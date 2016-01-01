最新号

高校サッカーダイジェストVol.19

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定価980円（税込）／Ａ4正寸
2017年1月13日発売

第95回全国高校サッカー選手権大会
大会総集編

第25回全日本高校女子サッカー選手権大会

第95回全国高校サッカー選手権大会総集編
全47試合を総力レポート
 
 
[マッチレポート]
■決　勝
青森山田vs前橋育英
圧巻の5ゴールで最強を証明
 
■準決勝
青森山田vs東海大仰星
前橋育英vs佐野日大
 
■準々決勝
東海大仰星vs東福岡　　青森山田vs正智深谷、
前橋育英vs滝川二　　佐野日大vs駒澤大高
 
■３回戦
東福岡vs鹿児島城西　　東海大仰星vs富山一、
青森山田vs聖和学園　　佐野日大vs一条ほか
 
■２回戦
東福岡vs東邦　　前橋育英vs市立船橋、
青森山田vs鵬翔　　佐野日大vs米子北ほか
 
■１回戦
長崎総科大附vs桐光学園　　市立船橋vs京都橘、
関東一vs野洲　　東海大仰星vs藤枝明誠ほか
 
 [クローズアップ＆サイドストーリー]
本誌選定ベストイレブン
 
HEROES FILE
輝きを放ったヒーローたち
 
SIDE STORY♯１
青春秘話（３回戦＆準々決勝）
 
PHOTO GALLERY
君は、美しい
 
SIDE STORY♯２
青春秘話（１回戦＆２回戦）
 
栄えある４８代表校　全集合写真＆登録選手名鑑
 
第25 回全日本高校女子サッカー選手大会
大会総括＆結果
 
出場全32校全集合写真＆登録選手名鑑
 
本誌選定女子大会ベストイレブン