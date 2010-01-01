最新号

2026年3月号

定価880円（税込）／A4変 ［特集］

２０２６年 百年構想リーグ開幕ガイド Amazonで購入

Amazonで購入 セブンネットで購入

セブンネットで購入 fujisanで購入

fujisanで購入 楽天で購入

楽天で購入 BASEで購入

［特集］

２０２６年 百年構想リーグ開幕ガイド



▼J1編

識者＆編集部の百年構想リーグ順位予想



［特別コラム／平畠啓史］

百年構想リーグに思いを馳せて



キーマンたちの決意

谷口栄斗（川崎／ＤＦ）

小屋松知哉（名古屋／ＭＦ）

鈴木優磨（鹿島／ＦＷ）

満田 誠（Ｇ大阪／ＦＷ）

宮本優太（浦和／ＤＦ）

角田涼太朗（横浜／ＤＦ）

小泉佳穂（柏／MF）

森田晃樹（東京Ｖ／ＭＦ）

鳥海芳樹（水戸／ＭＦ）

石尾陸登（千葉／ＤＦ）



プレシーズンフォトギャラリー



J1全20クラブの見どころチェック

鹿島アントラーズ／柏レイソル

ＦＣ町田ゼルビア／浦和レッズ

川崎フロンターレ／ＦＣ東京

横浜Ｆ・マリノス／東京ヴェルディ

水戸ホーリーホック／ジェフユナイテッド千葉

京都サンガF.C.／サンフレッチェ広島

ヴィッセル神戸／ガンバ大阪

セレッソ大阪／アビスパ福岡

ファジアーノ岡山／清水エスパルス

名古屋グランパス／Ｖ・ファーレン長崎



▼J2編

識者＆編集部の百年構想リーグ予想



キーマンたちの決意

横山暁之（横浜ＦＣ／ＭＦ）

堀米悠斗（札幌／ＭＦ）

岩渕弘人（仙台／ＭＦ）

田中パウロ淳一（栃木Ｃ／ＦＷ）



J２全20クラブの見どころチェック

横浜ＦＣ／湘南ベルマーレ

ベガルタ仙台／モンテディオ山形

ブラウブリッツ秋田／栃木シティ

ヴァンラーレ八戸／ジュビロ磐田

ＲＢ大宮アルディージャ／いわきＦＣ

北海道コンサドーレ札幌／ヴァンフォーレ甲府

藤枝MYFC／アルビレックス新潟

徳島ヴォルティス／ＦＣ今治

カターレ富山／サガン鳥栖

大分トリニータ／テゲバジャーロ宮崎



▼J3編

全20クラブの最新情報



［特別コラム／加部 究］鍵になる目利きと育成



OTHERS REPORT

Ｊ１百年構想リーグ全日程

Ｊ２＆Ｊ３百年構想リーグ全日程

Ｊ１＆Ｊ２＆Ｊ３ヒストリー＆レコード



COLUMNS

宇佐美日記／宇佐美貴史

MLS挑戦記／山根視来

日本サッカー温故知新／後藤健生

ピッチヒストリー／西部謙司

サムライタクティクス／清水英斗



次号予告＆バックナンバー