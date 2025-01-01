最新号

2026年5月21日号

定価890円（税込）／A4変
2026年5月7日発売

［WSD恒例企画］
2025-2026シーズンのBEST PLAYER
元代表選手、現役指導者、現地ジャーナリストが大討論
候補者50人の中からベストプレーヤーを選出

［WSD恒例企画］
2025ー2026シーズンのBEST PLAYER
元代表選手、現役指導者、現地ジャーナリストが大討論
候補者50人の中からベストプレーヤーを選出

PREMIER LEAGUE［ポジション別最優秀選手］
FW編
　・最優秀ストライカー　・最優秀ウイング／セカンドトップ
MF編
　・最優秀攻撃的ＭＦ　・最優秀守備的ＭＦ
DF&GK編
　・最優秀サイドバック／ウイングバック　・最優秀ＣＢ　・最優秀ＧＫ
ベストプレーヤー＆ベスト11
各賞

LA LIGA［ポジション別最優秀選手］
FW編
　・最優秀ＣＦ　・最優秀ウイング／セカンドトップ
MF編
　・最優秀攻撃的ＭＦ／トップ下　・最優秀セントラルＭＦ／守備的ＭＦ
DF&GK編
　　最優秀サイドバック／ウイングバック　・最優秀ＣＢ　・最優秀ＧＫ
ベストプレーヤー＆ベスト11
各賞

SERIE A［ポジション別最優秀選手］
FW編
　・最優秀ＣＦ　・最優秀トップ下／ウイング
MF編
　・最優秀攻撃的ＭＦ　・最優秀守備的ＭＦ
DF&GK編
　・最優秀サイドバック／ウイングバック　・最優秀ＣＢ　・最優秀ＧＫ
ベストプレーヤー＆ベスト11
各賞

BUNDESLIGA［ポジション別最優秀選手］
FW編
　・最優秀ストライカー　・最優秀ウイング
MF編
　・最優秀トップ下／攻撃的ＭＦ　・最優秀セントラルＭＦ／守備的ＭＦ
DF&GK編
　・最優秀サイドバック／ウイングバック　・最優秀ＣＢ　・最優秀ＧＫ
ベストプレーヤー＆ベスト11
各賞

LIGUE 1
ベストプレーヤー＆ポジション別最優秀選手＆各賞

好評連載
　林陵平の蹴球喜怒哀楽
　　１か月のサッカーシーンを４つのテーマで切り取る
　　第27回　「最後に笑うのは」

フットボールをこよなく愛するロックシンガー
　　ASHのROCKERルーム Always Soccer High
　　Track.30　ミカ・ゴッツ「オーバーキラー」

HOT STUFF［プレゼント＆インフォメーション］

The JOURNALISTIC「各国記者が世界を斬る」
　ENGLAND／イングランド
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