最新号

2026年7月・8月合併号

定価980円（税込）／A4変 北中米ワールドカップへ‼

日本代表

展望＆ガイド



日本代表 大会登録２６人名鑑 付き

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［特集］

北中米ワールドカップへ

日本代表展望＆ガイド



FEATURES

北中米ワールドカップ2026

グループステージ組み合わせ＆大会スケジュール



［巻頭コラム］

「世界一を目指す」日本代表への提言

ゲームを支配する術の探求を



［レポート＆名鑑］

日本代表 森保ジャパン最大の挑戦へ

目標は一貫。「世界の頂」



［グループステージ第１戦の相手］

オランダ

［グループステージ第２戦の相手］

チュニジア

［グループステージ第３戦の相手］

スウェーデン



日本の相手は 決勝トーナメントの相手大予想



元日本代表、アメリカ在住 久保裕也が教える

現地最新情報＆スタジアム詳細



［スペシャル対談］

2010年南アフリカ・ワールドカップ経験者

松井大輔×岩政大樹 森保ジャパン「世界一への挑戦」



［アンケート企画］

どこまで勝ち進めるのか 識者10人に訊く森保ジャパン完全予想



［スペシャルインタビュー］

日本代表「最高の景色を2026」オフィシャルアンバサダー

JI BLUE 川西拓実×河野純喜×西 洸人「日本代表の魅力」



第２次森保ジャパン マッチレビュー



2023-2026 フォトギャラリー



日本代表 ワールドカップ激闘録



風間八宏の自分に、期待しろ

特別版「ポイントは５人交代と相手の日本対策」



1992-2026 日本代表 歴代選手＆監督一覧



2023年３月-2026年４月

第２次森保ジャパン 89人招集選手一覧＆40試合出場記録



OTHERS REPORT

「KAMAMOTO Football Festival in 岡崎」レポート

元日本代表のふたりが男女124名の小学生を指導



COLUMNS

天国と地獄／セルジオ越後

ピッチヒストリー／西部謙司

日本サッカー温故蹴新／後藤健生



OTHERS

次号予告＆バックナンバー