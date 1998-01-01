最新号

2026年4月16日号

［特集］

いざ、ワールドカップ連覇へ

アルゼンチン代表「王者の真髄」

天才と情熱が形づくるアルビセレステの強さ



世界王者アルゼンチン代表解剖

カタールＷ杯後の歩みと現布陣



北中米Ｗ杯エントリーを掴むのは

ポジション別アルゼンチン代表最新序列



［STORY］

「２人のリオネル」の最終章

リオネル・メッシ（アルゼンチン代表ＦＷ）

リオネル・スカローニ（アルゼンチン代表監督）



［アルビセレステ戦術考察］

メッシの有無でどう変わる



LEGEND INTERVIEW

Osvaldo ARDILES（元アルゼンチン代表ＭＦ）

「オジーの一家言」



［真髄レポート］

アルゼンチン人とサッカー



世界の頂を目指したアルビセレステの歴史を紐解くＷ杯戦記

2022年カタール大会

2018年ロシア大会

2014年ブラジル大会

2010年南アフリカ大会

2006年ドイツ大会

2002年日韓大会

1998年フランス大会

1994年アメリカ大会

1990年イタリア大会

1986年メキシコ大会

1930～1982年大会



INTERVIEW WITH THE MAN

Nicolas TAGLIAFICO（アルゼンチン代表／リヨン）

「世界制覇の分岐点」



現地記者に訊く 真髄の体現者

アルゼンチンサッカーの香りを最も漂わせるのは

その一 ガラ Garra

その二 ゴレアドール Goleador

その三 ガンベタ Gambeta



［真髄レポート］

ボカの元選手が現地で体感したアルゼンチンサッカーの本質



SPECIAL INTERVIEW

Gregor KOBEL（ドルトムント／スイス代表）

「僕たちはベストを尽くすだけ」



OTHERS

選手たちのSNS投稿を紹介

フットボーラーの「実はこんなことやってます」



好評連載

リカルド・セティオンが迫るフットボールの「裏側」

Vol.73「ネイマールをW杯に連れて行くべきか」



林陵平の蹴球喜怒哀楽

１か月のサッカーシーンを４つのテーマで切り取る

第26回「試合後にまさかのサプライズ」



フットボールをこよなく愛するロックシンガー

ASHのROCKERルーム Always Soccer High

Track.29 マキシモ・ペローネ「ソル・デ・マヨ」



トレーディングカードリリース情報局

2025-26 TOPPS CHROME BUNDESLIGA HOBBY



HOT STUFF［プレゼント＆インフォメーション］



The JOURNALISTIC「各国記者が世界を斬る」

ENGLAND／イングランド

SPAIN／スペイン

ITALY／イタリア

GERMANY／ドイツ

FRANCE／フランス

ARGENTINA／アルゼンチン

EASTERN EUROPE／東欧



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