最新号

2026年5月号

定価1200円（税込）／A4変 [特集]

２０２６ＭＬＢ開幕ガイド

大谷翔平＆山本由伸 サイ・ヤング賞への道

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[特集]

２０２６ＭＬＢ開幕ガイド

大谷翔平＆山本由伸 サイ・ヤング賞への道

ＷＢＣ総集編



2026開幕



大谷翔平＆山本由伸

日本人初のサイ・ヤング賞への道



カイル・タッカー

静かなる５ツール・プレーヤー



ドジャースは本当に「悪の帝国」なのか



ブラディミール・ゲレーロJr.

「トロントに栄光をもたらす英雄」



マリナーズ 50年目の頂点をつかめ



執筆11人が大展望 ６つのQuestion



MLBにもっとハマるためのオススメ ベスト３



超新星 コナー・グリフィン



メジャーの舞台を駆け上がれ 気鋭のルーキーズ



チームの命運を握る男たち



2026 全30球団パワーランキング



2026 PROSPECT RANKING 100



2026 WBC REVIEW



「世界野球の時代」到来



2026 WBC 名勝負11選



2026 WBC 出場国通信簿



2026 WBC 記録集



2026金字塔への挑戦

今シーズンに達成されそうな記録



田口有史のTHE BEST SHOT



OPEN THE BOX



MLB NEWS ROOM



節丸裕一のこちらMLB中継室

／オカモト「MOBY」タクヤのベストヒットMLB



セイバーメトリクス用語集



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次号予告



豊浦彰太郎の好きに言わせて