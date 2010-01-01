最新号
2026年6月号
［注目クラブを総力特集］
伝統を受け継ぎ、新たな歴史を‼
東京ヴェルディ
2026
徹底読本
綴じ込み企画
マスコットダイジェスト：リヴェルン＆ヴェルディ君
［注目クラブを総力特集］
伝統を受け継ぎ新たな歴史を
東京ヴェルディ 2026 徹底読本
FEATURES
［スペシャルインタビュー①］
森田晃樹（ＭＦ）「ヴェルディで戦う意義」
［番記者コラム］
さらなる高みへ「ヴェルディらしさ」の継承と進化
［監督インタビュー］
城福 浩（監督）「反骨心をパワーに」
［監督関連企画］
「熱血漢」城福語録
Ｊ１日本人最年長指揮官の魂のメッセージ
2026メンバーリスト
［スペシャルインタビュー②］
松橋優安（ＭＦ）「どん底からの覚醒」
［アカデミー企画］
ヴェルディに脈々と受け継がれる「緑のＤＮＡ」とは
［キーマンストーリー①］
染野唯月（ＦＷ）「逃げず辿り着いた真のエース」
［キーマンストーリー②］
長沢祐弥（ＧＫ）「勝点をもたらせるGKに」
［キーマンストーリー③］
齋藤功佑（ＭＦ）「仲間と考える勝つための道」
［戦術ライター解説］
ハードワークのベースにある「残心」
後半の苦しい時間帯に強いワケ
［スペシャル対談］
山見大登（FW）×山田剛綺（FW）「最高の相棒」
芸能界のサッカー通とクラブＯＢによる特別対談
平畠啓史（Ｊリーグウォッチャー）
×
北澤 豪（元日本代表）「ヴェルディの魅力」
名選手列伝
［関連企画］ベレーザの魅力
百年構想リーグEASTの11節までをプレーバック マッチレビュー
1992-2026 全選手＆監督一覧
OTHERS REPORT
ベスト・オブ・ヴェルディ
キッチンカー部門2025受賞のキボンとは
COLUMNS
天国と地獄／セルジオ越後
MLS挑戦記／山根視来
自分に、期待しろ／風間八宏
宇佐美日記／宇佐美貴史
日本サッカー温故蹴新／後藤健生
フットボール見聞録／加部 究
OTHERS
次号予告＆バックナンバー
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東京ヴェルディ 2026 徹底読本
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［スペシャルインタビュー①］
森田晃樹（ＭＦ）「ヴェルディで戦う意義」
［番記者コラム］
さらなる高みへ「ヴェルディらしさ」の継承と進化
［監督インタビュー］
城福 浩（監督）「反骨心をパワーに」
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「熱血漢」城福語録
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染野唯月（ＦＷ）「逃げず辿り着いた真のエース」
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［キーマンストーリー③］
齋藤功佑（ＭＦ）「仲間と考える勝つための道」
［戦術ライター解説］
ハードワークのベースにある「残心」
後半の苦しい時間帯に強いワケ
［スペシャル対談］
山見大登（FW）×山田剛綺（FW）「最高の相棒」
芸能界のサッカー通とクラブＯＢによる特別対談
平畠啓史（Ｊリーグウォッチャー）
×
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