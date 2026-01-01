最新号

2026年9月号

定価980円（税込）／A4変
2026年8月7日発売

［特集］２０２６／２７シーズン開幕ガイド

［特集］２０２６／２７シーズン開幕ガイド

FEATURES
▼Ｊ１編［アンケート企画］順位予想
解説者＆識者が展望　予想理由＆今季の見どころ

男たちの決意
　川村拓夢（広島／ＭＦ）
　マテウス・ブエノ（鹿島／ＭＦ）
　大南拓磨（長崎／ＤＦ）
　オリオール・ロメウ（福岡／ＭＦ）
　曺 貴裁（浦和／監督）

J１全20クラブの見どころチェック
　横浜Ｆ・マリノス
　鹿島アントラーズ
　ガンバ大阪
　浦和レッズ
　柏レイソル
　水戸ホーリーホック
　ＦＣ東京
　ＦＣ町田ゼルビア
　東京ヴェルディ
　川崎フロンターレ
　名古屋グランパス
　清水エスパルス
　セレッソ大阪
　ファジアーノ岡山
　サンフレッチェ広島
　ジェフユナイテッド千葉
　アビスパ福岡
　ヴィッセル神戸
　Ｖ・ファーレン長崎
　京都サンガＦ.Ｃ.

▼Ｊ2編［アンケート企画］順位予想
解説者＆識者が展望　予想理由＆今季の見どころ

J2全20クラブの見どころチェック
　北海道コンサドーレ札幌／徳島ヴォルティス
　ヴァンラーレ八戸／カターレ富山
　モンテディオ山形／栃木シティ
　いわきＦＣ／ＦＣ今治
　ＲＢ大宮アルディージャ／アルビレックス新潟
　ジュビロ磐田／ブラウブリッツ秋田
　藤枝ＭＹＦＣ／ベガルタ仙台
　サガン鳥栖／ヴァンフォーレ甲府
　大分トリニータ／湘南ベルマーレ
　テゲバジャーロ宮崎／横浜ＦＣ

Ｊ３情報
Ｕ－21リーグ情報
Ｊ１全日程
Ｊ２＆Ｊ３全日程
Ｊリーグヒストリー＆レコード

OTHERS CONTENTS
［特別企画］
　北中米ワールドカップ総括
　フィリップ・トルシエが語る日本代表

COLUMNS
　アディショナルタイムに独り言／平畠啓史
　ピッチヒストリー／西部謙司
　日本サッカー温故蹴新／後藤健生
　サムライタクティクス／清水英斗
　フットボール見聞録／加部 究

次号予告＆バックナンバー