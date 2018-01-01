最新号

2018年3月22日号

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定価580円（税込）／Ａ４
2018年3月8日発売

［特集］
2018年版 J1＆J2リーグ戦術ガイド　全４０クラブの攻守のメカニズムを徹底分析！！

 ※一部地域によって発売日が異なります
　 ご了承ください
サッカーダイジェスト2018年３月22日号
No.1409
 
CONTENTS
［特集］2018年版 J1＆J2リーグ戦術ガイド　全４０クラブの攻守のメカニズムを徹底分析！！
FEATURES
［巻頭インタビュー］ ルーカス・ポドルスキ（神戸／FW）「冒険の旅路」 
▼J１　
スタイル分布図
川崎フロンターレ
セレッソ大阪
鹿島アントラーズ
柏レイソル
浦和レッズ
ジュビロ磐田
ガンバ大阪
ＦＣ東京
横浜Ｆ・マリノス
ヴィッセル神戸
名古屋グランパス
北海道コンサドーレ札幌
サンフレッチェ広島
サガン鳥栖
ベガルタ仙台
清水エスパルス
湘南ベルマーレ
V・ファーレン長崎
▼J２　
スタイル分布図
大宮アルディージャ／アルビレックス新潟
アビスパ福岡／東京ヴェルディ／ヴァンフォーレ甲府／ジェフユナイテッド千葉
松本山雅ＦＣ／横浜ＦＣ／レノファ山口ＦＣ／徳島ヴォルティス
水戸ホーリーホック／大分トリニータ／ＦＣ町田ゼルビア／ツエーゲン金沢
ファジアーノ岡山／愛媛ＦＣ／カマタマーレ讃岐／栃木ＳＣ
ＦＣ岐阜／京都サンガＦ.Ｃ.／ロアッソ熊本／モンテディオ山形
 
［クラブダイジェスト2018］ ジュビロ磐田
［インタビュー①］中村俊輔（MF）
［指揮官の肖像］名波 浩（監督）
［インタビュー②］川又堅碁（FW）
 
［クラブダイジェスト2018］ジェフユナイテッド千葉
［キーマンインタビュー］増嶋竜也（DF）
［アンケート企画］Ｊ１復帰への鍵は？
［指揮官インタビュー］フアン・エスナイデル（監督）
 
［インタビュー］中島翔哉（ポルティモネンセ／FW）「笑顔の理由」
 
Ｊ３リーグ開幕ガイド
ザスパクサツ群馬／ブラウブリッツ秋田／アスルクラロ沼津／鹿児島ユナイテッドＦＣ／ＡＣ長野パルセイロ
ＦＣ琉球／藤枝MYFC／カターレ富山／ギラヴァンツ北九州／福島ユナイテッドＦＣ
ＳＣ相模原／Y.S.C.C.横浜／グルージャ盛岡／ガイナーレ鳥取
 
［連載『ReBorn「これからの物語」』］神谷優太（愛媛／MF）
 
COLUMNS
アディショナルタイムに独り言／平畠啓史
THE JUDGE／後藤健生、二宮寿朗
サムライタクティクス／清水英斗
フットボール見聞録／加部 究
天国と地獄／セルジオ越後
 
OTHERS
２Weeks Football Calendar
PRESENT&INFORMATION
次号予告＆バックナンバー
 
特別付録
2018ジュビロ磐田＆中村俊輔ポスター