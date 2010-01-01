最新号

2017年5月25日号

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定価580円（税込）／Ａ４
2017年5月11日発売

［特集］２０１７年シーズン Ｊ１＆Ｊ２リーグ全1209選手の序盤戦査定

サッカーダイジェスト2017年5月25日号
No.1384
 
CONTENTS
［特集］２０１７年シーズン Ｊ１＆Ｊ２リーグ全1209選手の序盤戦査定
FEATURES
▼J１ ［本誌採点ランキング］BEST PLAYER TOP20　Ｊ１編
浦和レッズ
ガンバ大阪
鹿島アントラーズ
FC東京
セレッソ大阪
柏レイソル
ヴィッセル神戸
ジュビロ磐田
川崎フロンターレ
横浜Ｆ・マリノス
［データ検証］現役Ｊ１選手の＂歩み＂は？「出場記録ロード」
ベガルタ仙台／ヴァンフォーレ甲府
サガン鳥栖／清水エスパルス
北海道コンサドーレ札幌／サンフレッチェ広島
アルビレックス新潟／大宮アルディージャ
［検証企画］Ｊ１優勝・降格・昇格の確率は!?
▼J２ ［本誌採点ランキング］BEST PLAYER TOP20　Ｊ２編
横浜FC／名古屋グランパス
湘南ベルマーレ／東京ヴェルディ／徳島ヴォルティス／V・ファーレン長崎
［インタビュー］渡 大生（徳島／FW）「反骨のストライカー」
松本山雅FC／FC岐阜／アビスパ福岡／大分トリニータ
ジェフユナイテッド千葉／FC町田ゼルビア／水戸ホーリーホック／愛媛FC
モンテディオ山形／京都サンガF.C.／ファジアーノ岡山／ロアッソ熊本
レノファ山口FC／カマタマーレ讃岐／ツエーゲン金沢／ザスパクサツ群馬
 
［クラブダイジェスト2017］松本山雅FC
［インタビュー］高崎寛之（FW）
［指揮官の肖像］反町康治（監督）
［チームメイト紹介］ニューカマー橋内優也のぶっちゃけメンバー評
［助っ人対談］セルジーニョ（MF）×パウリーニョ（MF）
 
▼Ｕ－20日本代表 5.20開幕!! FIFA Ｕ－20ワールドカップ韓国2017完全ガイド
大会スケジュール
グループＤ　日本／南アフリカ／イタリア／ウルグアイ
［インタビュー連載『Ｕ－20Ｗ杯への決意』］原 輝綺（新潟／MF）
グループＡ 韓国／ギニア／アルゼンチン／イングランド
グループＢ　ベネズエラ／ドイツ／バヌアツ／メキシコ
グループＣ　ザンビア／ポルトガル／イラン／コスタリカ
グループＥ　フランス／ホンジュラス／ベトナム／ニュージーランド
グループＦ　エクアドル／アメリカ／サウジアラビア／セネガル
 
［連載『プロフットボーラ―の肖像』］「2007年」の増嶋竜也（仙台／DF）
 
COLUMNS
アディショナルタイムに独り言／平畠啓史
THE JUDGE／後藤健生、二宮寿朗
サムライタクティクス／清水英斗
フットボール見聞録／加部 究
天国と地獄／セルジオ越後
 
OTHERS
Japan Football All Result & Calendar
PRESENT&INFORMATION
次号予告＆バックナンバー
 
特別付録
2017松本山雅FCポスター