最新号

2026年5月7日号

定価890円（税込）／A4変
2026年4月16日発売

［総力特集］
ワールドカップ全22大会を完全網羅
永久保存版 Ｗ杯レジェンド1000人

［総力特集］
ワールドカップ全22大会を完全網羅
永久保存版 Ｗ杯レジェンド1000人

A　デメトリオ・アルベルティーニ、クラウス・アウゲンターラー、
   オズワルド・アルディレス、ケネット・アンデション etc.
B　ロベルト・バッジョ、ミヒャエル・バラック、
   ファビアン・バルテズ、フランツ・ベッケンバウアー etc.
C　ファビオ・カンナバーロ、イケル・カシージャス、
   ヨハン・クライフ、ボビー・チャールトン etc.
D　マルセル・デサイー、ディディエ・デシャン、
   ユーリ・ジョルカエフ、ドゥンガ etc.
E　エウゼビオ、ヴィンセント・エニェアマ、
   サミュエル・エトー、遠藤保仁 etc.
F　ジュスト・フォンテーヌ、ディエゴ・フォルラン、
   ウバルド・フィジョール、ルイス・フィーゴ etc.
G　ガリンシャ、ポール・ガスコイン、
   ジェンナーロ・ガットゥーゾ、アラン・ジレス etc.
H　ゲオルゲ・ハジ、エデン・アザール、
   レネ・イギータ、ジェフ・ハースト etc.
I　アンドレス・イニエスタ、ボド・イルクナー、
   フィリッポ・インザーギ、ミルティン・イブコビッチ etc.
J　ジャイルジーニョ、ハメス・ロドリゲス、
   ジョルジーニョ、ミラン・ヨバノビッチ etc.
K　オリバー・カーン、ミロスラフ・クローゼ、
   エヌゴロ・カンテ、マリオ・ケンペス etc.
L　フィリップ・ラーム、グジェゴシュ・ラトーガリー・リネカー、
   ビセンテ・リザラズ etc.
M　ディエゴ・マラドーナ、リオネル・メッシ、
   ロジェ・ミラ、ルカ・モドリッチ etc.
N　ヨハン・ニースケンス、マヌエル・ノイアー、
   ネイマール、ケイラー・ナバス etc.
O　オーガスティン・オコチャ、ヴォルフガンク・オベラーツ、
   マイケル・オーウェン、メスト・エジル etc.
P　ペレ、ダニエル・パサレラ、
   ミシェル・プラティニ、ヘルベルト・プロハスカ etc.
Q～R　ロナウド、パオロ・ロッシ、
      ロマーリオ、アリエン・ロッベン etc.
S　ファン・アルベルト・スキアッフィーノ、サルバトーレ・スキラッチ、
   フリスト・ストイチコフ、ヴェスレイ・スナイデル etc.
T　リリアン・テュラム、クラウディオ・タファレル、
   アルベルト・タランティーニ、トスタン etc.
U～V　カルロス・バルデラマ、ホルヘ・バルダーノ、
      ラファエル・ヴァランヌ、ダビド・ビジャ etc.
W　フリッツ・ヴァルター、パウロ・ワンチョペ、
   ノーマン・ホワイトサイド、ビリー・ライト etc.
X～Z　レフ・ヤシン、ジネディーヌ・ジダン、
      マリオ・ザガロ、ジーコ etc.

2002年大会でブラジルを頂点に導いたキャプテン＆エースのＷ杯回顧
　カフー（元ブラジル代表ＤＦ）
  　「誰もが自分よりチームを100パーセント優先した」
　ロナウド（元ブラジル代表ＦＷ）
  　「98年大会の敗北が、僕を変えた」

LEGEND INTERVIEW
  クラウス・アウゲンターラー（元西ドイツ代表DF）
  　「ドイツのレジェンドのみぞ知る、皇帝の素顔」

［関連企画］
  数字を積み上げて大会に名を刻む名手は
  　Ｗ杯個人記録通算ランキング

OTHER
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　　「世界の壁」の高さを感じたスペインでの闘い
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　　フットボーラーの「実はこんなことやってます」


好評連載
　ゴールキーパーの好守＆拙守をプロ目線で深掘り
　　GK上級観戦塾　第十七回　ＣＫで相手に密着されたとき

　いつだって楽天南米　No.331
　「誰が選ばれても連覇を狙える多士済々のアルゼンチン代表」

　英国人エディターのPUBトーク　EPISODE 54
　「日本がフットボール史に新たな１ページを」


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