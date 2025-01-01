最新号

2026年2月19日号

定価890円（税込）／A4変 ［特集］

現代表チームを徹底分析

強さの源流と歴史も紐解く

オランダ解体新書 トータルフットボールの進化と現在地

［序論］

なぜオランダが特別なのか

トータルフットボールという発明

戦術を超えて、すべての前提を書き換えた思想



現地エキスパートの投票で順位を決定

不朽の名手ギャラリー 歴代最高のタレントは



サバイバルを勝ち抜くのは誰だ

オランダ代表Ｗ杯エントリー候補50



オランイェを導く新たな希望

魅惑のドリームトリオ



［EXPERT ANALYSIS］

オランイェ戦術解剖

クーマン率いるオランダ代表の攻守のメカニズムを

イタリア人現役アナリストが詳説



［Focus on Match］

勝敗を左右するキーファクターは

オランダ対日本「完全プレビュー」



ハンス・オフトの手紙

日本と邂逅し、森保と歩み、北中米に夢を見る



オランダ人ジャーナリスト対談 自信と警戒



［Ｗ杯企画］大会ごとの戦いの軌跡を辿る

オランダ代表ワールドカップ激闘の記憶



PREMIUM INTERVIEW 前編

Ronald DE BOER（元オランダ代表）

「われわれは無敵に近かった」



［クラブシーン追憶］

４大リーグ挑戦紀 異国を照らしたオレンジの輝き



［現地レポート］

人口はドイツのおよそ１／５

なぜ次から次へと逸材が生まれるのか

育成大国の理由



［エールディビジ企画］

所属クラブ以外のファンからも愛され、リーグの競争力を高め、

ブランド力向上に寄与した外国籍の功労者たち



OTHERS



UEFA CHAMPIONS LEAGUE

ノックアウトフェーズ・プレーオフ展望

WSD PHOTO GALLERY

選手たちのSNS投稿を紹介

フットボーラーの「実はこんなことやってます」

2026年１月30日までの決定した冬の移籍



好評連載

リカルド・セティオンが迫るフットボールの「裏側」

Vol.71「カオスと化したモロッコのCAN」



林陵平の蹴球喜怒哀楽

１か月のサッカーシーンを４つのテーマで切り取る

第24回「年明けに相次いだ監督交代」



フットボールをこよなく愛するロックシンガー

ASHのROCKERルーム Always Soccer High

Track.27 フィルジル・ファン・ダイク「GOAT」



トレーディングカードリリース情報局

2025-26 TOPPS UEFA CLUB COMPETITIONS



The JOURNALISTIC「各国記者が世界を斬る」

ENGLAND／イングランド

SPAIN／スペイン

ITALY／イタリア

GERMANY／ドイツ

FRANCE／フランス

ARGENTINA／アルゼンチン

EASTERN EUROPE／東欧



世界のNEWSランキングTOP5［ニュース］



NEXT

次号は2月19日（木）発売

※一部地域によっては発売日が異なります。