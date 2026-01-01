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2026年6月4日号

定価890円（税込）／A4変 [特集]

世界19か国の記者・識者30人が読み解く

2026年 北中米ワールドカップ大展望 Amazonで購入

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[特集]

世界19か国の記者・識者30人が読み解く

2026年 北中米ワールドカップ大展望



[巻頭企画]

北中米ワールドカップ 優勝候補トップ７

世界19か国の識者30人が回答 北中米Ｗ杯 開幕直前アンケート



スアレス氏

ヒメネス氏

コレアス氏

ヴェルドネ氏

デュリュック氏

ドゥゴール氏

アルクッチ氏

ドゥラン氏

ケイ氏

バーロウ氏

ノースクロフト氏

マルケッティ氏

ホフマン氏

シュトラッサー氏

セティオン氏

ブエノ氏

フォス氏

ドロッパート氏

セベ氏

ゴンサウベス氏

クンティ氏

バヤズツ氏

パーマー氏

ノバク氏

アマジャ氏

エスコバル氏

ルイス氏

ジャック氏

グリーソン氏

田口氏



現地エキスパートが頂点を目指す自国の不安要素を指摘 大本命の死角



［関連企画］

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Ｗ杯出場候補を独自に分類 年齢別タレント図鑑



［エキスパート考］

現役コーチが厳選ＧＫの魅力をプレゼン 必見の守護神９選



「更新」がありうる10の記録 レコードブレイカー候補



出場国のメンバー発表日と決定リストを掲載 W杯エントリー情報最前線



夢の舞台に届かなかったトッププレーヤーたち 予選敗退組ベストイレブン



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