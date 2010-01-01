最新号

2026年8月20日号

［特集］

戦いの舞台は各国リーグへ

世界を沸かせた名手の2026-27シーズンを展望

北中米Ｗ杯スター50人「新章、開幕」



［巻頭企画］

まずは活躍ぶりをポジション別に総チェック

Ｗ杯パフォーマンスTier



キリアン・エムバペ

アーリング・ハーランド

ハリー・ケイン

ラミネ・ヤマル

リオネル・メッシ

ジュード・ベリンガム

ロドリ

マイケル・オリーセ

マルク・ククレジャ

パウ・クバルシ

イスマエル・サイバリ

アンソニー・ゴードン

ジョアン・マンザンビ

ダニ・オルモ

マーティン・ウーデゴー

エリオット・アンダーソン

アユブ・ブアディ

ペドロ・ポロ

アシュラフ・ハキミ

ヌーノ・メンデス

ダヨ・ウパメカノ

クリスティアン・ロメロ

ウナイ・シモン

エミリアーノ・マルティネス

シャルル・デ・ケテラーレ／ミケル・オジャルサバル

フォラリン・バロガン／イスマイラ・サール

ウスマンヌ・デンベレ／ヴィニシウス・ジュニオール

モハメド・サラー／ルイス・ディアス

ケリム・アライベゴビッチ／アンドレアス・シェルデルップ

ヒルベルト・モラ／ユーリ・ティーレマンス

サンデル・ベルゲ／アレクシス・マカリステル

エンソ・フェルナンデス／佐野海舟

ジェド・スペンス／シドニー・ロペス・カブラル

マヌエル・アカンジ／イサ・ディオプ

ヤン・ポール・ファン・ヘッケ／マーク・ゲイ

マイク・メニャン／ディオゴ・コスタ

鈴木彩艶／バルト・フェルブルッヘン



［日本代表企画］

26－27シーズンはどこでプレーする

Ｗ杯出場26人侍MAP



OTHERS

決定した夏の移籍

選手たちのSNS投稿を紹介

フットボーラーの「実はこんなことやってます」



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林陵平の蹴球喜怒哀楽

１か月のサッカーシーンを４つのテーマで切り取る

第29回「最高に充実した１か月」

フットボールをこよなく愛するロックシンガー

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Track.32 スペイン代表「PERFECT」

トレーディングカードリリース情報局

2025-26 TOPPS FINEST UEFA CLUB COMPETITIONS HOBBY



The JOURNALISTIC「各国記者が世界を斬る」

ENGLAND／イングランド

SPAIN／スペイン

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FRANCE／フランス

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Erling HAALAND[NORWAY]＆Lionel MESSI[ARGENTINA]