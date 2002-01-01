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2026年5月7日号

定価890円（税込）／A4変 ［総力特集］

ワールドカップ全22大会を完全網羅

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［総力特集］

ワールドカップ全22大会を完全網羅

永久保存版 Ｗ杯レジェンド1000人



A デメトリオ・アルベルティーニ、クラウス・アウゲンターラー、

オズワルド・アルディレス、ケネット・アンデション etc.

B ロベルト・バッジョ、ミヒャエル・バラック、

ファビアン・バルテズ、フランツ・ベッケンバウアー etc.

C ファビオ・カンナバーロ、イケル・カシージャス、

ヨハン・クライフ、ボビー・チャールトン etc.

D マルセル・デサイー、ディディエ・デシャン、

ユーリ・ジョルカエフ、ドゥンガ etc.

E エウゼビオ、ヴィンセント・エニェアマ、

サミュエル・エトー、遠藤保仁 etc.

F ジュスト・フォンテーヌ、ディエゴ・フォルラン、

ウバルド・フィジョール、ルイス・フィーゴ etc.

G ガリンシャ、ポール・ガスコイン、

ジェンナーロ・ガットゥーゾ、アラン・ジレス etc.

H ゲオルゲ・ハジ、エデン・アザール、

レネ・イギータ、ジェフ・ハースト etc.

I アンドレス・イニエスタ、ボド・イルクナー、

フィリッポ・インザーギ、ミルティン・イブコビッチ etc.

J ジャイルジーニョ、ハメス・ロドリゲス、

ジョルジーニョ、ミラン・ヨバノビッチ etc.

K オリバー・カーン、ミロスラフ・クローゼ、

エヌゴロ・カンテ、マリオ・ケンペス etc.

L フィリップ・ラーム、グジェゴシュ・ラトーガリー・リネカー、

ビセンテ・リザラズ etc.

M ディエゴ・マラドーナ、リオネル・メッシ、

ロジェ・ミラ、ルカ・モドリッチ etc.

N ヨハン・ニースケンス、マヌエル・ノイアー、

ネイマール、ケイラー・ナバス etc.

O オーガスティン・オコチャ、ヴォルフガンク・オベラーツ、

マイケル・オーウェン、メスト・エジル etc.

P ペレ、ダニエル・パサレラ、

ミシェル・プラティニ、ヘルベルト・プロハスカ etc.

Q～R ロナウド、パオロ・ロッシ、

ロマーリオ、アリエン・ロッベン etc.

S ファン・アルベルト・スキアッフィーノ、サルバトーレ・スキラッチ、

フリスト・ストイチコフ、ヴェスレイ・スナイデル etc.

T リリアン・テュラム、クラウディオ・タファレル、

アルベルト・タランティーニ、トスタン etc.

U～V カルロス・バルデラマ、ホルヘ・バルダーノ、

ラファエル・ヴァランヌ、ダビド・ビジャ etc.

W フリッツ・ヴァルター、パウロ・ワンチョペ、

ノーマン・ホワイトサイド、ビリー・ライト etc.

X～Z レフ・ヤシン、ジネディーヌ・ジダン、

マリオ・ザガロ、ジーコ etc.



2002年大会でブラジルを頂点に導いたキャプテン＆エースのＷ杯回顧

カフー（元ブラジル代表ＤＦ）

「誰もが自分よりチームを100パーセント優先した」

ロナウド（元ブラジル代表ＦＷ）

「98年大会の敗北が、僕を変えた」



LEGEND INTERVIEW

クラウス・アウゲンターラー（元西ドイツ代表DF）

「ドイツのレジェンドのみぞ知る、皇帝の素顔」



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