2017ｱｼﾞｱﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｽﾞ・ﾘｰｸﾞ浦和レッズ優勝記念号

※一部地域によって発売日が異なります

ご了承ください



サッカーダイジェスト12月28日号増刊

完全保存版2017 アジア・チャンピオンズリーグ

浦和レッズ優勝記念号

10年ぶり2度目の

アジア制覇!!



CONTENTS

[メモリアルフォトグラフ]優勝決定ドキュメント



[決勝 第2戦マッチレポート]〝攻撃的な守備〞で掴んだ栄冠



[決勝 第1戦マッチレポート]期待と不安が入り混じるドロー



[大会MVPの声]

柏木陽介(MF)

「皆がいたからこそ――」



準決勝レポート&PICK UP STORY

準々決勝レポート&PICK UP STORY



ラウンド16レポート&PICK UP STORY



グループステージ結果



[優勝コメント集]Winner's Voice



[PLAYER’S FILE]歓喜をもたらした31人の戦士たち



[指揮官ストーリー]堀 孝史(監督)「温厚な表情の裏側に」



大会結果&出場記録



[特別付録]優勝記念ジャンボポスター