最新号

2026年3月号

定価880円（税込）／A4変
2026年2月10日発売

［特集］
２０２６年 百年構想リーグ開幕ガイド

▼J1編　
　識者＆編集部の百年構想リーグ順位予想

［特別コラム／平畠啓史］
　百年構想リーグに思いを馳せて

キーマンたちの決意
　谷口栄斗（川崎／ＤＦ）
　小屋松知哉（名古屋／ＭＦ）
　鈴木優磨（鹿島／ＦＷ）
　満田 誠（Ｇ大阪／ＦＷ）
　宮本優太（浦和／ＤＦ）
　角田涼太朗（横浜／ＤＦ）
　小泉佳穂（柏／MF）
　森田晃樹（東京Ｖ／ＭＦ）
　鳥海芳樹（水戸／ＭＦ）
　石尾陸登（千葉／ＤＦ）

プレシーズンフォトギャラリー
    
J1全20クラブの見どころチェック
　鹿島アントラーズ／柏レイソル
　ＦＣ町田ゼルビア／浦和レッズ
　川崎フロンターレ／ＦＣ東京
　横浜Ｆ・マリノス／東京ヴェルディ
　水戸ホーリーホック／ジェフユナイテッド千葉
　京都サンガF.C.／サンフレッチェ広島
　ヴィッセル神戸／ガンバ大阪
　セレッソ大阪／アビスパ福岡
　ファジアーノ岡山／清水エスパルス
　名古屋グランパス／Ｖ・ファーレン長崎

▼J2編
　識者＆編集部の百年構想リーグ予想
    
キーマンたちの決意
　横山暁之（横浜ＦＣ／ＭＦ）
　堀米悠斗（札幌／ＭＦ）
　岩渕弘人（仙台／ＭＦ）
　田中パウロ淳一（栃木Ｃ／ＦＷ）

J２全20クラブの見どころチェック
　横浜ＦＣ／湘南ベルマーレ
　ベガルタ仙台／モンテディオ山形
　ブラウブリッツ秋田／栃木シティ
　ヴァンラーレ八戸／ジュビロ磐田
　ＲＢ大宮アルディージャ／いわきＦＣ
　北海道コンサドーレ札幌／ヴァンフォーレ甲府
　藤枝MYFC／アルビレックス新潟
　徳島ヴォルティス／ＦＣ今治
　カターレ富山／サガン鳥栖
　大分トリニータ／テゲバジャーロ宮崎

▼J3編　
　全20クラブの最新情報

［特別コラム／加部 究］鍵になる目利きと育成

OTHERS REPORT
　Ｊ１百年構想リーグ全日程
　Ｊ２＆Ｊ３百年構想リーグ全日程
　Ｊ１＆Ｊ２＆Ｊ３ヒストリー＆レコード

COLUMNS
　宇佐美日記／宇佐美貴史
　MLS挑戦記／山根視来
　日本サッカー温故知新／後藤健生
　ピッチヒストリー／西部謙司
　サムライタクティクス／清水英斗

次号予告＆バックナンバー