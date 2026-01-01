最新号

2026年9月号

定価1100円（税込）／A4変 [特集]

1964-2026 日本人メジャーリーガー総特集

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[特集]

1964-2026 日本人メジャーリーガー総特集

歴代最強日本人TOP２０



大谷翔平×山本由伸×佐々木朗希

最強帝国を支える三者三様の日本人



村上宗隆

現地が報じた和製大砲とチームの「快進撃」



村上宗隆×岡本和真

アメリカを驚かせた「想定外」のパワー



日本人メジャーリーガー９人の前半戦ミッション



［吉田正尚 通訳インタビュー］

「一流の通訳」は「一流のコミュニケーター」



日本人メジャーリーガー年表

日本人メジャーリーガーオールタイムランキングTOP20



有識者６名が選ぶ「私的」ランキング



日本人メジャーリーガー 通算記録リーダーズ



2026オールスター・ゲーム詳報

ホームラン・ダービー

フューチャーズ・ゲーム



Slugger編集部選定 前半戦アウォード



ジェイコブ・ミジオロウスキー

［ブルワーズ］神速のGen-Z



2026MLB 全30球団前半戦通信簿



タリク・スクーバル［タイガース］

最強左腕はどこへ行く



2026年夏のトレード候補名鑑



球界に忍び寄る危機 対立が激化する労使協定



2026MLB 新人ドラフト総括



特別企画 メジャーリーグ150年の150人［第２回］



田口有史のTHE BEST SHOT



OPEN THE BOX



MLB NEWS ROOM



山本萩子のMLB SPOTLIGHT

／オカモト「MOBY」タクヤの ベストヒットMLB



セイバーメトリクス用語集



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次号予告



豊浦彰太郎の好きに言わせて