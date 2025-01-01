最新号
2026年5月21日号
［WSD恒例企画］
2025-2026シーズンのBEST PLAYER
元代表選手、現役指導者、現地ジャーナリストが大討論
候補者50人の中からベストプレーヤーを選出
［WSD恒例企画］
2025ー2026シーズンのBEST PLAYER
元代表選手、現役指導者、現地ジャーナリストが大討論
候補者50人の中からベストプレーヤーを選出
PREMIER LEAGUE［ポジション別最優秀選手］
FW編
・最優秀ストライカー ・最優秀ウイング／セカンドトップ
MF編
・最優秀攻撃的ＭＦ ・最優秀守備的ＭＦ
DF&GK編
・最優秀サイドバック／ウイングバック ・最優秀ＣＢ ・最優秀ＧＫ
ベストプレーヤー＆ベスト11
各賞
LA LIGA［ポジション別最優秀選手］
FW編
・最優秀ＣＦ ・最優秀ウイング／セカンドトップ
MF編
・最優秀攻撃的ＭＦ／トップ下 ・最優秀セントラルＭＦ／守備的ＭＦ
DF&GK編
最優秀サイドバック／ウイングバック ・最優秀ＣＢ ・最優秀ＧＫ
ベストプレーヤー＆ベスト11
各賞
SERIE A［ポジション別最優秀選手］
FW編
・最優秀ＣＦ ・最優秀トップ下／ウイング
MF編
・最優秀攻撃的ＭＦ ・最優秀守備的ＭＦ
DF&GK編
・最優秀サイドバック／ウイングバック ・最優秀ＣＢ ・最優秀ＧＫ
ベストプレーヤー＆ベスト11
各賞
BUNDESLIGA［ポジション別最優秀選手］
FW編
・最優秀ストライカー ・最優秀ウイング
MF編
・最優秀トップ下／攻撃的ＭＦ ・最優秀セントラルＭＦ／守備的ＭＦ
DF&GK編
・最優秀サイドバック／ウイングバック ・最優秀ＣＢ ・最優秀ＧＫ
ベストプレーヤー＆ベスト11
各賞
LIGUE 1
ベストプレーヤー＆ポジション別最優秀選手＆各賞
好評連載
林陵平の蹴球喜怒哀楽
１か月のサッカーシーンを４つのテーマで切り取る
第27回 「最後に笑うのは」
フットボールをこよなく愛するロックシンガー
ASHのROCKERルーム Always Soccer High
Track.30 ミカ・ゴッツ「オーバーキラー」
HOT STUFF［プレゼント＆インフォメーション］
The JOURNALISTIC「各国記者が世界を斬る」
ENGLAND／イングランド
SPAIN／スペイン
ITALY／イタリア
GERMANY／ドイツ
FRANCE／フランス
ARGENTINA／アルゼンチン
EASTERN EUROPE／東欧
世界のNEWSランキングTOP10［ニュース］
バックナンバー＆次号予告
2025ー2026シーズンのBEST PLAYER
元代表選手、現役指導者、現地ジャーナリストが大討論
候補者50人の中からベストプレーヤーを選出
PREMIER LEAGUE［ポジション別最優秀選手］
FW編
・最優秀ストライカー ・最優秀ウイング／セカンドトップ
MF編
・最優秀攻撃的ＭＦ ・最優秀守備的ＭＦ
DF&GK編
・最優秀サイドバック／ウイングバック ・最優秀ＣＢ ・最優秀ＧＫ
ベストプレーヤー＆ベスト11
各賞
LA LIGA［ポジション別最優秀選手］
FW編
・最優秀ＣＦ ・最優秀ウイング／セカンドトップ
MF編
・最優秀攻撃的ＭＦ／トップ下 ・最優秀セントラルＭＦ／守備的ＭＦ
DF&GK編
最優秀サイドバック／ウイングバック ・最優秀ＣＢ ・最優秀ＧＫ
ベストプレーヤー＆ベスト11
各賞
SERIE A［ポジション別最優秀選手］
FW編
・最優秀ＣＦ ・最優秀トップ下／ウイング
MF編
・最優秀攻撃的ＭＦ ・最優秀守備的ＭＦ
DF&GK編
・最優秀サイドバック／ウイングバック ・最優秀ＣＢ ・最優秀ＧＫ
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BUNDESLIGA［ポジション別最優秀選手］
FW編
・最優秀ストライカー ・最優秀ウイング
MF編
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LIGUE 1
ベストプレーヤー＆ポジション別最優秀選手＆各賞
好評連載
林陵平の蹴球喜怒哀楽
１か月のサッカーシーンを４つのテーマで切り取る
第27回 「最後に笑うのは」
フットボールをこよなく愛するロックシンガー
ASHのROCKERルーム Always Soccer High
Track.30 ミカ・ゴッツ「オーバーキラー」
HOT STUFF［プレゼント＆インフォメーション］
The JOURNALISTIC「各国記者が世界を斬る」
ENGLAND／イングランド
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ITALY／イタリア
GERMANY／ドイツ
FRANCE／フランス
ARGENTINA／アルゼンチン
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