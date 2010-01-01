最新号

2026年5月号

定価980円（税込）／A4変
2026年4月10日発売

［注目クラブを総力特集］
新時代の幕開けへ　魅せて勝つ!!
FC東京 新スタイルを徹底解剖

［注目クラブを総力特集］
新時代の幕開けへ　魅せて勝つ!!
FC東京 新スタイルを徹底解剖

FEATURES
［巻頭コラム］
　FC東京好調の背景とは「東京らしさと松橋流の融合」

2026メンバーリスト

［キーマンストーリー］
　佐藤龍之介（ＭＦ）「青赤の至宝から日本の俊英へ」

［スペシャルインタビュー①］
　室屋 成（ＤＦ）「東京の中心で」

［指揮官ストーリー］
　松橋力蔵（監督）「頑固者の原風景」

［戦術ライター解説］
　２年目の松橋サッカーを分析
　止まらない槍のような突撃 何より光る激しさと縦の速さ

［スペシャルインタビュー②］
　佐藤恵允（ＦＷ）「天性のムードメーカー」

［39歳ベテランの決意表明］
　長友佑都（ＤＦ）「問われる進化と真価」

［スペシャル対談］
　常盤亨太（ＭＦ）×稲村隼翔（ＤＦ）「強く、愛される」

データスタジアム分析
　好循環をもたらした『より前へ』
　詳細データでひも解く松橋体制２年目の変化

クラブヒストリー

オフィシャルカメラマン新井賢一さんのフォトギャラリー

［U－12リーダースカウト兼育成コーチが語る］
　「FC東京の育成哲学」

芸能界のサッカー通とクラブＯＢによる特別対談 
　Ｊリーグウォッチャー平畠啓史
　　×
　コミュニティジェネレーター石川直宏
　「ＦＣ東京の魅力」

名選手列伝

［女子アジアカップレポート］
　３度目のアジア制覇は世界への「通過点」

［Ａ代表レポート］
　イングランドに勝利

J1百年構想リーグEASTの９試合をプレーバック マッチレビュー

1999-2026 全選手＆監督紹介

FC東京フォトギャラリー

OTHERS REPORT
「KAMAMOTO Football Festival in八王子」レポート 
　元日本代表のふたりが男女120名の小学生を指導

COLUMNS
　MLS挑戦記／山根視来
　天国と地獄／セルジオ越後
　宇佐美日記／宇佐美貴史
　自分に、期待しろ／風間八宏
　日本サッカー温故蹴新／後藤健生
　フットボール見聞録／加部 究

OTHERS
　次号予告＆バックナンバー

綴じ込み企画　マスコットダイジェスト　東京ドロンパ