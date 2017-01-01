最新号
2017年3月9日号
［特集］2017年シーズンJ1＆J2開幕ガイド
|サッカーダイジェスト2017年3月9日号
|No.1379
|CONTENTS
|［特集］2017年シーズンJ1＆J2開幕ガイド
|FEATURES
|▼J１
|［巻頭インタビュー］家長昭博（川崎／MF）「タイトルを獲るために」
|［アンケート企画］J１リーグ順位予想
|［識者＆編集部30人が選出］J１リーグ優勝＆降格予想
|［インタビュー］レオ・シルバ（鹿島／MF）「新たな歴史を刻みたい」
|Ｊ１期待度ランキング【新戦力編】
|［インタビュー］小野裕二（鳥栖／FW）「リスタート」
|Ｊ１期待度ランキング【監督編】
|［元日本代表がJ１リーグを展望］福西崇史×中田浩二「優勝争いは混沌。勝負の鍵は＂安定感＂」
|▼J２
|［アンケート企画］J２リーグ順位予想
|［識者＆編集部30人が選出］J２リーグ優勝＆ＰＯ進出＆降格予想
|［スペシャル対談］羽生直剛（千葉／MF）×佐藤勇人（千葉／MF）「栄光への再挑戦」
|Ｊ２期待度ランキング【新戦力編】
|Ｊ２期待度ランキング【監督編】［インタビュー］風間八宏（名古屋／監督）「恐れはない」
|［番記者３人がＪ２リーグを展望］マニアック座談会
|［2.13キックオフカンファレンス］注目選手と監督が語る「2017年シーズンへの意気込み」
|［FUJI XEROX SUPER CUP 2017／レポート］対照的だった新戦力の出来
|COLUMNS
|アディショナルタイムに独り言／平畠啓史
|宇佐美日記／宇佐美貴史
|天国と地獄／セルジオ越後
|フットボール見聞録／加部 究
|OTHERS
|PRESENT&INFORMATION
|次号予告＆バックナンバー
|［特別付録］2017 J1 & J2 LEAGUE PLAYERS FILE選手名鑑「最新版」
|▼J１
|大会方式＆スケジュール
|鹿島アントラーズ
|浦和レッズ
|川崎フロンターレ
|ガンバ大阪
|大宮アルディージャ
|サンフレッチェ広島
|ヴィッセル神戸
|柏レイソル
|ＦＣ東京
|横浜Ｆ・マリノス
|サガン鳥栖
|ベガルタ仙台
|ジュビロ磐田
|ヴァンフォーレ甲府
|アルビレックス新潟
|北海道コンサドーレ札幌
|清水エスパルス
|セレッソ大阪
|▼J２
|大会方式＆スケジュール
|名古屋グランパス
|湘南ベルマーレ
|アビスパ福岡
|松本山雅ＦＣ
|京都サンガＦ．Ｃ．
|ファジアーノ岡山
|ＦＣ町田ゼルビア
|横浜ＦＣ
|徳島ヴォルティス
|愛媛ＦＣ
|ジェフユナイテッド千葉
|レノファ山口ＦＣ
|水戸ホーリーホック
|モンテディオ山形
|Ｖ・ファーレン長崎
|ロアッソ熊本
|ザスパクサツ群馬
|東京ヴェルディ
|カマタマーレ讃岐
|ＦＣ岐阜
|ツエーゲン金沢
|大分トリニータ
|OTHERS
|Japan Football All Result
|INFORMATION & PRESENT
|背番号12＆3weeks Football calendar
|次号予告＆バックナンバー