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高校サッカーダイジェストVol.19
第95回全国高校サッカー選手権大会
大会総集編
第25回全日本高校女子サッカー選手権大会
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第95回全国高校サッカー選手権大会総集編
|全47試合を総力レポート
|[マッチレポート]
|■決 勝
|青森山田vs前橋育英
|圧巻の5ゴールで最強を証明
|■準決勝
|青森山田vs東海大仰星
|前橋育英vs佐野日大
|■準々決勝
|東海大仰星vs東福岡 青森山田vs正智深谷、
|前橋育英vs滝川二 佐野日大vs駒澤大高
|■３回戦
|東福岡vs鹿児島城西 東海大仰星vs富山一、
|青森山田vs聖和学園 佐野日大vs一条ほか
|■２回戦
|東福岡vs東邦 前橋育英vs市立船橋、
|青森山田vs鵬翔 佐野日大vs米子北ほか
|■１回戦
|長崎総科大附vs桐光学園 市立船橋vs京都橘、
|関東一vs野洲 東海大仰星vs藤枝明誠ほか
|[クローズアップ＆サイドストーリー]
|本誌選定ベストイレブン
|HEROES FILE
|輝きを放ったヒーローたち
|SIDE STORY♯１
|青春秘話（３回戦＆準々決勝）
|PHOTO GALLERY
|君は、美しい
|SIDE STORY♯２
|青春秘話（１回戦＆２回戦）
|栄えある４８代表校 全集合写真＆登録選手名鑑
|第25 回全日本高校女子サッカー選手大会
|大会総括＆結果
|出場全32校全集合写真＆登録選手名鑑
|本誌選定女子大会ベストイレブン