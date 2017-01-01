最新号
2018年1月11日号
［巻頭ロングインタビュー］長谷部誠（フランクフルト／日本代表／MF）「ニッポンの勝算は」
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サッカーダイジェスト2018年1月11日号
|No.1404
|CONTENTS
|［巻頭ロングインタビュー］長谷部誠（フランクフルト／日本代表／MF）「ニッポンの勝算は」
|FEATURES
|［Jリーグ企画］2018年シーズンのＪリーグはどう変わる？Ｊ１全18クラブ＋Ｊ２注目５クラブの陣容予測
|▼Ｊ１
|川崎フロンターレ
|鹿島アントラーズ
|セレッソ大阪
|柏レイソル
|［関連企画］Ｊ１リーグの勢力図展望 川崎の黄金期到来もあり得る
|横浜F・マリノス
|ジュビロ磐田
|浦和レッズ
|サガン鳥栖
|［関連企画］来季はここに注目！2018年 Jリーグ10大チェックポイント
|ヴィッセル神戸
|ガンバ大阪
|北海道コンサドーレ札幌
|ベガルタ仙台
|［関連企画］狙い目は誰だ!?今オフの“０円プレーヤー”
|FC東京
|清水エスパルス
|サンフレッチェ広島
|湘南ベルマーレ
|V・ファーレン長崎
|名古屋グランパス
|▼Ｊ２
|ヴァンフォーレ甲府
|アルビレックス新潟
|大宮アルディージャ
|アビスパ福岡
|ジェフユナイテッド千葉
|［2017年 冬のマーケット］
|Ｊ２ 17クラブ＆Ｊ３ 14クラブ最新移籍リスト
|［関連企画］2018年シーズンフットボールカレンダー
|［代表企画］日本代表の近未来は？
|▼Ａ代表［近未来への提言］ハリル解任は最善策なのか？
|▼Ｕ–21代表［近未来へ打つ布石］強化のキーワードは「対応力」と「柔軟性」
|▼女子代表［近未来の焦点］個の成長か組織の成熟か優先すべきは
|［大会結果］EAFF E-１ サッカー選手権
|クリスマスプレゼント レアな直筆サイン入り グッズなどを大放出！
|第96回高校サッカー選手権パーフェクトガイド
|スター候補FILE30
|大会展望
|出場全48校紹介
|アクセスガイド
|COLUMNS
|アディショナルタイムに独り言／平畠啓史
|天国と地獄／セルジオ越後
|フットボール見聞録／加部 究
|OTHERS
|Japan Football All Results
|次号予告＆バックナンバー