最新号

2026年7月号

定価1100円（税込）／A4変
2026年5月22日発売

[特集]
2026 MLB ベストプレーヤーランキング

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2026 MLB ベストプレーヤーランキング

プレーヤーランキングTOP100
大谷翔平が挑む年齢の壁

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　　THE KING OF THREE TRUE OUTCOMES
　　村上が日本野球の「常識」を変える
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　　メイソン・ミラー 難攻不落のドクターK守護神
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2026 ベストプレーヤーランキング 球団別INDEX

イノベーションの勝利
　ABSシステムを成功に導いたMLBの慧眼

2026 新人ドラフト展望

2026 全30球団　総年俸ランキング

特別企画
　メジャーリーグ150年の150人［第１回］

田口有史のTHE BEST SHOT

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豊浦彰太郎の好きに言わせて

※今号は特別編成のため、連載『ダークサイドMLB』は休載します。