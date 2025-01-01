最新号

2026年3月5日号

定価890円（税込）／A4変 ［特集］

2025－2026シーズン確定版

欧州クラブチーム冬の選手名鑑



CLノックアウトフェーズ参戦24チーム完全網羅

冬の移籍をすべて反映した「最終陣容」を

PREMIER LEAGUE プレミアリーグ

アーセナル

マンチェスター・Ｃ

マンチェスター・Ｕ

チェルシー

リバプール

トッテナム

アストン・ビラ／エバートン／ボーンマス／ニューカッスル

サンダーランド／フルアム／クリスタル・パレス／ブライトン

ブレントフォード／リーズ／ノッティンガム・Ｆ

ウェストハム／バーンリー／ウォルバーハンプトン



LA LIGA ラ・リーガ

バルセロナ

レアル・マドリー

アトレティコ・マドリー

ビジャレアル／ベティス

エスパニョール／セルタ／レアル・ソシエダ

オサスナ／アスレティック／ヘタフェ／ジローナ

セビージャ／アラベス／マジョルカ／エルチェ

バレンシア／ラージョ・バジェカーノ／レバンテ／オビエド



SERIE A セリエＡ

インテル

ミラン

ユベントス

ナポリ

ローマ／コモ

アタランタ／ラツィオ／ウディネーゼ／ボローニャ

サッスオーロ／カリアリ／トリノ／パルマ

ジェノア／クレモネーゼ／レッチェ

フィオレンティーナ／ピサ／ヴェローナ



BUNDESLIGA ブンデスリーガ

バイエルン

ドルトムント

レバークーゼン

ホッフェンハイム／ＲＢライプツィヒ／シュツットガルト

フライブルク／フランクフルト／ウニオン・ベルリン

ケルン／ハンブルガーSV／ボルシアＭＧ

アウクスブルク／マインツ／ヴォルフスブルク

ブレーメン／ザンクトパウリ／ハイデンハイム



OTHER LEAGUES その他のリーグの注目クラブ

パリSG

モナコ／スポルティング／ベンフィカ／クラブ・ブルージュ

ガラタサライ／ボデ／グリムト／オリンピアコス／カラバフ



独占インタビュー

Claude MAKELELE（元フランス代表）

「日本には特大の才能が眠っている」



PREMIUM INTERVIEW後編

Ronald DE BOER（元オランダ代表）

「日本の選手たちはクレバーだ」



好評連載



ゴールキーパーの好守＆拙守をプロ目線で深掘り

GK上級観戦塾 第十五回 どれだけ長く構えて待てるか



いつだって楽天南米 Vol.329

「英雄ディ・マリアにブーイング 異議を唱える勇気はなかったか」



The JOURNALISTIC「各国記者が世界を斬る」

ENGLAND／イングランド

SPAIN／スペイン

ITALY／イタリア

GERMANY／ドイツ

FRANCE／フランス

BRASIL／ブラジル

NETHERLANDS／オランダ



世界のNEWSランキングTOP10［ニュース］

