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2026年6月18日・7月2日合併号

定価980円（税込）／A4変 ［特集］

2026 北中米ワールドカップ

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［特集］

2026 北中米ワールドカップ

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戦術スタイル＆タレント力CHECK



［創刊700号スペシャル企画］

ワールドチャンピオン ベベットの大会展望



GROUP A

メキシコ

チェコ

韓国／南アフリカ



GROUP B

スイス

ボスニア・ヘルツェゴビナ

カナダ／カタール



GROUP C

ブラジル

モロッコ

スコットランド／ハイチ



GROUP D

アメリカ

トルコ

パラグアイ／オーストラリア



GROUP E

ドイツ

エクアドル

コートジボワール／キュラソー



GROUP F

オランダ

日本

スウェーデン

チュニジア



GROUP G

ベルギー

エジプト

イラン／ニュージーランド



GROUP H

スペイン

ウルグアイ

カーボベルデ／サウジ



GROUP I

フランス

ノルウェー

セネガル

イラク



GROUP J

アルゼンチン

オーストリア

アルジェリア／ヨルダン



GROUP K

ポルトガル

コロンビア

ウズベキスタン／ＤＲコンゴ



GROUP L

イングランド

クロアチア

ガーナ／パナマ



出場国のベースキャンプ地も網羅 スタジアムガイド

熱狂的なサッカー通の在日シェフに突撃 チュニジアをもっと知る

全16体が大集合 歴代マスコット図鑑

ネイマールやノイアーが電撃復帰 土壇場でＷ杯メンバーに滑り込んだ必見の「ラストピース」

世界42か国から選ばれた主審52人を総チェック レフェリー名鑑



2025－2026シーズン ＥＬ＆ＣＯＬ最終結果



好評連載

リカルド・セティオンが迫るフットボールの「裏側」

Vol.74「ブラジルがネイマールに夢を見る理由」



林陵平の蹴球喜怒哀楽

１か月のサッカーシーンを４つのテーマで切り取る

第28回「優勝候補はフランスと」



フットボールをこよなく愛するロックシンガー

ASHのROCKERルーム Always Soccer High

Track.31 ミケル・アルテタ「North London Forever」



トレーディングカードリリース情報局

2025-26 TOPPS CHROME UEFA CLUB COMPETITIONS HOBBY



The JOURNALISTIC「各国記者が世界を斬る」

ENGLAND／イングランド

SPAIN／スペイン

ITALY／イタリア

GERMANY／ドイツ

FRANCE／フランス

ARGENTINA／アルゼンチン

EASTERN EUROPE／東欧



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