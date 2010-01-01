最新号

2026年6月号

定価980円（税込）／A4変
2026年5月9日発売

［注目クラブを総力特集］
伝統を受け継ぎ、新たな歴史を‼
東京ヴェルディ
2026
徹底読本

綴じ込み企画
マスコットダイジェスト：リヴェルン＆ヴェルディ君

［注目クラブを総力特集］
伝統を受け継ぎ新たな歴史を
東京ヴェルディ 2026 徹底読本


FEATURES
［スペシャルインタビュー①］
  森田晃樹（ＭＦ）「ヴェルディで戦う意義」

［番記者コラム］
  さらなる高みへ「ヴェルディらしさ」の継承と進化

［監督インタビュー］
  城福 浩（監督）「反骨心をパワーに」

［監督関連企画］
 「熱血漢」城福語録
  Ｊ１日本人最年長指揮官の魂のメッセージ

2026メンバーリスト

［スペシャルインタビュー②］
  松橋優安（ＭＦ）「どん底からの覚醒」

［アカデミー企画］
  ヴェルディに脈々と受け継がれる「緑のＤＮＡ」とは

［キーマンストーリー①］
  染野唯月（ＦＷ）「逃げず辿り着いた真のエース」

［キーマンストーリー②］
  長沢祐弥（ＧＫ）「勝点をもたらせるGKに」

［キーマンストーリー③］
  齋藤功佑（ＭＦ）「仲間と考える勝つための道」

［戦術ライター解説］
  ハードワークのベースにある「残心」
  後半の苦しい時間帯に強いワケ

［スペシャル対談］
  山見大登（FW）×山田剛綺（FW）「最高の相棒」

芸能界のサッカー通とクラブＯＢによる特別対談
  平畠啓史（Ｊリーグウォッチャー）
  ×
  北澤 豪（元日本代表）「ヴェルディの魅力」

名選手列伝

［関連企画］ベレーザの魅力

百年構想リーグEASTの11節までをプレーバック　マッチレビュー

1992-2026　全選手＆監督一覧

OTHERS REPORT
  ベスト・オブ・ヴェルディ
  キッチンカー部門2025受賞のキボンとは
    
COLUMNS
  天国と地獄／セルジオ越後
  MLS挑戦記／山根視来
  自分に、期待しろ／風間八宏
  宇佐美日記／宇佐美貴史
  日本サッカー温故蹴新／後藤健生
  フットボール見聞録／加部 究

OTHERS
  次号予告＆バックナンバー