最新号
2018年4月12日号
［特集］
セレッソ大阪 真の強豪クラブになれるか!? ３大ポイントから探る〝４冠達成〞の可能性
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サッカーダイジェスト2018年４月12日号
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|C O N T E N T S
|［巻頭ロングインタビュー］原口元気（デュッセルドルフ／日本代表／ＭＦ）「告白」
|F E A T U R E S
|［特集］ セレッソ大阪 真の強豪クラブになれるか!? ３大ポイントから探る〝４冠達成〞の可能性
|［イントロダクション］まずは基本情報をチェック！！2018年の最新布陣＆３大注目ポイント
|［〝４冠達成〞へのポイント①］〝２年目〞の悪癖を改善できるか
|［キーマンインタビュー①］ 山口 蛍（ＭＦ）「自分を殺してでも」
|［関連企画①］韓国人記者に訊く ユン・ジョンファン監督は名将になれるか？
|［〝４冠達成〞へのポイント②］ポゼッションを融合できるか
|［キーマンインタビュー②］ 杉本健勇（ＦＷ）「悔しさを糧に」
|［関連企画②］「攻撃の進化」の鍵を握る４人 魅惑の〝四銃士〞が示す可能性
|［〝４冠達成〞へのポイント③］過密スケジュールを乗り切れるか
|［キーマンインタビュー③］ 高木俊幸（ＦＷ）「存在証明」
|［関連企画③］〝公認セレ女〞 たこやきレインボーのイチ押し 新戦力紹介！！
|［クラブダイジェスト2018 Ｊ１リーグ］名古屋グランパス
|［指揮官インタビュー］ 風間八宏（監督）
|［助っ人検証］ジョー＆ガブリエル・シャビエルの凄さとは？
|［スペシャル鼎談］ 宮原和也（ＤＦ）×青木亮太（ＭＦ）×和泉竜司（ＤＦ）
|［注目の若手FILE］次世代を担うタレントは誰だ!?
|［クラブダイジェスト2018 Ｊ２リーグ］松本山雅ＦＣ
|［〝ダブル前田〞対談］ 前田直輝（MF）×前田大然（ＦＷ）
|［チーム考察］山本大貴プレゼンツ 仲睦まじき山雅の選手相関図
|［指揮官インタビュー］ 反町康治（監督）
|［グルメ企画］喫茶山雅のオススメ４品を紹介！
|日本代表 キリンチャレンジカップ2018 in EUROPE
|［３月シリーズの見どころ］改めて問われる個の力
|［インタビュー］ 酒井高徳（ハンブルク／日本代表／ＭＦ）「現状打破へ」
|日本女子代表 女子アジアカップ ヨルダン 2018
|［プレビュー］フランス行きは固い!?むしろスタンスが問われる大会に
|［連載『FOOTBALL マイノリティリポート』］
|戦う意味が広がったフットサル界の挑戦者
|C O L U M N S
|宇佐美日記／宇佐美貴史
|アディショナルタイムに独り言／平畠啓史
|THE JUDGE ／西部謙司、清水英斗
|サッカー品評会／後藤健生
|フットボール見聞録／加部 究
|天国と地獄／セルジオ越後
|O T H E R S
|３WeeKs Football Calendar
|PRESENT&INFORMATION
|次号予告＆バックナンバー
|特別付録
|2018名古屋グランパスポスター