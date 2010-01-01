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2017-2018 ヨーロッパサッカー選手名鑑

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定価800円（税込）／Ａ4変
2017年8月8日発売

2017-2018 ヨーロッパサッカー選手名鑑

※発売日は一部地域によって異なります
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2017-2018ヨーロッパサッカー選手名鑑

PREMIER LEAGUEイングランド／プレミアリーグ
CLUB LIST & MATCH SCHEDULE
CHELSEAチェルシー
MANCHESTER CITYマンチェスター・シティ
MANCHESTER UNITEDマンチェスター・ユナイテッド
LIVERPOOLリバプール
ARSENALアーセナル
TOTTENHAMトッテナム
EVERTONエバートン
LEICESTERレスター
SOUTHAMPTON／BOURNEMOUTHサウサンプトン／ボーンマス
WEST BROMWICH ALBION／WEST HAMウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン／ウェストハム
STOKE／CRYSTAL PALACEストーク／クリスタル・パレス
SWANSEA／WATFORDスウォンジー／ワトフォード
BURNLY／NEWCASTLE／BRIGHTON／HUDDERSFIELD
バーンリー／ニューカッスル／ブライトン／ハダースフィールド
LIGA ESPAÑOLAスペイン／リーガ・エスパニョーラ
CLUB LIST & MATCH SCHEDULE
REAL MADRIDレアル・マドリー
FC BARCELONAバルセロナ
ATLETICO MADRIDアトレティコ・マドリー
SEVILLAセビージャ
VILLARREALビジャレアル
REAL SOCIEDAD／ATHLETIC BILBAOレアル・ソシエダ／アスレティック・ビルバオ
ESPANYOL／ALAVESエスパニョール／アラベス
EIBAR／MALAGAエイバル／マラガ
VALENCIA／CELTAバレンシア／セルタ
LAS PALMAS／BETIS／DEPORTIVO／LEGANES
ラス・パルマス／ベティス／デポルティボ／レガネス
LEVANTE／GIRONA／GETAFEレバンテ／ジローナ／ヘタフェ
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CLUB LIST & MATCH SCHEDULE
BAYERNバイエルン
DORTMUNDドルトムント
RB LEIPZIGＲＢライプツィヒ
HOFFENHEIMホッフェンハイム
KÖLNケルン
SCHALKE 04シャルケ
HERTHA BERLIN／FREIURGヘルタ・ベルリン／フライブルグ
BREMEN／BORUSSIA MGブレーメン／ボルシアMG
FRANKFURT／LEVERKUSENフランクフルト／レバークーゼン
AUGSBURG／HAMBURGER SVアウクスブルク／ハンブルク
MAINZ 05／WOLFSBURGマインツ／ヴォルフスブルク
STUTTGART／HANNOVER 96シュツットガルト／ハノーファー
SERIE Aイタリア／セリエA
CLUB LIST & MATCH SCHEDULE
JUVENTUSユベントス
AC MILANミラン
INTERインテル
AS ROMAローマ
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