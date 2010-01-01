最新号
2018年5月24日号
|※一部地域によって発売日が異なります
ご了承ください
サッカーダイジェスト2018年5月24日号
|No.1413
|CONTENTS
|［巻頭ロングインタビュー］ 柴崎 岳（ヘタフェ／日本代表／ＭＦ）「未知の領域へ」
|FEATURES
|［特集／日本代表］ アンケート企画グループリーグ突破への最適解は？解説者、ライター、新聞記者、タレント 総勢50人に訊く
|「この23人でロシアＷ杯を戦え!!」
|［総勢50人の全回答］理想の23人と最大のキーマンは？ Part１No.01～14
|［スペシャルインタビュー］ 森岡亮太（アンデルレヒト／日本代表／MF）「結果こそすべて」
|［総勢50人の全回答］理想の23人と最大のキーマンは？ Part2 No.15～30
|［サプライズ選出はあるのか!?］中村憲剛（川崎／ＭＦ）「８年越しの吉報は」
|［総勢50人の全回答］理想の23人と最大のキーマンは？ Part3 No.31～50
|［アンケート結果］支持率ＴＯＰ10
|［特別対談］元日本代表に訊くＷ杯メンバー23人の選考ポイントは？秋田 豊×福西崇史
|［38試合の出場記録から算出する］世代別スタメン定着率
|日本代表 38試合出場記録
|Ｊリーグ25周年特別企画／後編
|四半世紀の時を経て
|［インタビュー］遠藤保仁（Ｇ大阪／ＭＦ）「『唯一無二のスタジアム』を全国に」
|［特別企画］Ｊ歴代 ＭＹベストイレブン タレント編
|手越祐也（NEWS）
|平畠啓史（Jリーグウォッチャー）
|［思い出の名場面をプレーバック］フォトコレクション2006年～2017年編
|［特別コラム／後編］25周年目の＂Ｊ＂への提言
|［クラブダイジェスト2018］ 大分トリニータ
|［スペシャル対談］ 後藤優介（FW）×鈴木義宜（DF）
|［ユース出身者を紹介‼］トップチームで切磋琢磨する名門育ち７人衆
|［指揮官インタビュー］片野坂知宏（監督）
|［クローズアップ］丸谷拓也（ＭＦ）×宮阪政樹（ＭＦ）
|［連載『ReBorn「これからの物語」』］坂井大将（新潟／ＭＦ）
|COLUMNS
|アディショナルタイムに独り言／平畠啓史
|THE JUDGE／後藤健生、二宮寿朗
|サムライタクティクス／清水英斗
|フットボール見聞録／加部 究
|天国と地獄／セルジオ越後
|OTHERS
|２WeeKs Football Calendar
|PRESENT&INFORMATION
|次号予告＆バックナンバー
|特別付録
|柴崎岳ポスター