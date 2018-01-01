増刊号・MOOK最新号
高校サッカーダイジェストVol.25
2018年インターハイ選手名鑑
男子出場全55チーム
1100選手の顔写真＆プロフィールを収録
※一部地域によって発売日が異なります
ご了承ください
高校サッカーダイジェストVol.25
2018インターハイ選手名鑑
男子出場全55チーム
顔写真＆プロフィール
大会展望／男子組合せ
「番狂わせは十分起こり得る」
北海道・東北
札幌大谷（北海道①）
北海（北海道②）
青森山田（青森）
盛岡商（岩手）
仙台育英（宮城）
西目（秋田）
羽黒（山形）
尚志（福島）
夏のビッグトーナメントを熱くする
NEXT HEROES FW編
関東
明秀日立（茨城）
矢板中央（栃木）
前橋育英（群馬）
昌平（埼玉①）
浦和南（埼玉②）
習志野（千葉①）
市立船橋（千葉②）
関東一（東京①）
國學院久我山（東京②）
三浦学苑（神奈川①）
桐光学園（神奈川②）
山梨学院（山梨）
夏のビッグトーナメントを熱くする
NEXT HEROES MF編
北信越
新潟明訓（新潟）
富山一（富山）
星稜（石川）
福井商（福井）
松本国際（長野）
東海
中京学院大中京（岐阜）
藤枝東（静岡）
東海学園(愛知①)
刈谷（愛知②）
三重（三重①）
伊賀白鳳（三重②）
近畿
草津東（滋賀）
関大北陽（大阪①）
阪南大高（大阪②）
東山（京都）
神戸弘陵（兵庫）
一条（奈良）
初芝橋本（和歌山）
夏のビッグトーナメントを熱くする
NEXT HEROES DF＆GK編
中国
米子北（鳥取）
立正大淞南（島根）
作陽（岡山）
瀬戸内（広島）
高川学園（山口）
四国
徳島市立（徳島）
高松商（香川）
宇和島東（愛媛）
高知中央（高知）
九州
東福岡（福岡）
佐賀東（佐賀）
長崎日大（長崎）
大分（大分）
大津（熊本）
日章学園（宮崎）
神村学園（鹿児島）
前原（沖縄）
[特別企画]不出場から厳選 裏ベストイレブン
インターハイ女子 出場全16チームガイド
大会展望／女子組合せ
北海道大谷室蘭（北海道）／常盤木学園（宮城）／桜の聖母学院（福島）
前橋育英（群馬）／星槎国際湘南（神奈川）／十文字（東京）
夏のビッグトーナメントを熱くする
NEXT HEROINES
福井工大福井（福井）／藤枝順心（静岡）／聖カピタニオ女子（愛知）
常葉大橘（静岡）／日ノ本学園（兵庫）／大阪学芸（大阪）
作陽（岡山）／四国学院大香川西（香川）／東海第大福岡（福岡）
神村学園（鹿児島） ［ 特別企画］全国に芽生える“なでしこの蕾たち”
２０１8インターハイ 都道府県別 全予選記録
試合会場アクセスガイド
過去１０大会の優勝校＆全出場校 プレイバック２０１7年大会
可能性を広げるチャンス！！日本競輪学校、在校生インタビュー＋Q&A
2018年度 学校合同企画 サッカーに携わる仕事に就きたい！！
ご了承ください
高校サッカーダイジェストVol.25
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男子出場全55チーム
顔写真＆プロフィール
大会展望／男子組合せ
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北海道・東北
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北海（北海道②）
青森山田（青森）
盛岡商（岩手）
仙台育英（宮城）
西目（秋田）
羽黒（山形）
尚志（福島）
夏のビッグトーナメントを熱くする
NEXT HEROES FW編
関東
明秀日立（茨城）
矢板中央（栃木）
前橋育英（群馬）
昌平（埼玉①）
浦和南（埼玉②）
習志野（千葉①）
市立船橋（千葉②）
関東一（東京①）
國學院久我山（東京②）
三浦学苑（神奈川①）
桐光学園（神奈川②）
山梨学院（山梨）
夏のビッグトーナメントを熱くする
NEXT HEROES MF編
北信越
新潟明訓（新潟）
富山一（富山）
星稜（石川）
福井商（福井）
松本国際（長野）
東海
中京学院大中京（岐阜）
藤枝東（静岡）
東海学園(愛知①)
刈谷（愛知②）
三重（三重①）
伊賀白鳳（三重②）
近畿
草津東（滋賀）
関大北陽（大阪①）
阪南大高（大阪②）
東山（京都）
神戸弘陵（兵庫）
一条（奈良）
初芝橋本（和歌山）
夏のビッグトーナメントを熱くする
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中国
米子北（鳥取）
立正大淞南（島根）
作陽（岡山）
瀬戸内（広島）
高川学園（山口）
四国
徳島市立（徳島）
高松商（香川）
宇和島東（愛媛）
高知中央（高知）
九州
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北海道大谷室蘭（北海道）／常盤木学園（宮城）／桜の聖母学院（福島）
前橋育英（群馬）／星槎国際湘南（神奈川）／十文字（東京）
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作陽（岡山）／四国学院大香川西（香川）／東海第大福岡（福岡）
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過去１０大会の優勝校＆全出場校 プレイバック２０１7年大会
可能性を広げるチャンス！！日本競輪学校、在校生インタビュー＋Q&A
2018年度 学校合同企画 サッカーに携わる仕事に就きたい！！