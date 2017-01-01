最新号

2018年1月11日号

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定価650円（税込）／A４
2017年12月28日発売

［巻頭ロングインタビュー］長谷部誠（フランクフルト／日本代表／MF）「ニッポンの勝算は」

※一部地域によって発売日が異なります
　 ご了承ください

サッカーダイジェスト2018年1月11日号
No.1404
 
CONTENTS
［巻頭ロングインタビュー］長谷部誠（フランクフルト／日本代表／MF）「ニッポンの勝算は」 
FEATURES
［Jリーグ企画］2018年シーズンのＪリーグはどう変わる？Ｊ１全18クラブ＋Ｊ２注目５クラブの陣容予測
▼Ｊ１
川崎フロンターレ
鹿島アントラーズ
セレッソ大阪
柏レイソル
［関連企画］Ｊ１リーグの勢力図展望 川崎の黄金期到来もあり得る
横浜F・マリノス
ジュビロ磐田
浦和レッズ
サガン鳥栖
［関連企画］来季はここに注目！2018年 Jリーグ10大チェックポイント
ヴィッセル神戸
ガンバ大阪
北海道コンサドーレ札幌
ベガルタ仙台
［関連企画］狙い目は誰だ!?今オフの“０円プレーヤー”
FC東京
清水エスパルス
サンフレッチェ広島
湘南ベルマーレ
V・ファーレン長崎
名古屋グランパス
▼Ｊ２
ヴァンフォーレ甲府
アルビレックス新潟
大宮アルディージャ
アビスパ福岡
ジェフユナイテッド千葉
［2017年 冬のマーケット］
Ｊ２ 17クラブ＆Ｊ３ 14クラブ最新移籍リスト
［関連企画］2018年シーズンフットボールカレンダー
 
［代表企画］日本代表の近未来は？
▼Ａ代表［近未来への提言］ハリル解任は最善策なのか？
▼Ｕ–21代表［近未来へ打つ布石］強化のキーワードは「対応力」と「柔軟性」
▼女子代表［近未来の焦点］個の成長か組織の成熟か優先すべきは
［大会結果］EAFF E-１ サッカー選手権
クリスマスプレゼント レアな直筆サイン入り グッズなどを大放出！
 
第96回高校サッカー選手権パーフェクトガイド
スター候補FILE30
大会展望
出場全48校紹介
アクセスガイド
 
COLUMNS
アディショナルタイムに独り言／平畠啓史
天国と地獄／セルジオ越後
フットボール見聞録／加部 究
 
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