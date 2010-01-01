最新号

2026年6月号

定価980円（税込）／A4変 ［注目クラブを総力特集］

伝統を受け継ぎ、新たな歴史を‼

東京ヴェルディ

2026

徹底読本



綴じ込み企画

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［注目クラブを総力特集］

伝統を受け継ぎ新たな歴史を

東京ヴェルディ 2026 徹底読本





FEATURES

［スペシャルインタビュー①］

森田晃樹（ＭＦ）「ヴェルディで戦う意義」



［番記者コラム］

さらなる高みへ「ヴェルディらしさ」の継承と進化



［監督インタビュー］

城福 浩（監督）「反骨心をパワーに」



［監督関連企画］

「熱血漢」城福語録

Ｊ１日本人最年長指揮官の魂のメッセージ



2026メンバーリスト



［スペシャルインタビュー②］

松橋優安（ＭＦ）「どん底からの覚醒」



［アカデミー企画］

ヴェルディに脈々と受け継がれる「緑のＤＮＡ」とは



［キーマンストーリー①］

染野唯月（ＦＷ）「逃げず辿り着いた真のエース」



［キーマンストーリー②］

長沢祐弥（ＧＫ）「勝点をもたらせるGKに」



［キーマンストーリー③］

齋藤功佑（ＭＦ）「仲間と考える勝つための道」



［戦術ライター解説］

ハードワークのベースにある「残心」

後半の苦しい時間帯に強いワケ



［スペシャル対談］

山見大登（FW）×山田剛綺（FW）「最高の相棒」



芸能界のサッカー通とクラブＯＢによる特別対談

平畠啓史（Ｊリーグウォッチャー）

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北澤 豪（元日本代表）「ヴェルディの魅力」



名選手列伝



［関連企画］ベレーザの魅力



百年構想リーグEASTの11節までをプレーバック マッチレビュー



1992-2026 全選手＆監督一覧



OTHERS REPORT

ベスト・オブ・ヴェルディ

キッチンカー部門2025受賞のキボンとは



COLUMNS

天国と地獄／セルジオ越後

MLS挑戦記／山根視来

自分に、期待しろ／風間八宏

宇佐美日記／宇佐美貴史

日本サッカー温故蹴新／後藤健生

フットボール見聞録／加部 究



OTHERS

次号予告＆バックナンバー