2026年3月19日号

定価890円（税込）／A4変

永久保存版 インテル全史

［総力特集］

永久保存版 インテル全史

夢と理想を追い続けたネラッズーロの軌跡



［序文］

ロマンの系譜



近現代史へ続く68シーズンをカテゴリー別に振り返るクラブ前史

Cinquant’anni di Follia e Gloria ネラッズーロ近現代史



［PART１］

1976-1986「グランデ・インテルの残像を振り払う過渡期」



［PART２］

1986-1996「記録破りのスクデットそして迷走の時代」



［PART３］

1996-2006「巨額投資を繰り返した愛と混迷の10年」



［PART４］

2006-2016「歴史的大偉業を境に緩やかな衰退へ」



［PART５］

2016-2026「マロッタの招聘を転機に競争力を取り戻す」



欧州サッカー史にその名を刻む伝説の記憶

グランデ・インテル



イタリア人識者の投票でトップ10を決定

歴代ストライカー番付



［バンディエーラ考］

ジュゼッペ・ベルゴミ（元イタリア代表ＤＦ）

ハビエル・サネッティ（元アルゼンチン代表ＤＦ）

「忠誠」



EXCLUSIVE INTERVIEW

ユルゲン・クリンスマン（元ドイツ代表ＦＷ）

「途切れぬ絆」



［番記者の証言］

モラッティのインテル愛



［回顧録］

ファンの琴線に触れる伝説の二大レフティー



インテル歴代最多の56人が在籍

異国との特別な関係性を紐解く

アルゼンチンとの「宿縁」



近現代史を彩った指揮官にフォーカス

規格外のタレントを輝かせて栄光をもたらした

魅惑のアレナトーレたち



［Focus on Rising Star］

フランチェスコ・ピオ・エスポージト（ＦＷ／イタリア代表）

「プリマベーラ出身のNEXTヴィエリ」



数字で辿る黒と青の足跡 ネラッズーロ記録室



2025-2026 UEFA CHAMPIONS LEAGUE

ノックアウトフェーズ・ラウンド・オブ16展望



好評連載

リカルド・セティオンが迫るフットボールの「裏側」

Vol.72「ピッチ内外に根深く残る人種差別」



林陵平の蹴球喜怒哀楽

１か月のサッカーシーンを４つのテーマで切り取る

第25回「まさに完璧な補強」



フットボールをこよなく愛するロックシンガー

ASHのROCKERルーム Always Soccer High Track.28

フランチェスコ・ピオ・エスポージト「Future Nine」



The JOURNALISTIC「各国記者が世界を斬る」

ENGLAND／イングランド

SPAIN／スペイン

ITALY／イタリア

GERMANY／ドイツ

FRANCE／フランス

ARGENTINA／アルゼンチン

EASTERN EUROPE／東欧



