最新号

2017年3月9日号

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定価800円（税込）／A４
2017年2月23日発売

［特集］2017年シーズンJ1＆J2開幕ガイド

サッカーダイジェスト2017年3月9日号
No.1379
 
CONTENTS
［特集］2017年シーズンJ1＆J2開幕ガイド
FEATURES
▼J１
［巻頭インタビュー］家長昭博（川崎／MF）「タイトルを獲るために」
［アンケート企画］J１リーグ順位予想
［識者＆編集部30人が選出］J１リーグ優勝＆降格予想
［インタビュー］レオ・シルバ（鹿島／MF）「新たな歴史を刻みたい」
Ｊ１期待度ランキング【新戦力編】
［インタビュー］小野裕二（鳥栖／FW）「リスタート」
Ｊ１期待度ランキング【監督編】
［元日本代表がJ１リーグを展望］福西崇史×中田浩二「優勝争いは混沌。勝負の鍵は＂安定感＂」
 
▼J２
［アンケート企画］J２リーグ順位予想
［識者＆編集部30人が選出］J２リーグ優勝＆ＰＯ進出＆降格予想
［スペシャル対談］羽生直剛（千葉／MF）×佐藤勇人（千葉／MF）「栄光への再挑戦」
Ｊ２期待度ランキング【新戦力編】
Ｊ２期待度ランキング【監督編】［インタビュー］風間八宏（名古屋／監督）「恐れはない」
［番記者３人がＪ２リーグを展望］マニアック座談会
 
［2.13キックオフカンファレンス］注目選手と監督が語る「2017年シーズンへの意気込み」
［FUJI XEROX SUPER CUP 2017／レポート］対照的だった新戦力の出来
 
COLUMNS
アディショナルタイムに独り言／平畠啓史
宇佐美日記／宇佐美貴史
天国と地獄／セルジオ越後
フットボール見聞録／加部 究
 
OTHERS
PRESENT&INFORMATION
次号予告＆バックナンバー
 
［特別付録］2017 J1 & J2 LEAGUE PLAYERS FILE選手名鑑「最新版」
▼J１
大会方式＆スケジュール
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▼J２
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