
秀岳館（熊本）
地区大会決勝ダイジェスト
第96回全国高校サッカー選手権大会 都道府県別
全予選記録 ～4093校の軌跡～
第26回全日本高校女子サッカー選手権大会
地域決勝大会＆都道府県予選全記録
男子過去10大会の入賞＆全出場校一覧
女子過去10大会の入賞＆全出場校一覧
会場アクセスガイド（男子＆女子）
OTHER CONTENTS
［注目チーム探訪］
昌平（埼玉）「進境著しい埼玉王者」
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東海
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四国
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高松商（香川）
松山工（愛媛）
高知西（高知）
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東福岡（福岡）
佐賀東（佐賀）
長崎総科大附（長崎）
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松商学園（長野）／常葉大橘（静岡）
藤枝順心（静岡）
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地区大会決勝ダイジェスト
第96回全国高校サッカー選手権大会 都道府県別
全予選記録 ～4093校の軌跡～
第26回全日本高校女子サッカー選手権大会
地域決勝大会＆都道府県予選全記録
男子過去10大会の入賞＆全出場校一覧
女子過去10大会の入賞＆全出場校一覧
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