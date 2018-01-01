最新号

2018年4月26日号

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定価580円（税込）／A４
2018年4月12日発売

［特集］
2018年シーズン Ｊ１リーグ 今注目すべきスペシャリストは!?スキル別最新ランキング

 ※一部地域によって発売日が異なります
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サッカーダイジェスト2018年４月26日号
No.1411
 
CONTENTS
［特集］ 2018年シーズン Ｊ１リーグ 今注目すべきスペシャリストは!?スキル別最新ランキング
 
FEATURES
［スキル①］決定力
［スキル②］チャンスメイク
［インタビュー①］伊東純也（柏／ＦＷ）「いつも自然体で」
［関連企画①］新指標『Expected Goal』で算出した凄腕スコアラーTOP20
［スキル③］ドリブル突破
［インタビュー②］中村敬斗（Ｇ大阪／ＦＷ）「もっと“上”を目指したい」
［スキル④］クロス
［スキル⑤］デュエル
［関連企画②］デュエル考察 この弱点といかに向き合うか
［スキル⑥］ボール奪取
［スキル⑦］スタミナ
［関連企画③］識者アンケート今、注目すべき“一芸”プレーヤーは？
［スキル⑧］スプリント
［スキル⑨］エアバトル
［スキル⑩］シュートストップ
 
［クラブダイジェスト2018 Ｊ１リーグ］サンフレッチェ広島
［インタビュー］川辺 駿（MF）
［指揮官の肖像］５つの言葉から探る“城福イズム”
［スペシャル鼎談］柏 好文（ＭＦ）×佐々木翔（ＤＦ）×稲垣 祥（ＭＦ）
 
［クラブダイジェスト2018 Ｊ２リーグ］レノファ山口ＦＣ
［スペシャル鼎談］高木大輔（FW）×オナイウ阿道（FW）×小野瀬康介（MF）
［指揮官インタビュー］霜田正浩（監督）
［“絶妙コンビ”のチームメイト紹介］鳥養祐矢×渡辺広大がニックネームを付けちゃいます！
 
日本代表vs マリ　vs ウクライナ
［ベルギー遠征総括］希望はあるのか
［関連企画］ベルギー遠征を経てどう変わった？ ハリルジャパンの最新序列
Ｕ−21日本代表
SFTプログラム 南米・日本Ｕ−21サッカー交流
［森保ジャパンの現在地］浮き彫りになった選手間の“温度差”
 
日本女子代表
女子アジアカップ ヨルダン 2018
［アジアカップ連覇を果たせるか!?］最新陣容から読み解く なでしこジャパンの可能性
 
［連載『ReBorn「これからの物語」』］熊谷アンドリュー（千葉／MF）
 
COLUMNS
アディショナルタイムに独り言／平畠啓史
THE JUDGE／後藤健生、二宮寿朗
サムライタクティクス／清水英斗
フットボール見聞録／加部 究
天国と地獄／セルジオ越後
 
OTHERS
２Weeks Football Calendar
PRESENT&INFORMATION
次号予告＆バックナンバー
 
［特別付録］2018サンフレッチェ広島ポスター
 