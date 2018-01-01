最新号

2018年9月27日号

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定価580円（税込）／A４
2018年9月12日発売

［特集］
2018年度版 Ｊ１リーグ“最新”クラブ番付　８項目のランキングから現在の勢力図を炙り出す!!

※一部地域によって発売日が異なります。
　ご了承ください。
サッカーダイジェスト2018年９月27日号
No.1420
CONTENTS
［特集］2018年度版 Ｊ１リーグ“最新”クラブ番付　８項目のランキングから現在の勢力図を炙り出す!!
FEATURES
総合ランキング
［項目別ランキング①］年俸総額
［項目別ランキング②］監督実績
［項目別ランキング③］年間成績
［項目別ランキング④］育成力
［項目別ランキング⑤］補強効果
［インタビュー］パトリック（広島／ＦＷ）「復活」
［項目別ランキング⑥］収益力
［項目別ランキング⑦］スタジアム
［項目別ランキング⑧］SNS活用力
［アンケート企画］2018年シーズン Ｊ１＆Ｊ２リーグブレイクランキング  Ｊ１編
［クローズアップ］西村拓真（仙台→CSKAモスクワ）「持ち前の“雑草魂”で」
2018年シーズン Ｊ１＆Ｊ２リーグブレイクランキング  Ｊ2編
［クラブダイジェスト2018］川崎フロンターレ
［キーマンインタビュー①］小林 悠（FW）「勝敗を握るエース」
［クローズアップ・プレーヤー］守田英正（ＭＦ）
［ライターアンケート］今季の川崎は〇〇に注目!!
［キーマンインタビュー②］大島僚太（MF）「まぐれとは言わせない」
日本代表
［日本代表レポート］アクシデントに見舞われた船出
Ｕ–21日本代表＆日本女子代表
［大会総括］アジア大会2018 ジャカルタ・パレンバン 全メンバーアピール度査定
Ｕ－20日本女子代表
［Ｕ－20女子ワールドカップ総括］ヤングなでしこが初の世界一に!!
［インタビュー］池田 太（Ｕ－20日本女子代表監督）「必然の戴冠」
［連載『ReBorn「これからの物語」』］佐々木翔（広島／ＤＦ）
アディショナルタイムに独り言／平畠啓史
THE JUDGE／後藤健生、二宮寿朗
サムライタクティクス／清水英斗
フットボール見聞録／加部 究
天国と地獄／セルジオ越後
２Weeks Football Calendar
PRESENT&INFORMATION
次号予告＆バックナンバー
［特別付録］
2018川崎フロンターレポスター