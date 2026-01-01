最新号

2026年9月号

［特集］２０２６／２７シーズン開幕ガイド



FEATURES

▼Ｊ１編［アンケート企画］順位予想

解説者＆識者が展望 予想理由＆今季の見どころ



男たちの決意

川村拓夢（広島／ＭＦ）

マテウス・ブエノ（鹿島／ＭＦ）

大南拓磨（長崎／ＤＦ）

オリオール・ロメウ（福岡／ＭＦ）

曺 貴裁（浦和／監督）



J１全20クラブの見どころチェック

横浜Ｆ・マリノス

鹿島アントラーズ

ガンバ大阪

浦和レッズ

柏レイソル

水戸ホーリーホック

ＦＣ東京

ＦＣ町田ゼルビア

東京ヴェルディ

川崎フロンターレ

名古屋グランパス

清水エスパルス

セレッソ大阪

ファジアーノ岡山

サンフレッチェ広島

ジェフユナイテッド千葉

アビスパ福岡

ヴィッセル神戸

Ｖ・ファーレン長崎

京都サンガＦ.Ｃ.



▼Ｊ2編［アンケート企画］順位予想

解説者＆識者が展望 予想理由＆今季の見どころ



J2全20クラブの見どころチェック

北海道コンサドーレ札幌／徳島ヴォルティス

ヴァンラーレ八戸／カターレ富山

モンテディオ山形／栃木シティ

いわきＦＣ／ＦＣ今治

ＲＢ大宮アルディージャ／アルビレックス新潟

ジュビロ磐田／ブラウブリッツ秋田

藤枝ＭＹＦＣ／ベガルタ仙台

サガン鳥栖／ヴァンフォーレ甲府

大分トリニータ／湘南ベルマーレ

テゲバジャーロ宮崎／横浜ＦＣ



Ｊ３情報

Ｕ－21リーグ情報

Ｊ１全日程

Ｊ２＆Ｊ３全日程

Ｊリーグヒストリー＆レコード



OTHERS CONTENTS

［特別企画］

北中米ワールドカップ総括

フィリップ・トルシエが語る日本代表



COLUMNS

アディショナルタイムに独り言／平畠啓史

ピッチヒストリー／西部謙司

日本サッカー温故蹴新／後藤健生

サムライタクティクス／清水英斗

フットボール見聞録／加部 究



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