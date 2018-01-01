最新号

2018年4月12日号

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定価580円（税込）／A４
2018年3月22日発売

［特集］
セレッソ大阪　真の強豪クラブになれるか!? ３大ポイントから探る〝４冠達成〞の可能性

 ※一部地域によって発売日が異なります
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サッカーダイジェスト2018年４月12日号
No. 1 4 1 0
 
C O N T E N T S
［巻頭ロングインタビュー］原口元気（デュッセルドルフ／日本代表／ＭＦ）「告白」
 
F E A T U R E S
［特集］ セレッソ大阪　真の強豪クラブになれるか!? ３大ポイントから探る〝４冠達成〞の可能性
［イントロダクション］まずは基本情報をチェック！！2018年の最新布陣＆３大注目ポイント
［〝４冠達成〞へのポイント①］〝２年目〞の悪癖を改善できるか
［キーマンインタビュー①］ 山口 蛍（ＭＦ）「自分を殺してでも」
［関連企画①］韓国人記者に訊く　ユン・ジョンファン監督は名将になれるか？
［〝４冠達成〞へのポイント②］ポゼッションを融合できるか
［キーマンインタビュー②］ 杉本健勇（ＦＷ）「悔しさを糧に」
［関連企画②］「攻撃の進化」の鍵を握る４人　魅惑の〝四銃士〞が示す可能性
［〝４冠達成〞へのポイント③］過密スケジュールを乗り切れるか
［キーマンインタビュー③］ 高木俊幸（ＦＷ）「存在証明」
［関連企画③］〝公認セレ女〞 たこやきレインボーのイチ押し 新戦力紹介！！
 
［クラブダイジェスト2018 Ｊ１リーグ］名古屋グランパス
［指揮官インタビュー］ 風間八宏（監督）
［助っ人検証］ジョー＆ガブリエル・シャビエルの凄さとは？
［スペシャル鼎談］ 宮原和也（ＤＦ）×青木亮太（ＭＦ）×和泉竜司（ＤＦ）
［注目の若手FILE］次世代を担うタレントは誰だ!?
 
［クラブダイジェスト2018 Ｊ２リーグ］松本山雅ＦＣ
［〝ダブル前田〞対談］ 前田直輝（MF）×前田大然（ＦＷ）
［チーム考察］山本大貴プレゼンツ 仲睦まじき山雅の選手相関図
［指揮官インタビュー］ 反町康治（監督）
［グルメ企画］喫茶山雅のオススメ４品を紹介！
 
日本代表 キリンチャレンジカップ2018 in EUROPE
［３月シリーズの見どころ］改めて問われる個の力
［インタビュー］ 酒井高徳（ハンブルク／日本代表／ＭＦ）「現状打破へ」
 
日本女子代表 女子アジアカップ ヨルダン 2018
［プレビュー］フランス行きは固い!?むしろスタンスが問われる大会に
 
［連載『FOOTBALL マイノリティリポート』］
戦う意味が広がったフットサル界の挑戦者
 
C O L U M N S
宇佐美日記／宇佐美貴史
アディショナルタイムに独り言／平畠啓史
THE JUDGE ／西部謙司、清水英斗
サッカー品評会／後藤健生
フットボール見聞録／加部 究
天国と地獄／セルジオ越後
 
O T H E R S
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次号予告＆バックナンバー
 
特別付録
2018名古屋グランパスポスター