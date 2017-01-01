最新号
2017年12月14日号
［特集］先取り移籍マーケットこの冬の主役は？ 注目株30人の去就大予測
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サッカーダイジェスト2017年12月14日号
|No.1399
|CONTENTS
|［特集］先取り移籍マーケットこの冬の主役は？ 注目株30人の去就大予測
|FEATURES
|［今オフの移籍市場の傾向］押さえておくべき３大ポイント
|国内組編
|杉本健勇（Ｃ大阪／日本代表／FW）
|大久保嘉人（ＦＣ東京／FW）
|柿谷曜一朗（Ｃ大阪／FW）
|興梠慎三（浦和／日本代表／FW）
|遠藤保仁（Ｇ大阪／MF）
|矢島慎也（浦和／MF）
|大野和成（新潟／DF）
|［関連企画①］選手移籍動向 覆面記者の㊙トーク
|井手口陽介（Ｇ大阪／日本代表／MF）
|森重真人（ＦＣ東京／日本代表／DF）
|松原 后（清水／DF）
|江坂 任（大宮／MF）
|岩波拓也（神戸／DF）
|徳永悠平（ＦＣ東京／DF）
|小泉 慶（新潟／MF）
|前田大然（水戸／FW）
|渡 大生（徳島／FW）
|大津祐樹（柏／FW）
|大森晃太郎（神戸／MF）
|［関連企画②］Ｊリーグ加入内定者 ルーキー番付
|助っ人編
|ヴェスレイ・スナイデル（ニース／オランダ代表／MF）
|イバ（横浜ＦＣ／FW）
|ク・ソンユン（札幌／GK）
|ヤン・ドンヒョン（浦項／FW）
|カイオ（アル・アイン／MF）
|リカルド・ロペス（全北現代／FW）
|［関連企画③］監督人事動向 大物監督の行き先は？
|欧州組
|原口元気（ヘルタ・ベルリン／MF）
|宇佐美貴史（デュッセルドルフ／MF）
|伊藤達哉（ハンブルク／MF）
|内田篤人（ウニオン・ベルリン／DF）
|久保裕也（ヘント／FW）
|森岡亮太（ワースラント＝べベレン／MF）
|［関連企画④］海外組の“現在地”グラフ
|［クラブダイジェスト2017］湘南ベルマーレ
|［インタビュー］菊地俊介（MF）
|［チームレポート］熟考のシーズン
|［指揮官インタビュー］曺 貴裁（監督）
|［クローズアップ］秋野央樹（MF）×石川俊輝（MF）
|［トピック集］2017シーズンベルマーレ５大ニュース
|日本代表 欧州遠征
|［総括］突きつけられた世界との大きな差
|［32か国が出場決定］ロシア・ワールドカップ出場国一覧 本大会ポット一覧＆プレーオフ他結果
|［不定期連載『黄金は色褪せない』］本山雅志（北九州／MF）
|［連載『FOOTBALL マイノリティリポート』］なでしこの世界を広げる普及育成の草分け
|COLUMNS
|アディショナルタイムに独り言／平畠啓史
|宇佐美日記／宇佐美貴史
|THE JUDGE／西部謙司、清水英斗
|サッカー品評会／後藤健生
|フットボール見聞録／加部 究
|天国と地獄／セルジオ越後
|OTHERS
|Japan Football All Result & Calendar
|PRESENT&INFORMATION
|次号予告＆バックナンバー
|［特別付録］
|2017 J2王者湘南ベルマーレ特大ポスター