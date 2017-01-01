最新号

2017年12月14日号

581_ext_01_0_S.jpg
定価580円（税込）／Ａ４
2017年11月22日発売

［特集］先取り移籍マーケットこの冬の主役は？　注目株30人の去就大予測

※一部地域によって発売日が異なります
　 ご了承ください

サッカーダイジェスト2017年12月14日号
No.1399
 
CONTENTS
［特集］先取り移籍マーケットこの冬の主役は？　注目株30人の去就大予測
FEATURES
［今オフの移籍市場の傾向］押さえておくべき３大ポイント
国内組編
杉本健勇（Ｃ大阪／日本代表／FW）
大久保嘉人（ＦＣ東京／FW）
柿谷曜一朗（Ｃ大阪／FW）
興梠慎三（浦和／日本代表／FW）
遠藤保仁（Ｇ大阪／MF）
矢島慎也（浦和／MF）
大野和成（新潟／DF）
［関連企画①］選手移籍動向 覆面記者の㊙トーク
井手口陽介（Ｇ大阪／日本代表／MF）
森重真人（ＦＣ東京／日本代表／DF）
松原 后（清水／DF）
江坂 任（大宮／MF）
岩波拓也（神戸／DF）
徳永悠平（ＦＣ東京／DF）
小泉 慶（新潟／MF）
前田大然（水戸／FW）
渡 大生（徳島／FW）
大津祐樹（柏／FW）
大森晃太郎（神戸／MF）
［関連企画②］Ｊリーグ加入内定者 ルーキー番付
 
助っ人編
ヴェスレイ・スナイデル（ニース／オランダ代表／MF）
イバ（横浜ＦＣ／FW）
ク・ソンユン（札幌／GK）
ヤン・ドンヒョン（浦項／FW）
カイオ（アル・アイン／MF）
リカルド・ロペス（全北現代／FW）
［関連企画③］監督人事動向 大物監督の行き先は？
 
欧州組
原口元気（ヘルタ・ベルリン／MF）
宇佐美貴史（デュッセルドルフ／MF）
伊藤達哉（ハンブルク／MF）
内田篤人（ウニオン・ベルリン／DF）
久保裕也（ヘント／FW）
森岡亮太（ワースラント＝べベレン／MF）
［関連企画④］海外組の“現在地”グラフ
 
［クラブダイジェスト2017］湘南ベルマーレ
［インタビュー］菊地俊介（MF）
［チームレポート］熟考のシーズン
［指揮官インタビュー］曺 貴裁（監督）
［クローズアップ］秋野央樹（MF）×石川俊輝（MF）
［トピック集］2017シーズンベルマーレ５大ニュース
 
日本代表 欧州遠征
［総括］突きつけられた世界との大きな差
［32か国が出場決定］ロシア・ワールドカップ出場国一覧 本大会ポット一覧＆プレーオフ他結果
 
［不定期連載『黄金は色褪せない』］本山雅志（北九州／MF）
［連載『FOOTBALL マイノリティリポート』］なでしこの世界を広げる普及育成の草分け
 
COLUMNS
アディショナルタイムに独り言／平畠啓史
宇佐美日記／宇佐美貴史
THE JUDGE／西部謙司、清水英斗
サッカー品評会／後藤健生
フットボール見聞録／加部 究
天国と地獄／セルジオ越後
 
OTHERS
Japan Football All Result & Calendar
PRESENT&INFORMATION
次号予告＆バックナンバー
 
［特別付録］
2017 J2王者湘南ベルマーレ特大ポスター