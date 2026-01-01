【スペシャル技術特集】 すぐうまくなる即効エキス満載！ ≪プロが教えるショット上達のコツ≫ 【トッププロ極上ショット対決】 イガ・シフィオンテク対アマンダ・アニシモワ ≪比べてわかった強さの秘密≫

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【スペシャル技術特集】

すぐうまくなる即効エキス満載！

プロが教えるショット上達のコツ

[はじめに]グリップ

[SHOT１]フォアハンド

[SHOT２]バックハンド

[SHOT３]サービス

[SHOT４]ボレー



春の訪れとともに「もっとテニスがうまくなりたい」とワクワクしている方に送るスペシャルな技術特集を用意した。グリップから、フォアハンド、バックハンド、サービス、ボレーまで。上達に欠かせない必須ポイントを経験豊富なプロに聞いた。初級者から始められるわかりやすい内容で、上級者にも役立つコツを伝授しよう！

【トッププロ極上ショット対決】

イガ・シフィオンテク対アマンダ・アニシモワ

比べてわかった強さの秘密

世界の大舞台で活躍するトッププロたちはどんなショットを武器に戦っているのか。このコーナーでは話題の２選手のショットを連続写真で徹底比較し、その強さの秘密に迫る。今月は24歳にしてグランドスラム通算６勝を誇る元女王シフィオンテクと強打を武器に上位に食い込むアニシモワのフォアハンドストロークを取り上げた。





【最終回】

関口周一プロが教える

ダブルスで“使える”ショット

ダブルスで優位に立つためのショットを、経験豊富な関口周一プロに学んできた本連載も、今回が最終回となる。実戦力を高めるヒントはつかめただろうか。最後は、相手のⅠフォーメーションに対する効果的なリターンについて解説してもらう。

【連載】

ナショナルトレーナーが伝授

症状別！ こんな時に効くエクササイズ

ウォームアップやクールダウンをしっかり行なっても、「サービスを打ちすぎて肩が張る」「試合で走りすぎて脚がパンパン」といったことはある。そんな症状が出てしまったら、簡単なエクササイズでケアをしよう！ ナショナルチームのトレーナーが、よくある具体的な不調に効くメニューを紹介。今回のテーマは「五十肩」対策の２回目として、「硬くて動きにくい時期のセルフケア」を取り上げる。

【COLUMN第58回】

伊達公子のStep forward

今、テニス界やスポーツ界が直面していることについて、世界で活躍した伊達公子さんに意見を綴ってもらう。今回は全豪OPジュニア予選を現地で見て感じたこと、学んでほしいことについて。

【連載】

寺地貴弘プロ直伝！

勝利へ導くシングルス戦術

たとえ技術力の差があっても戦術が備わっていれば格上に対抗できる。戦術無きところに勝利は訪れないのである。好評連載中の「シングルス戦術」では、ショットの組み立てや、状況別の考え方、正しい選択肢を試合巧者である寺地プロから学ぶ！今月のテーマは「無理せず攻めやすいスピンロブ＋ドライブボレー」だ。

【不定期連載】

ターニングポイント

トッププロが明かす運命の分岐点

人生には「分岐点」が存在する。それは世界で活躍するテニスプレーヤーも同じだ。このページでは選手たちの素顔に迫り、今だからこそ語れる「運命の分かれ道」を紹介する。今回はグリゴール・ディミトロフだ。

【連載】

ショット向上の秘密を公開

プロの上達法 ～松田龍樹（前編）～

日本のトッププロに、自身が取り組んだ上達方法や、意識しているコツを教えてもらう連載「プロの上達法」。今月は身長163センチながら単複で上位ランクに位置する松田龍樹選手が登場！「小柄でも強力な回り込みフォアハンド」と「緻密で再現性の高い両手バックハンド」について指南してくれた。

【編集部がホンキでテスト ホンネでリポート】

春のニューモデル特集① ～アベレージ系～

RACKET FEELING IMPRESSION

2026年度の連載がスタート！「春のニューモデル特集第１弾」としてアベレージ系ラケットを取り上げる。280グラム台の中間的重量で、振りやすく飛ばしやすい４本を選んだ。プリンス『ファントムグラファイト100XS（285g）』、ヘッド『スピードMP L 2026』、ダンロップ『FX500 LS』、プロケネックス『KiQ+15 ver.26』を試打。この春からテニスを始める人や再開する人には特にお薦めのラインナップだ。

【第40回テニス日本リーグ 決勝トーナメント】

チームのために

普段個人でツアーを戦う選手たちが一丸となって挑む団体戦、日本リーグ。個々の勝利はもちろんだが、黒星もまたチームの力になることを教えてくれたのが今回の大会だった。頂点に立った男子・イカイと女子・橋本総業ホールディングスの戦いを追う。

【技術連載】