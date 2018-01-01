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高校サッカーダイジェストVol.24
2018高校サッカー
本誌選定 逸材図鑑300選
期待の男女・注目タレントを一挙公開！！
高校サッカーダイジェストvol.24
※一部地域によって発売日が異なります
ご了承ください
ワールドサッカーダイジェスト６月27日号増刊
高校サッカーダイジェストvol.24
２０１８ 高校サッカー逸材図鑑 本誌選定300選
期待の男女・注目タレントを一挙公開！！
北海道／ 東北
檀崎竜孔（青森山田）／佐藤文太（仙台育英）／飯田雅浩（青森山田）
西村歩夢（旭川実）／沼田皇海（尚志）／バスケス・バイロン（青森山田）
鈴木宝（秋田商）／阿部諒弥（帯広北）／太田竜雅（遠野）／鈴木怜（羽黒） 他
【春の注目校探訪】①旭川実（北海道）
関東
関川郁万（流経大柏）／高嶋修也（明秀日立）／関根浩平（昌平）
榎本樹（前橋育英）／西川潤（桐光学園）／井上怜（市立船橋）／熊澤和希（流経大柏）
北村海チディ（関東一）／宮崎純真（山梨学院）／飯島翼（矢板中央） 他
【春の注目探訪②】校流経大柏（千葉）
北信越／ 東海
相澤ピーター・コアミ（日本文理）／塩浜遼（静岡学園）／山田梨功（浜松開誠館）
谷内田哲平（帝京長岡）／小森飛絢（富山一）／森夢真（四日市中央工）
小山智仁（上田西）／吉田ディアンジェロ（中京大中京） 他
【春の注目校探訪③】四日市中央工（三重）
関西
赤澤大志（大阪桐蔭）／髙木大輝（京都橘）／山本祐也（近大附）
村田透馬（興国）／久乗聖亜（東山）／酒本哲太（一条）
岡村修哉（初芝橋本）／栗山高季（草津東）／篠永雄大（京都橘）
高野裕維（神戸弘陵）他
【春の注目校探訪④】一 条（奈良）
中国／ 四国
佐野海舟（米子北）／西山拓実（作陽）／岡健太（徳島市立）
西原広太（広島皆実）／伊藤元太（松山工）／山本廉哉（高川学園）
鎌倉玲音（明徳義塾）／佐藤新（四国学院大香川西）／山田祐樹（立正大湘南） 他
【春の注目校探訪⑤】高川学園（山口）
九州
松田亮（東福岡）／水野雄太（大津）／河原淳（日章学園）／西田翔央（東福岡）
鈴木冬一（長崎総科大附）／宮城海（那覇西）／矢野達也（大分工）
和田駿斗（神村学園）／寺崎敦彦（佐賀東）／吉村仁志（大津）他
【春の注目校探訪⑥】日章学園（宮崎）
女子編～なでしこの蕾たち～
吉野真央（聖和学園）／三谷和華奈（十文字）／神谷千菜（聖カピタニオ女子）
小林綺那（東海大福岡）／奈良珠絵（北海道文教大明清）／今井佑香（常盤木学園）
渋谷巴菜（星槎国際湘南）／狩野蒼葉（前橋育英）／堀井綾乃（修徳）
幹戸萌（福井工大福井）／森藤凜（藤枝順心）／渡邊那奈（日ノ本学園）
林涼香（大商学園）／中村香苗（作陽）／岡百々花（鳴門渦潮）
菊池まりあ（神村学園） 他
【春の校探訪⑦】陽（岡山）
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［特別企画］２０１８春夏 サッカーギアカタログ
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北海道／ 東北
檀崎竜孔（青森山田）／佐藤文太（仙台育英）／飯田雅浩（青森山田）
西村歩夢（旭川実）／沼田皇海（尚志）／バスケス・バイロン（青森山田）
鈴木宝（秋田商）／阿部諒弥（帯広北）／太田竜雅（遠野）／鈴木怜（羽黒） 他
【春の注目校探訪】①旭川実（北海道）
関東
関川郁万（流経大柏）／高嶋修也（明秀日立）／関根浩平（昌平）
榎本樹（前橋育英）／西川潤（桐光学園）／井上怜（市立船橋）／熊澤和希（流経大柏）
北村海チディ（関東一）／宮崎純真（山梨学院）／飯島翼（矢板中央） 他
【春の注目探訪②】校流経大柏（千葉）
北信越／ 東海
相澤ピーター・コアミ（日本文理）／塩浜遼（静岡学園）／山田梨功（浜松開誠館）
谷内田哲平（帝京長岡）／小森飛絢（富山一）／森夢真（四日市中央工）
小山智仁（上田西）／吉田ディアンジェロ（中京大中京） 他
【春の注目校探訪③】四日市中央工（三重）
関西
赤澤大志（大阪桐蔭）／髙木大輝（京都橘）／山本祐也（近大附）
村田透馬（興国）／久乗聖亜（東山）／酒本哲太（一条）
岡村修哉（初芝橋本）／栗山高季（草津東）／篠永雄大（京都橘）
高野裕維（神戸弘陵）他
【春の注目校探訪④】一 条（奈良）
中国／ 四国
佐野海舟（米子北）／西山拓実（作陽）／岡健太（徳島市立）
西原広太（広島皆実）／伊藤元太（松山工）／山本廉哉（高川学園）
鎌倉玲音（明徳義塾）／佐藤新（四国学院大香川西）／山田祐樹（立正大湘南） 他
【春の注目校探訪⑤】高川学園（山口）
九州
松田亮（東福岡）／水野雄太（大津）／河原淳（日章学園）／西田翔央（東福岡）
鈴木冬一（長崎総科大附）／宮城海（那覇西）／矢野達也（大分工）
和田駿斗（神村学園）／寺崎敦彦（佐賀東）／吉村仁志（大津）他
【春の注目校探訪⑥】日章学園（宮崎）
女子編～なでしこの蕾たち～
吉野真央（聖和学園）／三谷和華奈（十文字）／神谷千菜（聖カピタニオ女子）
小林綺那（東海大福岡）／奈良珠絵（北海道文教大明清）／今井佑香（常盤木学園）
渋谷巴菜（星槎国際湘南）／狩野蒼葉（前橋育英）／堀井綾乃（修徳）
幹戸萌（福井工大福井）／森藤凜（藤枝順心）／渡邊那奈（日ノ本学園）
林涼香（大商学園）／中村香苗（作陽）／岡百々花（鳴門渦潮）
菊池まりあ（神村学園） 他
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