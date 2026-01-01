最新号
2026年9月号
［特集］２０２６／２７シーズン開幕ガイド
［特集］２０２６／２７シーズン開幕ガイド
FEATURES
▼Ｊ１編［アンケート企画］順位予想
解説者＆識者が展望 予想理由＆今季の見どころ
男たちの決意
川村拓夢（広島／ＭＦ）
マテウス・ブエノ（鹿島／ＭＦ）
大南拓磨（長崎／ＤＦ）
オリオール・ロメウ（福岡／ＭＦ）
曺 貴裁（浦和／監督）
J１全20クラブの見どころチェック
横浜Ｆ・マリノス
鹿島アントラーズ
ガンバ大阪
浦和レッズ
柏レイソル
水戸ホーリーホック
ＦＣ東京
ＦＣ町田ゼルビア
東京ヴェルディ
川崎フロンターレ
名古屋グランパス
清水エスパルス
セレッソ大阪
ファジアーノ岡山
サンフレッチェ広島
ジェフユナイテッド千葉
アビスパ福岡
ヴィッセル神戸
Ｖ・ファーレン長崎
京都サンガＦ.Ｃ.
▼Ｊ2編［アンケート企画］順位予想
解説者＆識者が展望 予想理由＆今季の見どころ
J2全20クラブの見どころチェック
北海道コンサドーレ札幌／徳島ヴォルティス
ヴァンラーレ八戸／カターレ富山
モンテディオ山形／栃木シティ
いわきＦＣ／ＦＣ今治
ＲＢ大宮アルディージャ／アルビレックス新潟
ジュビロ磐田／ブラウブリッツ秋田
藤枝ＭＹＦＣ／ベガルタ仙台
サガン鳥栖／ヴァンフォーレ甲府
大分トリニータ／湘南ベルマーレ
テゲバジャーロ宮崎／横浜ＦＣ
Ｊ３情報
Ｕ－21リーグ情報
Ｊ１全日程
Ｊ２＆Ｊ３全日程
Ｊリーグヒストリー＆レコード
OTHERS CONTENTS
［特別企画］
北中米ワールドカップ総括
フィリップ・トルシエが語る日本代表
COLUMNS
アディショナルタイムに独り言／平畠啓史
ピッチヒストリー／西部謙司
日本サッカー温故蹴新／後藤健生
サムライタクティクス／清水英斗
フットボール見聞録／加部 究
次号予告＆バックナンバー
FEATURES
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川村拓夢（広島／ＭＦ）
マテウス・ブエノ（鹿島／ＭＦ）
大南拓磨（長崎／ＤＦ）
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