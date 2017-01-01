増刊号・MOOK最新号
2017ｱｼﾞｱﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｽﾞ・ﾘｰｸﾞ浦和レッズ優勝記念号
定価800円（税込）／Ａ4変
2017年11月30日発売
サッカーダイジェスト12月28日号増刊
完全保存版2017 アジア・チャンピオンズリーグ
浦和レッズ優勝記念号
［特別付録］優勝記念ジャンボポスター
※一部地域によって発売日が異なります
ご了承ください
サッカーダイジェスト12月28日号増刊
完全保存版2017 アジア・チャンピオンズリーグ
浦和レッズ優勝記念号
10年ぶり２度目の
アジア制覇!!
CONTENTS
［メモリアルフォトグラフ］優勝決定ドキュメント
［決勝 第２戦マッチレポート］〝攻撃的な守備〞で掴んだ栄冠
［決勝 第１戦マッチレポート］期待と不安が入り混じるドロー
［大会MVPの声］
柏木陽介（MF）
「皆がいたからこそ――」
準決勝レポート&PICK UP STORY
準々決勝レポート&PICK UP STORY
ラウンド16レポート&PICK UP STORY
グループステージ結果
［優勝コメント集］Winner's Voice
［PLAYER’S FILE］歓喜をもたらした31人の戦士たち
［指揮官ストーリー］堀 孝史（監督）「温厚な表情の裏側に」
大会結果&出場記録
［特別付録］優勝記念ジャンボポスター