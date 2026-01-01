最新号

2026年7月16日・8月6日合併号

［特集］

北中米ワールドカップ総括出場48か国通信簿



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[カルチョ解体新書]

フランス対スペイン徹底分析「個」の完敗



[SPECIAL INTERVIEW]

ロナウジーニョ（元ブラジル代表）

「いまこそ、抜本的なか改革を」



WSD編集部セレクト

部門別ベストゴールAWARDS



現役プロコーチが北中米W杯で生まれた好守を深堀解説

スーパーセーブ完全解剖



[北中米W杯特別版]

話題沸騰のアタッカー3人を徹底解剖

カルチャトーレ解体



26年大会で世界に見つかった中小国の選手たち

U－23ライジングスター



[監督フォーカス]

イタリア人アナリストが唸った

戦局を変えた名称の一手



特派カメラマンこだわりの会心ショット



決定した夏の移籍



英国人エディターのPUBトーク EPISODE 55

「タータン・アーミーが残した誇るべき足跡」



いつだって楽天南米 No.333

「メッシと少しでも長く。仲間と国民が抱く共通の思い」



THE JOURNALISTIC「各国記者が世界を斬る」

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