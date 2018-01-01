最新号
2018年4月26日号
［特集］
2018年シーズン Ｊ１リーグ 今注目すべきスペシャリストは!?スキル別最新ランキング
| ※一部地域によって発売日が異なります
ご了承ください
サッカーダイジェスト2018年４月26日号
|No.1411
|CONTENTS
|［特集］ 2018年シーズン Ｊ１リーグ 今注目すべきスペシャリストは!?スキル別最新ランキング
|FEATURES
|［スキル①］決定力
|［スキル②］チャンスメイク
|［インタビュー①］伊東純也（柏／ＦＷ）「いつも自然体で」
|［関連企画①］新指標『Expected Goal』で算出した凄腕スコアラーTOP20
|［スキル③］ドリブル突破
|［インタビュー②］中村敬斗（Ｇ大阪／ＦＷ）「もっと“上”を目指したい」
|［スキル④］クロス
|［スキル⑤］デュエル
|［関連企画②］デュエル考察 この弱点といかに向き合うか
|［スキル⑥］ボール奪取
|［スキル⑦］スタミナ
|［関連企画③］識者アンケート今、注目すべき“一芸”プレーヤーは？
|［スキル⑧］スプリント
|［スキル⑨］エアバトル
|［スキル⑩］シュートストップ
|［クラブダイジェスト2018 Ｊ１リーグ］サンフレッチェ広島
|［インタビュー］川辺 駿（MF）
|［指揮官の肖像］５つの言葉から探る“城福イズム”
|［スペシャル鼎談］柏 好文（ＭＦ）×佐々木翔（ＤＦ）×稲垣 祥（ＭＦ）
|［クラブダイジェスト2018 Ｊ２リーグ］レノファ山口ＦＣ
|［スペシャル鼎談］高木大輔（FW）×オナイウ阿道（FW）×小野瀬康介（MF）
|［指揮官インタビュー］霜田正浩（監督）
|［“絶妙コンビ”のチームメイト紹介］鳥養祐矢×渡辺広大がニックネームを付けちゃいます！
|日本代表vs マリ vs ウクライナ
|［ベルギー遠征総括］希望はあるのか
|［関連企画］ベルギー遠征を経てどう変わった？ ハリルジャパンの最新序列
|Ｕ−21日本代表
|SFTプログラム 南米・日本Ｕ−21サッカー交流
|［森保ジャパンの現在地］浮き彫りになった選手間の“温度差”
|日本女子代表
|女子アジアカップ ヨルダン 2018
|［アジアカップ連覇を果たせるか!?］最新陣容から読み解く なでしこジャパンの可能性
|［連載『ReBorn「これからの物語」』］熊谷アンドリュー（千葉／MF）
|COLUMNS
|アディショナルタイムに独り言／平畠啓史
|THE JUDGE／後藤健生、二宮寿朗
|サムライタクティクス／清水英斗
|フットボール見聞録／加部 究
|天国と地獄／セルジオ越後
|OTHERS
|２Weeks Football Calendar
|PRESENT&INFORMATION
|次号予告＆バックナンバー
|［特別付録］2018サンフレッチェ広島ポスター