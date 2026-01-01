最新号

2026年4月2日号

定価890円（税込）／A4変 ［特集］

2026年Ｗ杯の優勝候補

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［特集］

2026年Ｗ杯の優勝候補

イングランド代表大全



３人の英国人記者が考える理想布陣と最新序列は

北中米Ｗ杯メンバー大予想



［TACTICAL INSIGHT］

トゥヘル戦術の全貌

ワールドクラスのタレントを数多く擁する

イングランド代表のスタイルを紐解く



［PLAYER FOCUS］

ハリー・ケイン（バイエルン／ＦＷ）

リネカー、シアラー、ルーニーも届かなかった頂点へ

「９番の歴史を変える男」





１キャップ以上の歴代戦士を完全網羅

総勢1309人収録のタレント超大百科



ＣＦ／セカンドトップ編

アラン・シアラー、ガリー・リネカー、

ウェイン・ルーニー 、ハリー・ケイン etc.



ウイング／サイドハーフ編

デイビッド・ベッカム、スティーブ・マクマナマン、

マーカス・ラッシュフォード、ブカヨ・サカ etc.



攻撃的ＭＦ編

ボビー・チャールトン、ポール・ガスコイン、

グレン・ホドル、ジュード・ベリンガム etc.



セントラルＭＦ／守備的ＭＦ編

ブライアン・ロブソン、ポール・スコールズ、

フランク・ランパード、スティーブン・ジェラード etc.



サイドバック編

ケニー・サンソム、ガリー・ネビル、

アシュリー・コール、カイル・ウォーカー etc.



センターバック編

ビリー・ライト、ボビー・ムーア、

リオ・ファーディナンド、ジョン・テリー etc.



ゴールキーパー編

ゴードン・バンクス、ピーター・シルトン、

ジョー・ハート、ジョーダン・ピックフォード etc.



本大会のラスト６枠に滑り込むのは

FIFA WORLD CUP 2026 欧州＆大陸間プレーオフ展望



RISING STAR INTERVIEW

Aleksandar PAVLOVIC（バイエルン／ドイツ代表）

「クロースの後継者」



OTHER



WSD PHOTO GALLERY



選手たちのSNS投稿を紹介

フットボーラーの「実はこんなことやってます」



好評連載



英国人エディターのPUBトーク

EPISODE 53「妥協を許さない態度こそがトゥヘルの強み」



ゴールキーパーの好守＆拙守をプロ目線で深掘り

GK上級観戦塾 第十六回 地面の反発を利用したビッグセーブ



いつだって楽天南米 No.330

「人種差別をしてもおかしくない

アルゼンチンに貼られたレッテル」



The JOURNALISTIC「各国記者が世界を斬る」

ENGLAND／イングランド

SPAIN／スペイン

ITALY／イタリア

GERMANY／ドイツ

FRANCE／フランス

BRASIL／ブラジル

NETHERLANDS／オランダ



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