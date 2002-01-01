最新号
2026年5月7日号
［総力特集］
ワールドカップ全22大会を完全網羅
永久保存版 Ｗ杯レジェンド1000人
［総力特集］
ワールドカップ全22大会を完全網羅
永久保存版 Ｗ杯レジェンド1000人
A デメトリオ・アルベルティーニ、クラウス・アウゲンターラー、
オズワルド・アルディレス、ケネット・アンデション etc.
B ロベルト・バッジョ、ミヒャエル・バラック、
ファビアン・バルテズ、フランツ・ベッケンバウアー etc.
C ファビオ・カンナバーロ、イケル・カシージャス、
ヨハン・クライフ、ボビー・チャールトン etc.
D マルセル・デサイー、ディディエ・デシャン、
ユーリ・ジョルカエフ、ドゥンガ etc.
E エウゼビオ、ヴィンセント・エニェアマ、
サミュエル・エトー、遠藤保仁 etc.
F ジュスト・フォンテーヌ、ディエゴ・フォルラン、
ウバルド・フィジョール、ルイス・フィーゴ etc.
G ガリンシャ、ポール・ガスコイン、
ジェンナーロ・ガットゥーゾ、アラン・ジレス etc.
H ゲオルゲ・ハジ、エデン・アザール、
レネ・イギータ、ジェフ・ハースト etc.
I アンドレス・イニエスタ、ボド・イルクナー、
フィリッポ・インザーギ、ミルティン・イブコビッチ etc.
J ジャイルジーニョ、ハメス・ロドリゲス、
ジョルジーニョ、ミラン・ヨバノビッチ etc.
K オリバー・カーン、ミロスラフ・クローゼ、
エヌゴロ・カンテ、マリオ・ケンペス etc.
L フィリップ・ラーム、グジェゴシュ・ラトーガリー・リネカー、
ビセンテ・リザラズ etc.
M ディエゴ・マラドーナ、リオネル・メッシ、
ロジェ・ミラ、ルカ・モドリッチ etc.
N ヨハン・ニースケンス、マヌエル・ノイアー、
ネイマール、ケイラー・ナバス etc.
O オーガスティン・オコチャ、ヴォルフガンク・オベラーツ、
マイケル・オーウェン、メスト・エジル etc.
P ペレ、ダニエル・パサレラ、
ミシェル・プラティニ、ヘルベルト・プロハスカ etc.
Q～R ロナウド、パオロ・ロッシ、
ロマーリオ、アリエン・ロッベン etc.
S ファン・アルベルト・スキアッフィーノ、サルバトーレ・スキラッチ、
フリスト・ストイチコフ、ヴェスレイ・スナイデル etc.
T リリアン・テュラム、クラウディオ・タファレル、
アルベルト・タランティーニ、トスタン etc.
U～V カルロス・バルデラマ、ホルヘ・バルダーノ、
ラファエル・ヴァランヌ、ダビド・ビジャ etc.
W フリッツ・ヴァルター、パウロ・ワンチョペ、
ノーマン・ホワイトサイド、ビリー・ライト etc.
X～Z レフ・ヤシン、ジネディーヌ・ジダン、
マリオ・ザガロ、ジーコ etc.
2002年大会でブラジルを頂点に導いたキャプテン＆エースのＷ杯回顧
カフー（元ブラジル代表ＤＦ）
「誰もが自分よりチームを100パーセント優先した」
ロナウド（元ブラジル代表ＦＷ）
「98年大会の敗北が、僕を変えた」
LEGEND INTERVIEW
クラウス・アウゲンターラー（元西ドイツ代表DF）
「ドイツのレジェンドのみぞ知る、皇帝の素顔」
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「誰が選ばれても連覇を狙える多士済々のアルゼンチン代表」
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ENGLAND／イングランド
SPAIN／スペイン
ITALY／イタリア
GERMANY／ドイツ
FRANCE／フランス
BRASIL／ブラジル
NETHERLANDS／オランダ
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ワールドカップ全22大会を完全網羅
永久保存版 Ｗ杯レジェンド1000人
A デメトリオ・アルベルティーニ、クラウス・アウゲンターラー、
オズワルド・アルディレス、ケネット・アンデション etc.
B ロベルト・バッジョ、ミヒャエル・バラック、
ファビアン・バルテズ、フランツ・ベッケンバウアー etc.
C ファビオ・カンナバーロ、イケル・カシージャス、
ヨハン・クライフ、ボビー・チャールトン etc.
D マルセル・デサイー、ディディエ・デシャン、
ユーリ・ジョルカエフ、ドゥンガ etc.
E エウゼビオ、ヴィンセント・エニェアマ、
サミュエル・エトー、遠藤保仁 etc.
F ジュスト・フォンテーヌ、ディエゴ・フォルラン、
ウバルド・フィジョール、ルイス・フィーゴ etc.
G ガリンシャ、ポール・ガスコイン、
ジェンナーロ・ガットゥーゾ、アラン・ジレス etc.
H ゲオルゲ・ハジ、エデン・アザール、
レネ・イギータ、ジェフ・ハースト etc.
I アンドレス・イニエスタ、ボド・イルクナー、
フィリッポ・インザーギ、ミルティン・イブコビッチ etc.
J ジャイルジーニョ、ハメス・ロドリゲス、
ジョルジーニョ、ミラン・ヨバノビッチ etc.
K オリバー・カーン、ミロスラフ・クローゼ、
エヌゴロ・カンテ、マリオ・ケンペス etc.
L フィリップ・ラーム、グジェゴシュ・ラトーガリー・リネカー、
ビセンテ・リザラズ etc.
M ディエゴ・マラドーナ、リオネル・メッシ、
ロジェ・ミラ、ルカ・モドリッチ etc.
N ヨハン・ニースケンス、マヌエル・ノイアー、
ネイマール、ケイラー・ナバス etc.
O オーガスティン・オコチャ、ヴォルフガンク・オベラーツ、
マイケル・オーウェン、メスト・エジル etc.
P ペレ、ダニエル・パサレラ、
ミシェル・プラティニ、ヘルベルト・プロハスカ etc.
Q～R ロナウド、パオロ・ロッシ、
ロマーリオ、アリエン・ロッベン etc.
S ファン・アルベルト・スキアッフィーノ、サルバトーレ・スキラッチ、
フリスト・ストイチコフ、ヴェスレイ・スナイデル etc.
T リリアン・テュラム、クラウディオ・タファレル、
アルベルト・タランティーニ、トスタン etc.
U～V カルロス・バルデラマ、ホルヘ・バルダーノ、
ラファエル・ヴァランヌ、ダビド・ビジャ etc.
W フリッツ・ヴァルター、パウロ・ワンチョペ、
ノーマン・ホワイトサイド、ビリー・ライト etc.
X～Z レフ・ヤシン、ジネディーヌ・ジダン、
マリオ・ザガロ、ジーコ etc.
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