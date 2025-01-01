最新号

2026年5月21日号

定価890円（税込）／A4変 ［WSD恒例企画］

2025-2026シーズンのBEST PLAYER

元代表選手、現役指導者、現地ジャーナリストが大討論

候補者50人の中からベストプレーヤーを選出 Amazonで購入

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［WSD恒例企画］

2025ー2026シーズンのBEST PLAYER

元代表選手、現役指導者、現地ジャーナリストが大討論

候補者50人の中からベストプレーヤーを選出



PREMIER LEAGUE［ポジション別最優秀選手］

FW編

・最優秀ストライカー ・最優秀ウイング／セカンドトップ

MF編

・最優秀攻撃的ＭＦ ・最優秀守備的ＭＦ

DF&GK編

・最優秀サイドバック／ウイングバック ・最優秀ＣＢ ・最優秀ＧＫ

ベストプレーヤー＆ベスト11

各賞



LA LIGA［ポジション別最優秀選手］

FW編

・最優秀ＣＦ ・最優秀ウイング／セカンドトップ

MF編

・最優秀攻撃的ＭＦ／トップ下 ・最優秀セントラルＭＦ／守備的ＭＦ

DF&GK編

最優秀サイドバック／ウイングバック ・最優秀ＣＢ ・最優秀ＧＫ

ベストプレーヤー＆ベスト11

各賞



SERIE A［ポジション別最優秀選手］

FW編

・最優秀ＣＦ ・最優秀トップ下／ウイング

MF編

・最優秀攻撃的ＭＦ ・最優秀守備的ＭＦ

DF&GK編

・最優秀サイドバック／ウイングバック ・最優秀ＣＢ ・最優秀ＧＫ

ベストプレーヤー＆ベスト11

各賞



BUNDESLIGA［ポジション別最優秀選手］

FW編

・最優秀ストライカー ・最優秀ウイング

MF編

・最優秀トップ下／攻撃的ＭＦ ・最優秀セントラルＭＦ／守備的ＭＦ

DF&GK編

・最優秀サイドバック／ウイングバック ・最優秀ＣＢ ・最優秀ＧＫ

ベストプレーヤー＆ベスト11

各賞



LIGUE 1

ベストプレーヤー＆ポジション別最優秀選手＆各賞



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