2017ｱｼﾞｱﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｽﾞ・ﾘｰｸﾞ浦和レッズ優勝記念号

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サッカーダイジェスト12月28日号増刊

完全保存版2017 アジア・チャンピオンズリーグ

浦和レッズ優勝記念号

10年ぶり２度目の

アジア制覇!!



CONTENTS

［メモリアルフォトグラフ］優勝決定ドキュメント



［決勝 第２戦マッチレポート］〝攻撃的な守備〞で掴んだ栄冠



［決勝 第１戦マッチレポート］期待と不安が入り混じるドロー



［大会MVPの声］

柏木陽介（MF）

「皆がいたからこそ――」



準決勝レポート&PICK UP STORY

準々決勝レポート&PICK UP STORY



ラウンド16レポート&PICK UP STORY



グループステージ結果



［優勝コメント集］Winner's Voice



［PLAYER’S FILE］歓喜をもたらした31人の戦士たち



［指揮官ストーリー］堀 孝史（監督）「温厚な表情の裏側に」



大会結果&出場記録



［特別付録］優勝記念ジャンボポスター